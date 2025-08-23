Σχέδιο για την πλήρη απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων σε τουλάχιστον 20 από τις 35 φυλακές της χώρας επεξεργάζεται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με τον «Δημόκριτο» καθώς το 50% του οργανωμένου εγκλήματος φέρεται να σχεδιάζεται μέσα από σωφρονιστικά καταστήματα.

Ανησυχητικά ευρήματα των διωκτικών αρχών δείχνουν ότι μεγάλο μέρος της εγχώριας εγκληματικής δραστηριότητας– από «συμβόλαια θανάτου» μέχρι βομβιστικές επιθέσεις και διακίνηση ναρκωτικών– οργανώνεται εντός των ελληνικών φυλακών.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα», το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχεδιάζει την εφαρμογή ενός εκτεταμένου σχεδίου τεχνολογικής θωράκισης του σωφρονιστικού συστήματος, με αιχμή την απενεργοποίηση των παράνομων κινητών τηλεφώνων που λειτουργούν στα κελιά.

Οι έρευνες έδειξαν ότι μέχρι και το 50% του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα κατευθύνεται πίσω από τα κάγκελα, μέσω παράνομα εισαχθέντων κινητών συσκευών. Οι επιθέσεις κατά δικαστικών, οι δολοφονίες, η διακίνηση ναρκωτικών, ακόμα και βομβιστικά χτυπήματα φέρεται να έχουν συντονιστεί από κρατούμενους, συχνά με τη χρήση εφαρμογών όπως το WhatsApp, το Signal και το Viber – εφαρμογές που δεν επιτρέπουν εύκολη παρακολούθηση από τις αρχές.

Παλαιότερες απόπειρες παρεμπόδισης της χρήσης κινητών απέτυχαν, είτε λόγω αντιδράσεων κρατουμένων, είτε λόγω τεχνικών προβλημάτων, όπως η ανεπιθύμητη παρεμβολή σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εκτός φυλακών. Αυτή τη φορά, το υπουργείο συνεργάζεται με εξειδικευμένες εταιρείες από το εξωτερικό και με τον ερευνητικό φορέα «Δημόκριτος», για την ανάπτυξη στοχευμένων συστημάτων παρεμβολής χαμηλής ακτινοβολίας, τα οποία θα εστιάζουν αποκλειστικά στους χώρους των φυλακών και θα εξαιρούν τα κινητά των υπαλλήλων και των περιοίκων.

Ταυτόχρονα, προχωρά η εγκατάσταση συστημάτων antidrone σε 10 φυλακές, περιλαμβανομένου του Κορυδαλλού, για την αποτροπή ρίψης κινητών και ναρκωτικών ουσιών με τηλεκατευθυνόμενα drones – πρακτική που έχει γίνει ιδιαίτερα συχνή τα τελευταία χρόνια.

Το Υπουργείο έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση 3,7 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, η οποία περιλαμβάνει την προμήθεια ηλεκτρονικών πυλών ελέγχου για τα μαγειρεία, τις αποθήκες και τους φούρνους των φυλακών, όπου εντοπίζεται συχνά εισαγωγή παράνομων υλικών.

Επιπλέον, σε τέσσερις φυλακές (Κορυδαλλός, Δομοκός, Μαλανδρίνο, Γρεβενά), λειτουργούν ήδη συστήματα ανίχνευσης ναρκωτικών σε εισερχόμενα άτομα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου DrugDetect, σε συνεργασία με τις αρχές της Ολλανδίας, του Βελγίου και της Ισπανίας.

Advertisement

«Φραγή σήματος» στις φυλακές



Σύμφωνα με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., οι κρατούμενοι που καταφέρνουν να αποκτήσουν κινητό –πληρώνοντας μέχρι και 3.000 ευρώ για τη συσκευή– δεν περιορίζονται μόνο σε προσωπική επικοινωνία. Κάποιοι από αυτούς στρατολογούν νέα μέλη, συντονίζουν εγκληματικές ενέργειες, ή ακόμα και… μεταδίδουν live την καθημερινότητά τους από το κελί μέσω social media.

Η πρόκληση για το υπουργείο δεν είναι μόνο τεχνική, αλλά και θεσμική. Πρέπει να ξεπεραστούν ενστάσεις που σχετίζονται με την ακτινοβολία, τα δικαιώματα των κρατουμένων, αλλά και τις ευρύτερες επιπτώσεις σε περιοχές γύρω από τα σωφρονιστικά καταστήματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι εμφανίζονται πλέον θετικοί, υπό την προϋπόθεση της τεχνικής ασφάλειας των νέων συστημάτων.

Στην Ευρώπη, πάντως, η χρήση τέτοιων τεχνολογιών παραμένει αμφιλεγόμενη. Στη Γαλλία εφαρμόζεται πιλοτικά, ενώ σε χώρες όπως η Γερμανία και η Βρετανία αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα.

Advertisement

Με τις εγκληματικές δραστηριότητες να συνεχίζονται εντός των τειχών, το ελληνικό Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δηλώνει αποφασισμένο να κλείσει τα παράθυρα που επιτρέπουν στους «αρχηγούς» του εγκλήματος να ελέγχουν τα πάντα… από το κελί τους.