Κάθε χρόνο στην Ελλάδα διαγιγνώσκονται με καρκίνο 300-400 και στην Ευρώπη 1.500 παιδιά.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον καρκίνο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, που τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Φεβρουαρίου, το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» και το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» παρουσιάζουν τα νεότερα επιστημονικά στοιχεία για την αντιμετώπιση της νόσου στην χώρα μας.

Το 80% των περιπτώσεων των παιδιών στην Ελλάδα που νοσούν, νοσηλεύεται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», όπου 3 στα 4 παιδιά θεραπεύονται πλήρως.

Από το 2010 μέχρι σήμερα στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» έχουν πραγματοποιηθεί 51.000 νοσηλείες, 221.000 ημερήσιες νοσηλείες, 1.655 μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών.

Παράλληλα, στο Κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας του Ογκολογικού Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 25 κυτταρικές θεραπείες εκ των οποίων οι 2 χορηγήθηκαν σε ενήλικες.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από το 2023 στο Κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας εφαρμόζεται επιπλέον ένα πρωτοποριακό κλινικό ερευνητικό πρωτόκολλο για τη θεραπεία υποτροπών της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας. Στα πλαίσια του κλινικού πρωτοκολλου, θεραπείες με homemadeCAR-T κύτταρα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε 5 παιδιά κι 1 νεαρό ενήλικα με απόλυτη επιτυχία και επίτευξη ίασης.

«Με σεβασμό στον ιερό αγώνα ενάντια στον παιδικό καρκίνο, το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ στηρίζει αδιάλειπτα το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», με στόχο η Ελλάδα να βρίσκεται στην επιστημονική πρωτοπορία αντιμετώπισης της νόσου. Παραμένουμε πιστοί και αφοσιωμένοι στο όραμά μας να γίνονται καλά 4 στα 4 παιδιά που νοσούν από καρκίνο»δήλωσε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη.

«Πρωταρχικό μας μέλημα η νίκη του καρκίνου της παιδικής ηλικίας. Για το σκοπό αυτό ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Με την αδιάλειπτη και πολύτιμη συμβολή του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ, έχοντας πάντα οδηγό το όραμα της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης, ελπίδας και αισιοδοξίας ότι ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας μπορεί να νικηθεί» δήλωσε ο Πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» κύριος Μανώλης Παπασάββας.

Καρκίνος στους εφήβους: Η δεύτερη, μετά τα ατυχήματα, συχνότερη αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες

Σύμφωνα με την Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων Π κ Α Κυριακού, παρά τη σημαντική πρόοδο στη διάγνωση, τη θεραπεία και την επιβίωση, ο καρκίνος στους εφήβους και νεαρούς ενήλικες είναι η δεύτερη, μετά τα ατυχήματα, συχνότερη αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες. Σε αντίθεση όμως με τη δεκαετία του 1960, όπου η πιθανότητα επιβίωσης ήταν <25%, τα σημερινά ποσοστά συνολικής 5ετούς επιβίωσης, που ισοδυναμούν πρακτικά με ίαση, είναι κατά πολύ βελτιωμένα. Κάθε χρόνο στην Ευρώπη 15000 παιδιά και 20000 έφηβοι και νεαροί ενήλικες 15-24 χρόνων διαγιγνώσκονται με καρκίνο. Η συνολική 5ετής επιβίωση βελτιώνεται συνεχώς από το 76% την περίοδο 1999-2001 στο 79% την περίοδο 2005-2007 και κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τους εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Γενικά, η επιβίωση τους συγκρίνεται με εκείνη των νεαρών ενηλίκων για τις περισσότερες μορφές καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων τύπων όπως όγκοι εγκεφάλου, λέμφωμα Ηodgkin και μη Ηodgkin, οστεοσάρκωμα, σάρκωμα Ewing, ΟΜΛ και όγκοι από αρχέγονα γεννητικά όργανα, αλλά υπολείπεται σε σύγκριση με εκείνη των παιδιών. Πράγματι, οι έφηβοι έχουν σημαντικά χαμηλότερη επιβίωση σε σύγκριση με τα παιδιά που πάσχουν από ΟΛΛ, ΟΜΛ, NHL, όγκους οστών και σαρκώματα, γεγονός που δυνητικά αποδίδεται σε διαφορές σχετιζόμενες με τη βιολογική συμπεριφορά των καρκίνων, τη θεραπεία, τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των εφήβων και τη συμμετοχή σε μεγάλες συνεργατικές μελέτες.

Μουσική υπέρ σκοπού ιερού

Με κυρίαρχη τη μορφή και το όραμα της ιδρύτρας της «ΕΛΠΙΔΑΣ-Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο», Μαριάννα Βαρδινογιάννη, η βραδιά της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής ήταν γεμάτη «Ελπίδα κι Αγάπη» σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο κορυφαίος μαέστρος και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Teatro Massimo του Παλέρμο, Alvise Casellati, στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, ενθουσίασε το κοινό, σε μια σύμπραξη τέχνης και αλληλεγγύης με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το εμπνευσμένο, υψηλού επιπέδου πρόγραμμα ήταν ένας ύμνος στην αγάπη, με διάσημες άριες από αγαπημένες όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Γκουνό, Βάγκνερ και Ροσσίνι. Η διεθνώς καταξιωμένη Ελληνίδα υψίφωνος Χριστίνα Πουλίτση και ο διακεκριμένος Ιταλός τενόρος Giorgio Berrugi που συνόδευσαν με τις φωνές, την θαυμάσια ερμηνεία και το ταλέντο τους αυτό το μοναδικό μουσικό ταξίδι στην κλασική μουσική καταχειροκροτήθηκαν από τους θεατές.

youth-health.gr , elpida.org

