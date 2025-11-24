Οι φίλοι μας μας λένε πως έχουμε καταντήσει γραφικοί, γιατί κάθε φορά που γυρνάμε απο ταξίδι λέμε πως θα μετακομίζαμε με ευκολία σε αυτόν τον προορισμό και έτσι έχουμε καταλήξει να εκφράζουμε το ίδιο για 15 διαφορετικά μέρη!

Ωστόσο είμαστε βέβαιοι πως όλοι κρυφά μέσα μας έχουμε κάποιους προορισμούς που τους έχουμε ξεχωρίσει και θα θέλαμε να πηγαίνουμε ξανά και ξανά.

Η Χάνα Κένεντι αποκάλυψε ότι, τα τελευταία επτά χρόνια, έχει ταξιδέψει σε έξι ηπείρους, γνωρίζοντας κουλτούρες που έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο. Όπως ανέφερε σε άρθρο της στο Business Insider, δεν ήταν πάντα λάτρης του ταξιδιού· ως παιδί ήταν ντροπαλή και εσωστρεφής, και δεν είχε ποτέ μεγάλα όνειρα για περιπέτειες σε μακρινά μέρη.

Στην πραγματικότητα, δεν είχε καν διαβατήριο μέχρι την ηλικία των 16, όταν η οικογένειά της μετακόμισε από τις ΗΠΑ στην Ιρλανδία λόγω της εργασίας του πατέρα της.

Αυτή η αλλαγή, όμως, άλλαξε τα πάντα. Η ζωή στο εξωτερικό «άνοιξε τα μάτια» της και, όπως λέει, τη «μόλυνε» με το μικρόβιο του ταξιδιού ένα πάθος που δεν την έχει αφήσει μέχρι σήμερα. Στα 23 της, αισθάνεται ότι είναι ευλογημένη, έχοντας ήδη επισκεφθεί 25 χώρες κι η δίψα της για ταξίδια δεν δείχνει σημάδια κορεσμού.

Όταν τη ρωτούν ποια χώρα είναι η «αγαπημένη» της, χαμογελά και απαντά: «Είναι μια ερώτηση αδύνατο να την απαντήσω», όπως λέει στο άρθρο της. «Κάθε μέρος είναι μοναδικό, με τη δική του ομορφιά και εμπειρίες».

Παρόλα αυτά, υπάρχουν τρεις χώρες που, όπως αναφέρει η Χάνα στο ίδιο άρθρο, δεν θα αρνιόταν ποτέ να επισκεφτεί ξανά μέρη που έχουν αποτυπωθεί βαθιά μέσα της και της προσφέρουν κάτι ξεχωριστό κάθε φορά:

Ιρλανδία



Η Ιρλανδία έχει για εκείνη μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της. Στο ίδιο άρθρο της, στο Business Insider, παραδέχεται ότι μπορεί να είναι «λίγο προκατειλημμένη», αλλά θεωρεί τη χώρα μαγική χάρη στους φιλικούς ανθρώπους, τα εντυπωσιακά τοπία και την αίσθηση οικειότητας που της προσφέρει.

Παρά το γεγονός ότι έζησε εκεί και την έχει επισκεφτεί κάποιες φορές ξανά – σχεδόν δέκα, όπως λέει – εξακολουθεί να ανακαλύπτει νέα κομμάτια που την γοητεύουν. Στο άρθρο της, προτείνει να κάνουμε κράτηση σε εστιατόριο στην Κίνσεϊλ (Kinsale), να κάνουμε βόλτα με βάρκα στο Dingle και να εξερευνήσουμε ένα κάστρο στο Adare, καθώς θεωρεί ότι τα μικρότερα χωριά είναι όπου βρίσκεται η αληθινή ιρλανδική ψυχή.

Αίγυπτος

Η Χάνα έχει ταξιδέψει δύο φορές στην Αίγυπτο, και, όπως γράφει, τη θεωρεί «ένα από τα πιο πολιτισμικά πλούσια μέρη στον κόσμο». Η ζεστασιά των ανθρώπων τη γοητεύει, όπως και το πόσα πολλά υπάρχουν, για να δει δεν πιστεύει ότι έχει «λιώσει» την εμπειρία ακόμα.

Στην πρώτη της επίσκεψη, πίστευε ότι μία εβδομάδα θα ήταν αρκετή για να δει τα σημαντικά σημεία: πέρασε πολύ χρόνο στο Κάιρο, με πυραμίδες, μουσεία και αγορές. Όμως δεν έμεινε εκεί· επισκέφτηκε επίσης την όαση Φαγιούμ (Faiyum), όπου έκανε sandboarding πάνω στις αμμοθίνες και χαλάρωσε δίπλα σε λίμνες ερήμου, και μετά πήγε στην Αλεξάνδρεια, την ιστορική μεσογειακή πόλη και κατάλαβε ότι χρειάζεται πολλές περισσότερες επισκέψεις για να γνωρίσει την Αίγυπτο ολοκληρωμένα.

Γερμανία

Η Γερμανία είναι, σύμφωνα με τη Χάνα, ένας προορισμός που αξίζει κάθε εποχή. Στο άρθρο της θυμάται την πρώτη της εμπειρία εκεί το 2018, όταν πήγε με την οικογένειά της σε χριστουγεννιάτικη αγορά στη Στουτγάρδη την ατμόσφαιρα την μαγεύει, το φαγητό είναι νόστιμο, και η εμπειρία της έμεινε έντονα στο μυαλό της.

Ένα από τα πιο ξεχωριστά ταξίδια της στη Γερμανία ήταν όταν ενοικίασε ανοιχτό αυτοκίνητο, και οδήγησε στην εξοχή για να φτάσει στο Κάστρο Νόισβανσταϊν (Neuschwanstein). Περιγράφει τους καταπράσινους λόφους, τις αγελάδες με τα κουδουνάκια και το κάστρο στο βάθος σαν σκηνές βγαλμένες από ταινία μία απλή, αλλά από τις πιο αγαπημένες της ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Μια ξεχωριστή πρόταση

Σε άρθρο της στο round the world in 30 days με τη σειρά της, η Τζένι Μκάιβερ Μπρόσιας εξομολογείται ότι ένα από τα μέρη που του «έκλεψε την καρδιά» είναι η Ζανζιβάρη: παρόλο που πέρασε εκεί μόνο λίγες μέρες, ξεχωρίζει τη βόλτα στο Stone Town, τα τοπικά σοκάκια, την ατμόσφαιρα και τα ηλιοβασιλέματα στην παραλία.

Όπως λέει, είναι «ένα από τα πιο όμορφα ταξιδιωτικά του σημειώματα» και τον κάνει να ονειρεύεται την επόμενη επιστροφή όχι μόνο σαν τουρίστας, αλλά με την επιθυμία να βιώσει ξανά την αυθεντική μαγεία του νησιού.

Με πληροφορίες από businessinsider.com και rtwin30days.com

