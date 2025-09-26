Η κατανάλωση οποιασδήποτε ποσότητας αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας, σύμφωνα με μία νέα μελέτη η οποία αμφισβητεί προηγούμενα ευρήματα.

Κάποιες προηγούμενες έρευνες υποστήριζαν ότι η ελαφριά κατανάλωση – λιγότερα από επτά ποτά την εβδομάδα -, μπορεί να προστατεύσει τον εγκέφαλο καλύτερα από το να μην έπινε κανείς καθόλου. Ωστόσο, αυτές οι μελέτες επικεντρώνονταν σε ηλικιωμένα άτομα και δεν ξεχώριζαν τους πρώην πότες από εκείνους που δεν είχαν πιει ποτέ, γεγονός που πιθανώς επηρεάζει τα αποτελέσματα, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς της νέας μελέτης.

Advertisement

Advertisement

Στη νέα έρευνα, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη στο περιοδικό «BMJ Evidence-Based Medicine», οι ερευνητές ανέλυσαν πώς ορισμένα γονίδια που σχετίζονται με το αλκοόλ μπορεί να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο η κατανάλωση οινοπνεύματος επηρεάζει τον εγκέφαλο.

Όπως δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Άνια Τοπιγουάλα, ανώτερη κλινική ερευνήτρια στο Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης: «Τα αποτελέσματα των γενετικών αναλύσεων έδειξαν ότι ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο άνοιας».

«Πρόκειται για μια αρκετά περίπλοκη μελέτη που παρέχει κάποια, αλλά όχι οριστικά στοιχεία, σύμφωαν με τα οποία το αλκοόλ μπορεί να βλάψει τον εγκέφαλο, ανεξάρτητα από την ποσότητα κατανάλωσης», συμπληρώνει ο δρ Ρίτσαρντ Ισάκσον, διευθυντής έρευνας στο Institute for Neurodegenerative Diseases στη Φλόριντα

Ωστόσο, για άτομα με μικρότερο γενετικό κίνδυνο για Αλτσχάιμερ, η επίδραση του αλκοόλ εξαρτάται συχνά από το «πότε» και το «πώς» πίνουμε. Για παράδειγμα, δύο ποτά πριν τον ύπνο με άδειο στομάχι για αρκετές νύχτες έχουν περισσότερο βλαβερή επίδραση στον εγκέφαλο σε σχέση με ένα ποτό λίγες φορές την εβδομάδα συνοδεία πρωινού ή δείπνου.

Στη συνέχεια, η μελέτη εξέτασε τα γενετικά δεδομένα από 45 μελέτες άνοιας σε 2,4 εκατομμύρια άτομα και συνέκρινε γενετικούς δείκτες που σχετίζονται με τη χρήση αλκοόλ καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η υψηλότερη γενετική προδιάθεση συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο άνοιας, με γραμμική αύξηση του κινδύνου όσο υψηλότερη ήταν η κατανάλωση αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, «ο κίνδυνος για την εμφάνιση άνοιας είναι 15% υψηλότερος για τρία ποτά την εβδομάδα σε σύγκριση με ένα ποτό την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Επιπλέον, η διπλασιασμένη γενετική προδιάθεση για εξάρτηση από αλκοόλ συσχετίστηκε με 16% αύξηση του κινδύνου άνοιας, σύμφωνα με τη μελέτη.

Παρ’ όλα αυτά, κανένα μέρος της μελέτης δεν μπορεί να αποδείξει οριστικά ότι η χρήση αλκοόλ προκαλεί άνοια. Ωστόσο, τα αποτελέσματα προστίθενται σε μεγάλο όγκο παρόμοιων δεδομένων που δείχνουν συσχετισμούς ανάμεσα στην κατανάλωση αλκοόλ και στον αυξημένο κίνδυνο άνοιας, ενώ πολλές μελέτες γύρω από την νευροεπιστήμη έχουν αναδείξει ότι το αλκοόλ είναι το λιγότερο τοξικό για τους νευρώνες του εγκεφάλου.

Με πληροφορίες από CNN Health