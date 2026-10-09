Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το αυγό αποτελεί μια εξαιρετικά συμπυκνωμένη πηγή θρεπτικών συστατικών, προσφέροντας στον ανθρώπινο οργανισμό πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, απαραίτητα αμινοξέα, βιταμίνες και μέταλλα.

Η Παγκόσμια Ημέρα Αυγού γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου για να αναδείξει τη διατροφική αξία του συγκεκριμένου τροφίμου.

Η κατανάλωση αυγών μπορεί να ενταχθεί σε μια ισορροπημένη διατροφή, καθώς η σύγχρονη προσέγγιση εξετάζει τη συνολική διατροφική πρόσληψη αντί για τη μεμονωμένη χοληστερίνη.

Ωστόσο, άτομα με αλλεργίες ή μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου πρέπει να ακολουθούν ιατρικές οδηγίες, ενώ απαιτείται προσοχή στην ορθή θερμική επεξεργασία για την αποφυγή της σαλμονέλας.

Το μαγείρεμα του αυγού απαιτεί διαφορετικούς χρόνους ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα, ενώ το βρασμένο αυγό διατηρείται στο ψυγείο για μία εβδομάδα.

Η παγκόσμια κατανάλωση διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών, με πολλές να υπερβαίνουν τα 300 αυγά ανά κάτοικο ετησίως.

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Το τρώμε στο πρωινό, μέσα σε σαλάτες, σε πίτες και γλυκά, τηγανητό, ποσέ, ομελέτα, μελάτο ή σφιχτό. Το αυγό είναι ίσως ένα από τα πιο «πολυεργαλεία» της παγκόσμιας κουζίνας και ταυτόχρονα μια εξαιρετικά συμπυκνωμένη πηγή θρεπτικών συστατικών.

Η Παγκόσμια Ημέρα Αυγού γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου, με στόχο να αναδείξει τη διατροφική του αξία.

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Τι κρύβει ένα αυγό

Ένα μεγάλο αυγό έχει περίπου 72 θερμίδες, 6,3 γραμμάρια πρωτεΐνης και 4,8 γραμμάρια λίπους. Περιέχει πλήρη πρωτεΐνη, δηλαδή όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός.

Προσφέρει μεταξύ άλλων βιταμίνες Α, Β2, Β12 και φυλλικό οξύ, ενώ περιέχει σίδηρο, ψευδάργυρο και φώσφορο. Ο κρόκος είναι επίσης σημαντική πηγή χολίνης, ενός θρεπτικού συστατικού που συνδέεται με τη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος.

Και εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που συχνά ξεχνάμε: το ασπράδι είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη, αλλά δεν είναι σωστό να θεωρούμε τον κρόκο «άχρηστο». Πολλά από τα πολύτιμα μικροθρεπτικά συστατικά του αυγού βρίσκονται ακριβώς εκεί.

Μελάτο ή σφιχτό; Πόσα λεπτά θέλει

Ο χρόνος εξαρτάται από το μέγεθος του αυγού, τη θερμοκρασία από την οποία ξεκινά και από το αν το βάζουμε σε ήδη βραστό νερό. Ως πρακτικός οδηγός, από τη στιγμή που το αυγό μπαίνει προσεκτικά σε νερό που βράζει:

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4–5 λεπτά: πολύ μελάτο, με ρευστό κρόκο.

6 λεπτά: ασπράδι αρκετά σταθερό, κρόκος ρευστός.

7–8 λεπτά: κρόκος κρεμώδης προς ημίρρευστος.

9–10 λεπτά: σχεδόν σφιχτό.

11–12 λεπτά: σφιχτό αυγό, με πλήρως ψημένο κρόκο.

Μετά το βράσιμο, το βάζουμε σε κρύο ή παγωμένο νερό ώστε να σταματήσει αμέσως το ψήσιμο. Αν το παραβράσουμε, μπορεί να εμφανιστεί πρασινωπός δακτύλιος γύρω από τον κρόκο. Δεν σημαίνει ότι το αυγό χάλασε· πρόκειται για χημική αντίδραση ενώσεων θείου και σιδήρου.

Από την ομελέτα μέχρι το ποσέ

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Οι βασικοί τρόποι είναι βραστό, ποσέ, τηγανητό, scrambled, ομελέτα και ψητό στον φούρνο. Από καθαρά θερμιδική άποψη, το βραστό και το ποσέ έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζονται πρόσθετο λάδι ή βούτυρο.

Στο τηγανητό αυγό ή στην ομελέτα, οι τελικές θερμίδες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο λάδι, βούτυρο, τυρί ή αλλαντικά θα προστεθούν.

Και η περίφημη χοληστερίνη;

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Ένα μεγάλο αυγό περιέχει περίπου 186 mg χοληστερίνης, όλη στον κρόκο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η κατανάλωση ενός αυγού μεταφράζεται αυτομάτως σε αντίστοιχη αύξηση της χοληστερίνης του αίματος. Η σύγχρονη διατροφική προσέγγιση εξετάζει συνολικά τη διατροφή και ιδιαίτερα τα κορεσμένα και trans λιπαρά.

Για έναν υγιή άνθρωπο, τα αυγά μπορούν να αποτελούν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής. Όσοι έχουν υψηλή LDL χοληστερίνη, καρδιαγγειακή νόσο ή άλλους σημαντικούς μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου είναι προτιμότερο να εξατομικεύουν την ποσότητα με τον γιατρό ή τον διαιτολόγο τους.

Ποιοι πρέπει να τα αποφεύγουν

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Απόλυτη αποχή απαιτείται κυρίως σε ανθρώπους με διαγνωσμένη αλλεργία στο αυγό, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική ιατρική οδηγία.

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Διαφορετικό ζήτημα είναι το ωμό ή ανεπαρκώς ψημένο αυγό. Η Salmonella εξακολουθεί να αποτελεί πραγματικό κίνδυνο και η σωστή θερμική επεξεργασία μειώνει ουσιαστικά τον κίνδυνο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, έγκυες και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Για συνταγές στις οποίες το αυγό παραμένει ωμό ή μισοψημένο, ασφαλέστερη λύση είναι παστεριωμένο αυγό ή προϊόν αυγού.

Ποιοι τρώνε τα περισσότερα αυγά στον κόσμο

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Σε απόλυτες ποσότητες, η Κίνα είναι μακράν ο μεγαλύτερος καταναλωτής αυγών, κάτι αναμενόμενο λόγω του τεράστιου πληθυσμού της. Στην κατά κεφαλήν κατανάλωση, όμως, η εικόνα αλλάζει.

Στοιχεία της παγκόσμιας βιομηχανίας αυγού για το 2024 δείχνουν ότι Μεξικό, Αργεντινή, Κολομβία, Ινδονησία και Ιαπωνία ξεπερνούν τα 300 αυγά ανά κάτοικο τον χρόνο. Σε αρκετές χώρες η κατανάλωση πλησιάζει ή και ξεπερνά ένα αυγό την ημέρα ανά κάτοικο.

Και οι Έλληνες;

Η Ελλάδα έχει μακρά παράδοση στην κατανάλωση αυγών, από το απλό βραστό αυγό μέχρι τις πίτες, τα γλυκά, τις ομελέτες και φυσικά τα κόκκινα πασχαλινά αυγά.

Η κατανάλωση είναι 130 αυγά ανά άτομο ετησίως στην Ελλάδα και ευρωπαϊκό μέσο όρο 280–300, χωρίς όμως σαφή χρονολογία για αυτά τα δεδομένα. Επομένως οι αριθμοί αυτοί χρειάζονται προσοχή όταν παρουσιάζονται ως σημερινά στοιχεία.

Πόσο κρατάει ένα βραστό αυγό

Το σφιχτοβρασμένο αυγό πρέπει να μπαίνει στο ψυγείο μέσα σε δύο ώρες από το μαγείρεμα και να καταναλώνεται μέσα σε μία εβδομάδα.

Το αυγό που επιπλέει στο νερό δεν είναι κατ’ ανάγκη χαλασμένο. Συνήθως σημαίνει ότι είναι παλιότερο και έχει μεγαλώσει ο αεροθάλαμός του. Καλό είναι να σπάσει χωριστά και να ελεγχθούν η οσμή και η εμφάνισή του πριν χρησιμοποιηθεί.

Ένα μικρό τρόφιμο με μεγάλη διατροφική αξία

Για δεκαετίες το αυγό βρέθηκε στο εδώλιο κυρίως λόγω της χοληστερίνης. Σήμερα η εικόνα είναι πολύ πιο σύνθετη. Είναι ένα οικονομικό, χορταστικό και εξαιρετικά ευέλικτο τρόφιμο, με πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας και σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα.

Το μυστικό βρίσκεται κυρίως στο μέτρο, στον τρόπο μαγειρέματος και στη συνολική διατροφή. Γιατί άλλο ένα βραστό αυγό δίπλα σε λαχανικά και ψωμί ολικής άλεσης και άλλο δύο τηγανητά αυγά με μπέικον, βούτυρο και τηγανητές πατάτες. Το αυγό είναι το ίδιο· το πιάτο είναι εντελώς διαφορετικό.

Πηγές

• USDA – Shell Eggs from Farm to Table

• FDA – What You Need to Know About Egg Safety

• EFSA – Food poisoning / food safety

• World Egg Organisation – Global Egg Industry Outlook