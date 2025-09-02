Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι πίνοντας λιγότερο ή και καθόλου αλκοόλ, είναι μία πολύ πιο υγιεινή επιλογή, καθώς όλοι γνωρίζουμε τι μπορεί να προκαλέσει η ασύστολη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα μη αλκοολούχα ποτά δεν ταιριάζουν σε όλους, ιδιαίτερα αν μπορούν να πυροδοτήσουν την επιθυμία για αλκοόλ. Για την ακρίβεια, τέτοιου είδους ποτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να μιμούνται το αλκοόλ σε εμφάνιση, άρωμα και γεύση.

Advertisement

Advertisement

Ενώ μια τυπική μπίρα περιέχει περίπου 5% αλκοόλ, τα μη αλκοολούχα ποτά επιτρέπεται να έχουν έως 0,5%, ποσοστό παρόμοιο με αυτό που συναντάμε σε μια ώριμη μπανάνα. Συνήθως τα επιλέγουμε όταν θέλουμε να αποφύγουμε ένα καλό μεθύσι το οποίο θα μας αφήσει με την επίγευση ενός ανυπόφορου πονοκέφαλου το επόμενο πρωί.

Περισσότερα mocktails στο μενού αλλά προσοχή στη ζάχαρη

Μια έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου, ανέδειξε ότι η συντριπτική πλειονότητα όσων καταναλώνουν και τα δύο είδη ποτών (αλκοολούχα και μη) πιστεύουν ότι τα μη αλκοολούχα ποτά τούς βοηθούν να μειώσουν την κατανάλωση αλκοόλ.

Γι’ αυτό και έχουν γίνει και η τελευταία τάση στα ποτά και στα ροφήματα, σύμφωνα με τον δρ Τζόσεφ Λι, διευθύνοντα σύμβουλο του Hazelden Betty Ford Foundation, ενός οργανισμού θεραπείας και υποστήριξης για τον εθισμό.

«Όλο και πιο συχνά, όταν πηγαίνουμε σε εστιατόρια, βλέπουμε mocktails κανονικά στο μενού, σαν να είναι κάτι αυτονόητο. Αυτό είναι πραγματικά μια υγιής εξέλιξη», εξηγεί ο Λι.

Υπάρχει, όμως, μια παγίδα: αρκετά ποτά, όπως τα mocktails με αναψυκτικά και γλυκά σιρόπια, περιέχουν πολλή ζάχαρη. Για παράδειγμα, ένα κουτάκι αναψυκτικό των 330 ml περιέχει ήδη 10 κουταλάκια. Κάτι τέτοιο σε συνδυασμό με έξτρα γλυκαντικά, σιρόπια και επεξεργασμένους χυμούς φρούτων, μπορεί να αποβεί καατστροφικό για την υγεία, ακόμα κι αν δεν περιέχει αλκοόλ.

Ποιοι πρέπει να είναι προσεκτικοί με τα μη αλκοολούχα ποτά

Άνθρωποι που ξεκινούν θεραπεία για τον εθισμό στο αλκοόλ έχουν αναφέρει διαφορετικά αποτελέσματα από τη χρήση μη αλκοολούχων ποτών. Δεδομένου ότι αυτά τα ποτά μιμούνται σε μεγάλο βαθμό το αλκοόλ, φέρουν μαζί τους πολλά ερεθίσματα που μπορούν να πυροδοτήσουν την επιθυμία για κανονικό αλκοόλ και, σε κάποιες περιπτώσεις, να οδηγήσουν σε υποτροπή.

Advertisement

Συγκεκριμένα, οι ειδικοί συμφωνούν ότι τα μη αλκοολούχα ποτά ταιριάζουν καλύτερα σε όσους βρίσκονται προς το τέλος της ανάρρωσής τους. Επειδή ακριβώς το ταξίδι του καθενός είναι διαφορετικό, χρειάζεται απλώς να παρατηρούμε πώς αυτά τα ποτά μας επηρεάζουν.

Κάτι τέτοιο ισχύει ακόμη κι αν δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα αλκοολισμού. Απαιτείται να κάνουμε μια ειλικρινή αποτίμηση, χωρίς κριτική, για τον κίνδυνο που διατρέχει η δική μας υγεία. Ουσιαστικά, καταλήγουμε στην γενική παραδοχή ότι όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε πραγματικά τον εαυτό μας.

Με πληροροφίες από Associated Press

Advertisement