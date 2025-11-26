Η συζήτηση γύρω από το προσδόκιμο ζωής αποτελεί μία προβληματική που απασχολεί αρκετούς επιστήμονες ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα μάλιστα, δημοσιεύθηκε και μία σχετική μελέτη στο περιοδικό «The Lancet» από το Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με την οποία το παγκόσμιο προσδόκιμο ζωής επέστρεψε στα προ πανδημίας επίπεδα.

Παρ’ όλα αυτά, ίσως αυτά τα δεδομένα να μην αφορούν όλες τις πληθυσιαμές ομάδες. Για την ακρίβεια, νέα έρευνα στο Journal of Epidemiology & Community Health αναδεικνύει ότι η φήμη μπορεί να μειώσει το προσδόκιμο ζωής κατά 4,6 χρόνια. Οι περιοδείες, οι εμφανίσεις και ο τρόπος ζωής των μουσικών τύπου «rock’n’roll» είχαν προηγουμένως συνδεθεί με χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής, αλλά η νέα ανάλυση αποδεικνύει για πρώτη φορά άμεση σύνδεση μεταξύ φήμης και θνησιμότητας.

Advertisement

Advertisement

Οι σόλο καλλιτέχνες παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC, η μελέτη του Πανεπιστημίου Witten Herdecke στη Γερμανία ανέλυσε δεδομένα από 648 τραγουδιστές, εκ των οποίων οι μισοί θεωρήθηκαν διάσημοι και οι άλλοι μισοί λιγότερο γνωστοί, καλύπτοντας σόλο καλλιτέχνες και μέλη συγκροτημάτων. Η επιλογή των διασήμων πραγματοποιήθηκε από την λίστα «Top 2,000 Artists of All Time» της Acclaimed Music, με τους Beatles, Μπομπ Ντίλαν, Rolling Stones και Ντέιβιντ Μπόουι να ξεχωρίζουν.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν αντιστοιχίσεις σε κάθε διάσημο τραγουδιστή με κάποιον λιγότερο γνωστό βάσει φύλου, εθνικότητας και είδους μουσικής. Διαπιστώθηκε ότι οι διάσημοι ζούσαν κατά μέσο όρο μέχρι τα 75 έτη, ενώ οι λιγότερο γνωστοί 79. Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι ο αυξημένος κίνδυνος θνησιμότητας ο οποίος συνδέεται με τη φήμη είναι συγκρίσιμος με άλλους γνωστούς κινδύνους, όπως το περιστασιακό κάπνισμα.

Παράλληλα, σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν ανάμεσα στα δύο φύλα, καθώς τα ευρήματα της μελέτης άπτονταν σε έναν ποσοστό ανδρών της τάξεως 83,5%, ενώ για τις γυναίκες ίσχυει ένα 16,5%. Προηγούμενες έρευνες είχαν συνδέσει τη φήμη με επικίνδυνους τρόπους ζωής, όπως η αυξημένη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, ενώ μια μελέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες του 2007, είχε δείξει ότι οι ποπ σταρ που βιώνουν την δόξα μεταξύ 2 έως 25 ετών έχουν 2 με 3 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα πρόωρης θνησιμότητας σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Από την άλλη, οι σόλο καλλιτέχνες παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με εκείνους που συμμετέχουν σε συγκροτήματα. Η μελέτη επισημαίνει ως πιθανούς συντελεστές την απώλεια ιδιωτικότητας, την έντονη δημόσια παρατήρηση και την πίεση από τις εμφανίσεις, χωρίς όμως να καταλήγει σε οριστικά συμπεράσματα.

Σε κάθε περίπτωση, είναι λίγο-πολύ γνωστό τι μπορεί να επιφέρει η φήμη και πόσα είναι διατεθειμένος ένας διατεθειμένος ένας άνθρωπος να θυσιάσει στο βωμό της δόξας. Παρ’ όλα αυτά, όσο απολαυστικό και να είναι το χαρακτηριστικό του «διασήμου», ίσως να αποτελεί και την ασφαλέστερη επιλογή.

Με πληροφορίες από BBC, News Medical