Σχεδόν οι μισοί ενήλικες δηλώνουν πως είναι people pleasers δηλαδή άνθρωποι που δυσκολεύονται να πουν «όχι» ή να εκφράσουν τις πραγματικές τους ανάγκες. Οι ειδικοί προειδοποιούν πως, όταν βάζουμε τη δική μας άνεση σε δεύτερη μοίρα, καταλήγουμε εξουθενωμένοι και παρεξηγημένοι. Αντίθετα, αν αναγνωρίσουμε και αφήσουμε πίσω αυτές τις συμπεριφορές, μπορούμε να χτίσουμε ουσιαστικές σχέσεις βασισμένες στη χημεία και τον σεβασμό.

Σύμφωνα με άρθρο της Huffpost, τα χαρακτηριστικά των people pleasers «δεν ξεκινούν από την ενηλικίωση», όπως δηλώνει η Manahil Riaz, ψυχοθεραπεύτρια στο Χιούστον και ιδιοκτήτρια του Riaz Counseling. «Υπάρχει κάποιο είδος σύνδεσης με την οικογενειακή κουλτούρα στην παιδική ηλικία». Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι τα παιδιά αγαπήθηκαν ή επαινέθηκαν μόνο όταν έκαναν πράγματα για τους άλλους, σύμφωνα με τη Riaz. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να βασίζεται στο μοντέλο που είδαν από τους ενήλικες στην παιδική ηλικία… εξηγεί η Natalie Moore, αδειούχος θεραπεύτρια γάμου και οικογένειας στην Καλιφόρνια.

Ας δούμε λοιπόν 13 χαρακτηριστικά των people pleasers

1. Συμφωνούμε με τα πάντα

Πολλοί από εμάς κουνάμε το κεφάλι καταφατικά σε κάθε άποψη ή προτίμηση του άλλου, μόνο και μόνο για να κρατήσουμε τη συζήτηση «ομαλή». Όμως, όταν συμφωνούμε συνεχώς με όλα, χάνουμε την αυθεντικότητά μας και η κουβέντα γίνεται μονόπλευρη.



2. Ζητάμε συνεχώς συγγνώμη

Οι συχνές συγγνώμες ακόμη και για ασήμαντα πράγματα δείχνουν ανασφάλεια και μειώνουν την παρουσία μας. Όταν η πρώτη μας αντίδραση για τα πάντα είναι να πούμε συγγνώμη, δίνουμε την εντύπωση πως φταίμε πάντα εμείς.

3. Αποφεύγουμε τη σύγκρουση με κάθε τρόπο

Ως άνθρωποι που δεν θέλουμε να δυσαρεστήσουμε, συχνά κάνουμε τα πάντα για να αποφύγουμε τη διαφωνία όμως η απόλυτη αρμονία είναι βαρετή. Έρευνες δείχνουν πως το 70% των γυναικών αποφεύγουν εντελώς τις συγκρούσεις, κάτι που μπορεί να εμποδίζει μια ουσιαστική γνωριμία. Όταν αποφεύγουμε να εκφράσουμε μικρές διαφωνίες, χάνουμε την ευκαιρία να δούμε αν υπάρχει πραγματική συμβατότητα.

4. Υποτιμούμε τις προτιμήσεις μας

Όταν αφήνουμε τον άλλον να επιλέγει πάντα το εστιατόριο, τη μουσική ή τη δραστηριότητα, απομακρυνόμαστε από τον εαυτό μας. Οι πραγματικές σχέσεις βασίζονται σε δύο φωνές, όχι σε μία ηχώ.



5. Αναζητούμε συνεχώς επιβεβαίωση

Όταν κοιτάμε διαρκώς το πρόσωπο του άλλου για να δούμε αν εγκρίνει όσα λέμε, χάνουμε τη στιγμή. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να ευχαριστήσουν συχνά φοβούνται την απόρριψη, βάζοντας την παράσταση πάνω από την ειλικρίνεια.

6. Χαμογελάμε όταν νιώθουμε αμήχανα

Το να χαμογελάμε ενώ νιώθουμε άβολα μπορεί να αποτρέπει τη σύγκρουση, αλλά δείχνει ότι δεν ακούμε τα δικά μας συναισθήματα. Η πραγματική έλξη προκύπτει όταν και οι δύο μπορούμε να εκφράσουμε την ενόχληση ή την απορία μας.

7. Φιλτράρουμε τις πραγματικές μας απόψεις

Όταν λογοκρίνουμε τις αυθεντικές μας σκέψεις για να αποφύγουμε την παραμικρή διαφωνία, γινόμαστε αινιγματικοί αντί για αληθινοί.

8. Αφήνουμε τον άλλον να υπερβάλλει σε παραγγελίες ή έξοδα

Το να συμφωνούμε με κάθε ακριβό πιάτο ή ποτό, απλώς για να μη φανεί ότι είμαστε «τσιγκούνηδες», μπορεί να μας οδηγήσει σε τύψεις ή αμηχανία.

9. «Γεμίζουμε» τη σιωπή με λόγια

Η σιωπή μπορεί να είναι άνετη· επιτρέπει στον διάλογο να ανασάνει και στη σκέψη να ωριμάσει. Όταν προκύπτουν στιγμές ηρεμίας, ας τις αγκαλιάζουμε· συχνά εκεί γεννιούνται οι πιο αληθινές συνδέσεις.



10. Κάνουμε υπερβολικά πολλά κομπλιμέντα

Δύο-τρεις γνήσιες παρατηρήσεις έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία. Ένα απλό «Μου αρέσει ο ενθουσιασμός σου για τη δουλειά σου» είναι πιο δυνατό από δέκα βεβιασμένα «είσαι υπέροχος».



11. Αποφεύγουμε την οπτική επαφή

Η ισορροπημένη οπτική επαφή δείχνει ενδιαφέρον και μας βοηθά να διαβάζουμε τις αντιδράσεις του άλλου. Ας κρατάμε το βλέμμα μας φυσικά και σταθερά· είναι σημάδι εμπιστοσύνης και σεβασμού.

12. Αφήνουμε τον άλλο να ξεπεράσει τα όρια μας στην σωματική επαφή

Μπορούμε να ορίσουμε τα όριά μας με ευγένεια και σαφήνεια μια απλή φράση όπως «Δεν είμαι πολύ των αγκαλιών» αρκεί. Το να σεβόμαστε τον χώρο μας θέτει τον τόνο για μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού.

13. Προσποιούμαστε ότι μας αρέσουν τα αστεία του άλλου

Όταν γελάμε ψεύτικα σε αστεία που δεν μας διασκεδάζουν, η κουβέντα χάνει τη φυσικότητά της. Αντί να πιεζόμαστε να γελάσουμε, μπορούμε να απαντήσουμε με κάτι ελαφρύ, όπως «Αυτό δεν το περίμενα!» ή «Ενδιαφέρουσα οπτική!».

Με πληροφορίες από yahoo.com





