Κατά την αναζήτηση πιθανών ρομαντικών συντρόφων, μπορεί να αισθανόμστε ενθουσιασμό αλλά και ότι έχουμε μια παιχνιδιάρικη διάθεση. Ταυτόχρονα όμως πολλές φορές νιώθουμε αγχωμένοι ή ανασφαλείς.

Ας δούμε λοιπόν τι μας λένε οι ειδικοί και άτομα που βγαίνουν ραντεβού για τα πράγματα που οι άλλοι παρατηρούν άμεσα και αυτά που μάλλον δεν φαίνεται προσέχουν:

1. Η γλώσσα του σώματος μας

Σύμφωνα με την Ντάμονα Χόφμαν, σύμβουλο dating ,ο τρόπος που τοποθετούμε το σώμα μας δείχνει στο άλλο άτομο αν ενδιαφερόμαστε η όχι.

«Συνήθως κάποιος γέρνει τους γοφούς προς το άτομο που του αρέσει, σκύβει όταν μιλάει και ψάχνει ευκαιρίες για να το αγγίξει σε φιλικές περιοχές», εξηγεί η Ντάμονα Χόφμαν, συγγραφέας του βιβλίου F the Fairy Tale: Rewrite the Dating Myths and Live Your Own Love Story. Η στάση σώματος είναι επίσης πολλή σημαντική: Στέκουμε ίσια με το κεφάλι ψηλά ή είμαστε σκυφτοί; «Η πρώτη δείχνει αυτοπεποίθηση, η δεύτερη έλλειψη αυτής, και η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητη για μια καλή πρώτη εντύπωση», λέει ο σύμβουλος dating Μπλέιν Άντερσον.

Η Κάιλιν Γ.μας λέει ότι πάντα προσέχει πώς οι άλλοι περπατούν, πώς συμπεριφέρονται στον σερβιτόρο, πώς κάθονται στην καρέκλα.

2. Οι εκφράσεις του προσώπου μας

« Κρατάτε οπτική επαφή; Χαμογελάτε αυθεντικά; Ή τα μάτια σας αποφεύγουν το βλέμμα του άλλου και δείχνετε αμήχανοι;», αναφέρει ο Άντερσον. Ο Νικ Νότας, σύμβουλος dating για άνδρες, εξηγεί γιατί η οπτική επαφή δημιουργεί αίσθηση σύνδεσης.

Το χαμόγελο «βοηθά να μειωθεί η ένταση σε ένα ραντεβού», σημειώνει η Ντάμονα Χόφμαν.

Ο διαδικτυακός σύμβουλος dating Τζόσουα Πομπέι μας συμβουλεύει να δημιουργήσουμε μια χαλαρή ατμόσφαιρα να είμαστε χαρούμενοι και να δείχνουμε ενθουσιασμό για την ζωή.

Επιπλέον για να νιώσουμε και εμείς και το ραντεβού μας άνετα μας συνιστά να χαμογελάμε, να έχουμε θετική ενέργεια και «ανοιχτή» γλώσσα σώματος.

3. Η περιποίηση και η υγιεινή μας

Η Ρενάτα Μ. γράφει ότι η καλή υγιεινή πάντα ξεχωρίζει σε ένα ραντεβού:

«Ένα άτομο με περιποιημένο κούρεμα και με καλούς τρόπους δείχνει ότι έχει αυτοσεβασμό και σεβασμό προς τους άλλους. Όλα τα άλλα μπορούν να δουλευτούν ή να προσπεραστούν».

Ο Νότας προσθέτει: «Καθαρά νύχια, φρεσκοξυρισμένα γένια και φρέσκια αναπνοή δείχνουν οτι ενδιαφερόμαστε με καλό τρόπο για την εμφάνισή μας».

4. Το ντύσιμό μας

«Το να είμαστε καλοντυμένοι δεν σημαίνει να φοράμε ακριβά ρούχα, αλλά τα σωστά για την κάθε περίσταση», λέει ο Άντερσον.Για παράδειγμα, το business casual μπορεί να είναι ιδανικό για το γραφείο, αλλά να είναι υπερβολικά επίσημο για τα περισσότερα πρώτα ραντεβού. Και φυσικά, τα ρούχα και ιδιαίτερα τα παπούτσια θα πρέπει να έιναι καθαρά».

Είναι σημαντικό να είμαστε καθαροί και κατάλληλα ντυμένοι για το μέρος που θα πάμε όχι υπερβολικά κομψοί σε ένα μπαρ ούτε με ένα ελαφρώς φθαρμένο μπλουζάκι σε ένα καλό εστιατόριο.

5. Πόσο μιλάμε για τον εαυτό μας

Η συζήτηση έχει ωραία ροή και εναλλαγή θεμάτων; Ή είναι πολύ μονόπλευρη;

Αν το ραντεβού σας δεν μπορεί να αρθρώσει κουβέντα, τότε υπάρχει πρόβλημα.

«Ακούν ή απλώς μιλούν για τον εαυτό τους;» έγραψε η αναγνώστρια Μέρι Σ. στο Facebook. Η Κέισι Κ. είπε ότι δίνει σημασία στο αν «μιλούν μαζί μου και όχι σε μένα». Και για την Λουίζ Π., δεν έχει σημασία μόνο πόσο μιλάει κάποιος για τον εαυτό του, αλλά και τι λέει. «Αν πουν ότι η πρώην σύντροφός τους ήταν «τρελή», αν αρχίσουν να υπόσχονται πράγματα για το μέλλον από το πρώτο λεπτό ή αν αρχίσουν να μιλούν για τα χρήματα, «βαράει» απευθείας το καμπανάκι της προσοχής μας είπε.

6. Οι τρόποι μας και το πώς φερόμαστε στο προσωπικό

Αν το πρώτο ραντεβού γίνεται σε μπαρ ή εστιατόριο, να είστε σίγουροι ότι ο άλλος θα προσέξει πώς συμπεριφέρεστε στους ανθρώπους που εργάζονται εκεί.

Αυτό, όπως σημείωσε η Σάνα Μ. στο Facebook, «λέει πάρα πολλά για τον χαρακτήρα κάποιου».

Η αναγνώστρια Κέρι Ντ. πρόσθεσε ότι παρατηρεί επίσης αν το ραντεβού της ανοίγει την πόρτα, αν τη ρωτάει πού θέλει να καθίσει ή γενικά αν δείχνει ευγένεια.

«Καμία από αυτές τις συμπεριφορές δεν είναι υποχρεωτική ή καθοριστική, απλώς μου δείχνουν πολλά για την προσωπικότητά του και το πόσο ταιριάζει με τη δική μου», έγραψε.

Και συνέχισε:

«Νιώθω αρκετά αμήχανα σε τέτοιες καταστάσεις οπότε χρειάζομαι λίγο χώρο και χρόνο για να έρθω κόντα με κάποιον. Δεν έχω πρόβλημα να δώσω το ίδιο περιθώριο και στους άλλους. Αλλά πολλές απλές συμπεριφορές μπορούν να υποδείξουν το πόσο συμβατοί είμαστε».

7. Το πώς κάνουμε τον άλλον να νιώσει

Το ραντεβού σας μπορεί να μη θυμάται το χρώμα των ματιών σας ή τα ακριβή χαρακτηριστικά σας, λέει η Νταμόνα Χόφμαν. Θα θυμάται, όμως, πώς τον κάνατε να νιώσει. «Είπατε κάτι που τον έκανε να απομακρυνθεί; Ή κάτι που τον έκανε να αισθανθεί κοντά σας; Η δημιουργία της σωστής ατμόσφαιρας και η αίσθηση σύνδεσης είναι πιο σημαντικές από το τέλειο φόρεμα ή τη σωστή γραβάτα», είπε η Χόφμαν.

Τι πιθανότατα δεν προσέχει το ραντεβού σας

Δεν υπάρχει λόγος να αγχωνόμαστε για πράγματα που ο άλλος μάλλον δεν πρόκειται να προσέξει καν.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτά περιλαμβάνουν τα εξής:

Μικρές «ατέλειες» στην εμφάνιση

Μπορεί να νιώθετε αμήχανα για κάποια «ατέλεια», όπως ένα στραβό δόντι, μερικά παραπανίσια κιλά ή μια μικρή ουλή, λέει ο Νικ Νότας, σύμβουλοςdating που συνεργάζεται με άνδρες.

Αλλά ο άλλος μάλλον δεν εστιάζει σε τίποτα από αυτά και ούτε πρέπει να το κάνετε κι εσείς.

«Εκτός αν είναι κάτι πραγματικά εμφανές, το ραντεβού σας δεν προσέχει τέτοιες λεπτομέρειες», είπε.

«Εστιάζει στη συνολική σας ενέργεια και στο πώς τον κάνετε να αισθάνεται».

Το ίδιο ισχύει και γιατην ακμή ή ατέλειες του δέρματος, λέει η Μπλέιν Άντερσον.

«Όλοι βγάζουμε πού και πού ένα σπυράκι. Εκτός αν είναι κάτι τεράστιο, καλύτερα να μην το αναφέρετε καν απλώς απολαύστε το ραντεβού σας».

Το πόσο «ακριβά» είναι τα ρούχα μας

Το ραντεβού μας δύσκολα θα προσέξει μάρκες ή τιμές.

Αυτό που μετράει είναι η γενική εικόνα να δείχνουμε καθαροί, προσεγμένοι και το ντυσιμό μας να ταιριάζει με την περίσταση.

«Ακούω πολλούς να ανησυχούν για το τι να φορέσουν ή ποιές μάρκες να επιλέξουν», είπε η Χόφμαν, «αλλά σπάνια έχω ακούσει κάποιον να λέει πως του άρεσε ένα ραντεβού επειδή φορούσε επώνυμα ρούχα ».

«Συνήθως κάποιος θα παρατηρήσει μόνο αν είστε ατημέλητοι ή τα ρούχα σας είναι φθαρμένα, πέρα από αυτό οι ετικέτες δεν έχουν καμία σημασία».

Ο Νότας πρόσθεσε:

«Αν τα ρούχα σας φαίνονται καθαρά και ταιριάζουν σωστά, θα του/της μείνετε με θετική εντύπωση».

Οι ακριβείς λέξεις που χρησιμοποιούμε

Στην επικοινωνία, η στάση, η φωνή και το ενδιαφέρον παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από τις «τέλειες» φράσεις. «Φυσικά, θέλουμε να αποφύγουμε βωμολοχίες ή προσβλητικό λόγο», είπε ο Νότας. «Αλλά το σημαντικότερο είναι η ικανότητά σας να ακούτε και η ροή της συζήτησης.

Το πώς λέτε κάτι έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από το τι λέτε».

Το καλό νέο

Τα περισσότερα πράγματα που προσέχει ένα ραντεβού είναι απολύτως στον έλεγχό μας και μάλιστα χωρίς κόστος, σύμφωνα με την Άντερσον.

Η συμβουλή της:

«Εστιάστε στο να είστε παρόντες και ο εαυτός σας, αντί να αγχώνεστε για μικρολεπτομέρειες, όπως ποιο πουκάμισο να φορέσετε», είπε.

«Πάντα προτείνω στους πελάτες μου να κάνουν κάτι που τους κάνει να νιώθουν υπέροχα όπως να πάνε στο γυμναστήριο ή να δουν μια κωμωδία πριν από ένα ραντεβού, για να χαλαρώσουν και να μπορέσουν να δώσουν την καλύτερη δυνατή πρώτη εντύπωση».

Με πληροφορίες από yahoo.com