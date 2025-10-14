Αντί να συγκρίνουμε την προσωπική μας ζωή με όσα βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στο αν είμαστε αποδέκτες από τον σύντροφό μας συγκεκριμένων συμπεριφορών οι οποίες αποτελούν το ελάχιστο που θα έπρεπε να κάνει για εμάς ή όχι.

Οι μικρές χειρονομίες είναι που μετρούν

«Βλέπουμε μεγαλειώδεις χειρονομίες online και αναπόφευκτα τις συγκρίνουμε με τις δικές μας σχέσεις. ΄Ετσι, είναι απολύτως δελεαστικό το να ξεχνάμε πως αυτό που πραγματικά φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά είναι η συνέπεια στις μικρές καθημερινές χειρονομίες», λέει η Καρίσα Κουκ, πιστοποιημένη ψυχοθεραπεύτρια MNCPS και ειδική σε θέματα ραντεβού στην εφαρμογή Flirtini.

Αν νομίζουμε ότι το να μας «κακομαθαίνουν» με λουλούδια και δώρα είναι η συμπεριφορά που πρέπει να συμβαίνει στη σχέση μας, πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Η Κουκ επισημαίνει ότι η αξιοπιστία, η προσοχή και ο αμοιβαίος σεβασμός είναι αυτά που πρέπει να περιμένουμε.

Μια υγιής σχέση βασίζεται σε ίση συμμετοχή. Έτσι, ενώ κανείς δεν πρέπει να περιμένει από τον άλλο να οργανώνει κάθε ταξίδι ή δείπνο, το ελάχιστο σημαίνει ότι και οι δύο παίρνουμε την πρωτοβουλία τακτικά, εξηγεί η Κουκ.

«Το να λέμε ‘κλείσαμε εισιτήρια για αυτή τη συναυλία’ ή ‘θα ετοιμάσω εγώ αυτό το γεύμα’ έχει μεγάλη σημασία, γιατί δείχνει ότι επενδύουμε στη ζωή μας μαζί και δεν τη ζούμε απλώς ευκαιριακά».

Η ουσιαστική επικοινωνία κάνει τη διαφορά

Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι άλλη μια συμπεριφορά που όλοι πρέπει να προσπαθούμε να έχουμε στη σχέση μας. Αντί να ρωτάμε τον σύντροφό μας βασικές ερωτήσεις όπως «Πώς ήταν η μέρα σου;», η Κουκ προτείνει να βάζουμε περισσότερη σκέψη και να κάνουμε πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις, όπως: «Πώς πήγε η παρουσίαση;»

«Δείχνει ότι φροντίζουμε αρκετά για να θυμόμαστε τα πράγματα που έχουν σημασία για τον άλλο. Αποφεύγουμε συνομιλίες που μοιάζουν με chatbots με κάθε κόστος», λέει η ειδικός.

Η ανάρτηση του συντρόφου μας στα social media

Το να κάνουμε ποστ σχετικά με τον σύντροφό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα αμφιλεγόμενο. Κάποιοι γεμίζουν το προφίλ τους με χαριτωμένες φωτογραφίες με το ταίρι τους — ενώ άλλοι προτιμούν να κρατούν την ερωτική τους ζωή πιο ιδιωτική.

Ωστόσο, η Καρίσα Κουκ έχει τη δική της άποψη για το θέμα. «Κάνουμε like σε ημίγυμνους influencers κάθε μέρα και να ανεβάζουμε τον σύντροφό μας μόνο μία φορά τον μήνα; Το ελάχιστο επιβάλλει να κάνουμε τον σύντροφό μας ορατό κομμάτι της ψηφιακής μας ζωής», είπε η Κουκ.

Πράξεις χωρίς να μας το ζητούν

Μένοντας στο θέμα της ισότητας μέσα στη σχέση, η Κουκ τονίζει πως το να κάνουμε κινήσεις χωρίς να μας το ζητήσει ο σύντροφός μας είναι ένδειξη υγιούς και ώριμης αγάπης.

«Οι βαρετές, καθημερινές δουλειές είναι ο “διάβολος” — και γι’ αυτό αποτελούν τέλεια ευκαιρία να δείξουμε ότι νοιαζόμαστε. Αν απαιτούμε από τον σύντροφό μας να κάνει όλη την “αόρατη” εργασία, τον κάνουμε να νιώθει κουρασμένος και αγανακτισμένος. Οπότε, ας μην αποφεύγουμε να συμμετέχουμε σε αυτή», εξηγεί η Κουκ.

Το να ξέρουμε πώς να επανορθώνουμε

Η πέμπτη “ελάχιστη” συμπεριφορά που πρέπει να υπάρχει σε κάθε σχέση είναι το να ξέρουμε πώς να διορθώνουμε τα πράγματα μετά από μια σύγκρουση.

«Πολλοί πιστεύουν ότι ένα τέλειο ζευγάρι δεν τσακώνεται ποτέ, ενώ στην πραγματικότητα το σημαντικό είναι να έχουμε το θάρρος να επιστρέφουμε μετά από έναν καβγά», εξηγεί η ειδικός.

«Το ελάχιστο είναι να προσπαθούμε να επανορθώνουμε μαζί, τουλάχιστον κάποιες φορές. Ένα απλό μήνυμα όπως “Ήμουν σκληρός νωρίτερα, μπορούμε να μιλήσουμε;” ξαναχτίζει την εμπιστοσύνη, ενώ η παρατεταμένη σιωπή και απόσυρση δείχνουν συναισθηματική απουσία και μπορούν να πληγώσουν σοβαρά τη σχέση».

ΠΗΓΗ: yahoo.com

