Οι έφηβοι που παίρνουν στο χέρι τους τηλέφωνα σε μικρότερες ηλικίες είναι πιο πιθανό να έχουν παχυσαρκία, να είναι καταθλιπτικοί και να μην κοιμούνται αρκετά, σύμφωνα με μελέτη περισσότερων από 10.000 12χρονων που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες μέρες στο περιοδικό Pediatrics.

Τη συγκεκριμένη έρευνα αναφέρει σε άρθρο του το Cnn.com χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την περίπτωση της συμβούλου σε θέματα ύπνου, Νικόλ Κάνον που αντιμετωπίζει ένα δίλημμα: Αν αγοράσει στον 13χρονο γιο της το smartphone που θέλει, φοβάται ότι θα μονοπωλήσει την προσοχή του εις βάρος άλλων πραγμάτων, όπως οι υποχρεώσεις του, ο χρόνος σε εξωτερικούς χώρους, και ακόμη και η ανάγκη να φάει. Ως ειδικός, η ίδια ανησυχεί επίσης πως ο γιος της θα χάσει ύπνο. «Τι γίνεται αν παίρνει αυτή τη δόση ντοπαμίνης από τα πράγματα που κάνει στο τηλέφωνό του συνέχεια, και μετά το σώμα του δεν μπορεί να ρυθμίσει τις ορμόνες για ύπνο τη νύχτα;» είπε.

Advertisement

Advertisement

Από την άλλη, πιστεύει ότι ο γιος της θα ήταν πιο ασφαλής σε ορισμένους τομείς με ένα smartphone. Τώρα που είναι αρκετά μεγάλος για να κυκλοφορεί μόνος με φίλους, η Κάνον θα ήθελε έναν τρόπο να επικοινωνεί μαζί του. Έχει ένα smartwatch, αλλά δεν λειτουργεί πάντα.

Σύμφωνα με τον δρ. Ραν Μπαρζιλέι κύριο συγγραφέα της μελέτης και παιδοψυχίατρο στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας, η συμβολή της είναι ότι προσφέρει στοιχεία που υποστηρίζουν τη συμβουλή ειδικών προς τους γονείς «να καθυστερήσουν το πότε τα παιδιά τους λαμβάνουν το πρώτο τους smartphone λόγω πιθανών επιπτώσεων στην υγεία των εφήβων».

Ο ίδιος, ο οποίος είναι επίσης επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, λέει ότι η μελέτη δεν εξέτασε πώς τα παιδιά χρησιμοποιούσαν τα τηλέφωνά τους ή πόσο χρόνο περνούσαν σε αυτά — παράγοντες που επίσης μπορεί να επηρεάσουν την υγεία τους. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν μπορεί να πει αν υπάρχουν παρόμοια μοτίβα σε μικρότερους ή μεγαλύτερους χρήστες smartphone.

« Όπως έχω ξαναπεί, υπάρχουν άλλοι τρόποι επικοινωνίας με τα παιδιά, όπως απλά κινητά (flip phones) και ρολόγια. Υπάρχουν επίσης άλλες μέθοδοι για να επικοινωνούν τα παιδιά μεταξύ τους, όπως τα παραδοσιακά σταθερά τηλέφωνα», λέει ακόμα. Και συμπληρώνει:

«Για να διασφαλίσουμε ότι τα smartphone δεν θα αντικαταστήσουν την άσκηση όταν τα παιδιά τα αποκτούν, συμβουλεύω τους γονείς να γράφουν τα παιδιά τους σε οργανωμένα αθλήματα ή άλλες φυσικές δραστηριότητες. Ένα ακόμη όφελος είναι ότι αυτού του είδους οι δραστηριότητες μειώνουν τον χρόνο που περνούν τα παιδιά στα smartphones. Είναι αρκετά δύσκολο να κοιτάξεις το τηλέφωνό σου όταν παίζεις σε αγώνα ποδοσφαίρου ή κάνεις ανάποδες στο δοκό ισορροπίας. Αν τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται για ομαδικά αθλήματα, υπάρχουν πολλά άλλα να εξετάσουμε — όπως πολεμικές τέχνες, σύλλογοι τρεξίματος ή γιόγκα και άλλα μαθήματα άσκησης στο τοπικό κέντρο κοινότητας».

Κι άλλοι έξυπνοι τρόποι να νικήσουμε στη μάχη με το παιδί για τη χρήση του κινητού

Να θυμόμαστε να κρατάμε τα smartphones έξω από το υπνοδωμάτιο τη νύχτα ώστε να μην παρεμβαίνουν στον ύπνο, συνιστά ο ίδιος. Έρευνες δείχνουν ότι ο λόγος που τα smartphones επηρεάζουν τον ύπνο των παιδιών είναι απλός: τα χρησιμοποιούν κάτω από τα σκεπάσματα.

Advertisement

Ένας καλός και ιδιαίτερα έξυπνος τρόπος να μειωθούν οι διαμάχες για τη χρήση στο υπνοδωμάτιο είναι να ορίσουμε ένα κεντρικό σημείο στο σπίτι όπου όλοι — ναι, και οι γονείς — θα φορτίζουν τα τηλέφωνά τους τη νύχτα.

Ένας λόγος που τα smartphones σχετίζονται με την κατάθλιψη πιθανώς είναι η κουλτούρα της σύγκρισης: Στα social media οι άνθρωποι δημοσιεύουν φιλτραρισμένες, εξιδανικευμένες εκδοχές της ζωής τους. Είναι εύκολο για οποιονδήποτε — ειδικά για ευάλωτα, ανασφαλή παιδιά — να νιώσει ότι δεν είναι αρκετός όταν καταναλώνει τέτοιο περιεχόμενο. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να μιλάμε στα παιδιά μας για το γιατί δεν πρέπει να συγκρίνουν τον εαυτό τους με όσα βλέπουν στο διαδίκτυο. «Κάθε λίγες εβδομάδες, μιλήστε μαζί για το πώς πάει η χρήση του τηλεφώνου», προτρέπει ο ειδικός.

Κι ακόμα: Ας εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας σχετικά με το περιεχόμενο που καταναλώνουν online. Το να αναζητάμε περιεχόμενο μαζί μπορεί να τους μάθει πώς να εξερευνούν υγιή θέματα — όπως ενδιαφέροντα και ζητήματα που τα απασχολούν. Είναι επίσης ένας έξυπνος τρόπος να ενημερώσουμε τους αλγορίθμους ότι τα παιδιά ενδιαφέρονται για συγκεκριμένα θέματα, κάνοντας πιο πιθανό να τους εμφανίζονται παρόμοια στο μέλλον. Ας τα διδάξουμε να αποφεύγουν περιεχόμενο ακατάλληλο ή βλαβερό για την ψυχική τους υγεία, κάνοντας γρήγορο scroll ώστε οι αλγόριθμοι να «καταλάβουν» ότι δεν ενδιαφέρονται.

Advertisement

Πολλά παιδιά μπλέκουν σε «δράματα φίλων» online — όπως ο κυβερνοεκφοβισμός — που μπορεί να βλάψει την ψυχική τους υγεία. Ας τους πούμε ότι είμαστε εκεί για να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις χωρίς κρίση ή τιμωρία.

Επίσης, ας βεβαιωθούμε ότι τα smartphones δεν αντικαθιστούν τον δια ζώσης χρόνο με φίλους, τον οποίο τα παιδιά χρειάζονται για να είναι υγιή και χαρούμενα. Μπορούμε ακόμη και να ζητήσουμε να αφήσουν όλοι τα τηλέφωνά τους όταν βρίσκονται μαζί και να ενθαρρύνουμε παιχνίδι έξω, επιτραπέζια ή άλλες δραστηριότητες.

Αυτή η τελευταία έρευνα επιβεβαιώνει αυτό που πολλοί ήδη υποψιάζονταν: το να παίρνουν τα παιδιά smartphones από μικρή ηλικία μπορεί να είναι κακό για τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Γι’ αυτό είναι καλή ιδέα να εξεταστούν εναλλακτικές, ειδικά για μικρότερα παιδιά. Μόλις τα παιδιά αποκτήσουν smartphone, οι γονείς μπορούν επίσης να προστατέψουν έξυπνα την ψυχική τους υγεία και να διασφαλίσουν ότι γυμνάζονται και κοιμούνται αρκετά.

Advertisement

Τα έξυπνα κινητά δεν κάνουν τα παιδιά εξυπνότερα

Αλλά τα κινητά δεν παρεμβαίνουν μόνο στον χρόνο των παιδιών εκτός τάξης. Σε μια έρευνα του Pew Research Center τον Ιούνιο, το 72% των δασκάλων δημοσίων λυκείων είπε ότι οι περισπασμοί στα κινητά είναι ένα σημαντικό πρόβλημα εντός της σχολικής τάξης. Αν τα παιδιά κοιτάζουν κρυφά τα τηλέφωνά τους, δεν μπορούν να εστιάσουν σε αυτό που υποτίθεται ότι θα μάθουν. Ένα ευρύ σύνολο αποδεικτικών στοιχείων μας λέει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να κάνει πολλές εργασίες — μπορούμε να κάνουμε μόνο ένα πράγμα τη φορά.

Tα κινητά δεν παρεμβαίνουν μόνο στον χρόνο των παιδιών εκτός τάξης. Σε μια έρευνα του Pew Research Center το 72% των δασκάλων δημοσίων λυκείων είπε ότι οι περισπασμοί στα κινητά είναι ένα σημαντικό πρόβλημα εντός της σχολικής τάξης. Αν τα παιδιά κοιτάζουν κρυφά τα τηλέφωνά τους, δεν μπορούν να εστιάσουν σε αυτό που υποτίθεται ότι θα μάθουν. Ένα ευρύ σύνολο αποδεικτικών στοιχείων μας λέει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να κάνει πολλές εργασίες — μπορούμε να κάνουμε μόνο ένα πράγμα τη φορά.

Ένας δείκτης ότι οι μαθητές δεν μαθαίνουν τόσο στο σχολείο όσο στην εποχή πριν τα κινητά τηλέφωνα είναι οι δείκτες στα ACTs (σ.σ. ο λόγος για τα American Colleges Testings που είναι παρόμοια με το SAT- μια εξέταση που επιτρέπει στους επίδοξους φοιτητές να κάνουν αιτήσεις σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ). Τελευταία, οι βαθμολογίες ACT έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο μέσα σε περισσότερα από 30 χρόνια, σύμφωνα με τον οργανισμό που διαχειρίζεται το τεστ.

Advertisement

Advertisement

Με πληροφορίες από Cnn.com , leadershipblog.act.org , pewresearch.org