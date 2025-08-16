Είκοσι χρόνια παρουσίας θα συμπληρώσει του χρόνου η εβδομάδα μόδας της Κοπεγχάγης, που συνεχώς εξελίσσεται συγκεντρώνοντας ολοένα και περισσότερους φασιονίστας, αλλά και αγοραστές της βιομηχανίας ένδυσης. Οι περασμένες μέρες κύλησαν γεμάτες επιδείξεις, πάρτι και εκδηλώσεις που συγκέντρωσαν την αφρόκρεμα του λαμπερού κόσμου. Αυτή τη φορά η εβδομάδα μόδας στην πρωτεύουσα της Δανίας φιλοξένησε 44 επιδείξεις, ενώ πολλοί από τους σχεδιαστές που έλαβαν μέρος ήταν από Σκανδιναβικές χώρες. Μια καλή ευκαιρία για τους δημιουργούς της βόρειας Ευρώπης να επωφεληθούν από την προσέλευση του διεθνούς Τύπου και να «ταυτοποιηθούν» ως μέλη της βιώσιμης μόδας που προωθούν.

Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι από δημοσιογράφους, μπλόγκερς και ινφλουένσερς, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες έμειναν οι περισσότερες στο ξενοδοχειακό θέρετρο Villa Copenhagen, στους χώρους του οποίου μάλιστα γίνονται και τα περισσότερα backstage των επιδείξεων.

Advertisement

Advertisement

Φωτογραφίες και βίντεο από τα streetstyle των καλεσμένων κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, όπου εντύπωση δεν έκαναν μόνο οι στιλιστικές εμφανίσεις, αλλά και το background το οποίο δεν ήταν άλλο από πανέμορφες γωνιές της δανέζικης πρωτεύουσας. Η εβδομάδα μόδας στην Κοπεγχάγη δεν παρουσίασε μόνο συλλογές ταλαντούχων σχεδιαστών, αλλά και μια τουριστική πρόταση για την πόλη που κυριολεκτικά αναγεννήθηκε από τις στάχτες της.

Πανέμορφα ιστορικά κτίρια στους δρόμους της Κοπεγχάγης, μια πόλης που θεωρείται πρότυπο πολιτισμού, οργάνωσης και καθαριότητας.

Όσα θέλουμε να γνωρίζουμε για την Κοπεγχάγη πλην της μόδας

Εντυπωσιακά ιστορικά κτίρια, πανέμορφα πάρκα, ανεπιτήδευτη αισθητική, γαστρονομικές απολαύσεις, ζεστά χρώματα παντού, προχωρημένο design και αστικός σχεδιασμός που σέβεται τους πεζούς και τους ποδηλάτες, συνθέτουν την υπέροχη αυτή πόλη. Δεν ήταν πάντα έτσι. Η Κοπεγχάγη κυριολεκτικά ξαναγεννήθηκε μετά από μια πυρκαγιά του 18ου αιώνα που κατέστρεψε μεγάλο μέρος της.

Η μικρή γοργόνα του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, το σύμβολο της Κοπεγχάγης, η Lille Havfrue όπως την αποκαλούν στη γλώσσα τους οι Δανοί, στέκεται πάνω σε ένα βράχο. Πίσω της έχει τη θάλασσα, αλλά το πρόσωπό της είναι στραμμένο στην πόλη, σε ένα από τα πλούσια σε άνθηση πάρκα της. Μικρή όπως και ο χαρακτηρισμός που της έδωσε ο Δανός συγγραφέας, (με ύψος 1,25 και βάρος 175 κιλά) αν ζωντάνευε δεν θα πίστευε στα μάτια της για το πως εξελίχθηκε το ψαροχώρι του πρίγκιπα που ερωτεύτηκε… Πολύ πριν τη μεγάλη φωτιά, η περιοχή του λιμανιού Nyhavn λέγεται ότι ήταν το ψαροχώρι που επισκέπτονταν οι Βίκινγκς, εκεί όπου γινόντουσαν όλες οι συναλλαγές με τα πλοία, εκεί όπου λύνονταν όλα τα ναυτιλιακά ζητήματα. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο… Σήμερα το Nyhavn είναι το πιο πολυφωτογραφημένο λιμάνι της βόρειας Ευρώπης. Το όνομά του στα δανέζικα σημαίνει νέο λιμάνι κι αυτό γιατί ήταν το τελευταίο κανάλι που ανοίχτηκε για να συνδέσει τη θάλασσα με το κέντρο της πόλης. Τα πολύχρωμα κτίρια που βρίσκονται στις δύο πλευρές του καναλιού, αλλά και τα όμορφα καφέ και εστιατόρια που «βλέπουν» τις ψαρόβαρκες, αποτελούν πόλο έλξης για ντόπιους και τουρίστες που απολαμβάνουν εκεί το ποτό τους ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

Η μικρή γοργόνα του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν είναι όντως μικρή με ύψος 1,25 και βάρος 175 κιλά.

Στα αριστερά του Nyhavn βρίσκεται το εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, ενώ διασχίζοντας τη μεγάλη γέφυρα από το λιμάνι υπάρχει η περιοχή The Bridge Street Kitchen, όπου γνωστοί σεφ έχουν στήσει τις κουζίνες τους. Πρώτα στις προτιμήσεις των επισκεπτών είναι το Gasoline Grill burger, το Lagkagehuset που είναι το δανέζικο Hot Dog, αλλά και τα smorrebrod, τα ανοιχτά τους σάντουιτς. Γενικότερα το street food στην Κοπεγχάγη είναι πολύ διαδεδομένο και δεν υστερεί ούτε σε ποιότητα, αλλά ούτε στις γεύσεις σε σχέση με ένα γεύμα σε καλό εστιατόριο. Εξίσου διαδεδομένη περιοχή για street food είναι και το Reffen ένα βιομηχανικό μέρος, όπου επίσημα εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2018 ως huge Industrial area. Εκεί το street food συνδυάζει κουλτούρα και design. Ένα μέρος γεμάτο κοντέινερς διαμορφωμένα σε επαγγελματικές κουζίνες, όπου τις απογευματινές ώρες η γευσιγνωσία παντρεύεται με τη δυνατή μουσική. Οι γνώσεις των σεφ στη γαστρονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα γνήσια, οργανικά, τοπικά προϊόντα, τα οποία και προωθούν. Σε αυτά τα σημεία χτυπάει η καρδιά της πόλης, εκεί μαζεύονται οι ντόπιοι, συζητούν, τραγουδούν, χορεύουν, γελούν και απολαμβάνουν τα απογεύματά τους.

Η Κοπεγχάγη είναι μικρή και μαζεμένη. Οι Δανοί περπατούν πολύ ή εναλλακτικά χρησιμοποιούν ποδήλατο. Οι δρόμοι είναι μελετημένοι με σωστές προδιαγραφές για τους ποδηλάτες. Η ενοικίαση ποδηλάτου αξίζει, έστω και για μια μέρα, για να απολαύσει ο επισκέπτης την πόλη πάνω στους δύο τροχούς. Καιρού επιτρέποντος μια βόλτα με βάρκα στα κανάλια δικαιώνει τους τολμηρούς, ενώ εναλλακτικά υπάρχει και το πλεούμενο λεωφορείο.

Advertisement

Το Rosenborg Castle, η θερινή κατοικία της βασιλικής οικογένειας. Οι γύρω κήποι είναι ανοιχτοί για το κοινό της Κοπεγχάγης που τους επισκέπτεται είτε για μια βόλτα, είτε για πικ νικ ή για την ανάγνωση ενός βιβλίου πάνω στο περιποιημένο γκαζόν.

Με ποδήλατο, ή χωρίς, επιβάλλεται η επίσκεψη στα ανάκτορα της Αμαλίας, το Amalienborg. Πρόκειται για τη χειμερινή κατοικία της βασιλικής οικογένειας, στην οποία καθημερινά πραγματοποιείται αλλαγή φρουράς, μια εντυπωσιακή διαδικασία που απαιτεί ώρα. Θυμίζει πολύ την αλλαγή των δικών μας Ευζώνων, έξω από το κτίριο της Βουλής στην πλατεία Συντάγματος. Φυσικά, εξίσου εντυπωσιακή είναι και η θερινή κατοικία της βασιλικής οικογένειας, το Rosenborg Castle, ένα παλάτι σε αναγεννησιακό στυλ, χτισμένο από το 1606. Οι κήποι που το περιβάλλουν είναι απίστευτα όμορφοι και ανοιχτοί στο κοινό. Οι Δανοί συνηθίζουν να κάνουν εκεί πικνίκ ή να χαλαρώνουν διαβάζοντας ένα βιβλίο. Τις ζεστές μέρες αγαπούν να βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους και να απολαμβάνουν τη φύση. Είναι αξιοσημείωτο ότι τις καθημερινές, εργάσιμες, οι κάτοικοι πηγαίνουν στα πάρκα και χαλαρώνουν… Η πολυτέλεια του ελεύθερου χρόνου που έχουν φανερώνει το αναπτυγμένο βιοτικό επίπεδο του τόπου.

Άλλα σημεία ενδιαφέροντος είναι το ανάκτορο Christianborg Slot, όπου κάποια τμήματα του λειτουργούν σαν μέρη του κυβερνητικού κτιρίου, αλλά και η Frederiks Kirke, η πιο εντυπωσιακή εκκλησία της Κοπεγχάγης, η οποία σχεδιάστηκε το 1740 από τον Nikolai Eigtved και ολοκληρώθηκε μετά από 150 χρόνια. Στην Κοπεγχάγη υπάρχει κι ένα από τα παλαιότερα αστεροσκοπεία της Ευρώπης, ο Στρογγυλός Πύργος όπως λέγεται, όπου από την κορυφή του φαίνονται το Δημαρχείο, η Όπερα, το Εθνικό Μουσείο Τέχνης, ο Βοτανικός κήπος και φυσικά διάφορα κατοικήσιμα κομμάτια της πόλης.

Οι ξακουστοί κήποι Τίβολι αποτελούν το παραμυθένιο κομμάτι της Κοπεγχάγης. Πήραν το όνομα τους από την ομώνυμη ιταλική πόλη. Εκεί κατασκευάστηκε το 1843 το δεύτερο παλαιότερο λούνα παρκ σε όλο τον κόσμο. Εκτός από τα παιχνίδια του λούνα πάρκ, υπάρχουν τουριστικά καταστήματα, εστιατόρια, καφέ, περιποιημένοι κήποι, λίμνες, αλλά και χώροι όπου παρουσιάζονται θεατρικά έργα και συναυλίες. Οι προτάσεις διασκέδασης είναι πολλές και ικανοποιούν όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Advertisement

Σπίτια στην πολιτεία Christiania, μια ανεξάρτητη και αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα.

Από μια περιήγηση στην Κοπεγχάγη δεν θα μπορούσε να λείπει η περιοχή Christiania, η ελεύθερη και ασυμβίβαστη πολιτεία της δανέζικης πρωτεύουσας. Ναι, μια μικρή πολιτεία μέσα στην πόλη, μια αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα που καλύπτει μια περιοχή ογδόντα τεσσάρων στρεμμάτων και φιλοξενεί χίλιους κατοίκους. Σπίτια χρωματιστά κοντά στη λίμνη, κάποια κρυμμένα μέσα στο πάρκο και άνθρωποι ελεύθεροι να συζητούν και να φουμάρουν καθισμένοι πάνω σε υπαίθριους πάγκους. Αυτή είναι η ατμόσφαιρα της Christiania, που αποτελεί ζωντανό παράδειγμα της φιλελεύθερης και προοδευτικής δανέζικης κοινωνίας.

Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα βρίσκονται στον Stroget, έναν από τους μεγαλύτερους πεζόδρομους της Ευρώπης. Εκεί «καταθέτονται» μεγάλα και μικρά διαθέσιμα βαλάντια, σε μαγαζιά από Gucci, Louis Vuitton και Ermenegildo Zegna μέχρι Zara και H&Μ.

Advertisement