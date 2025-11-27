Σοκ έχει δημιουργηθεί στον κόσμο του διαδικτύου και όχι μόνο, με την συνδρομητική πλατφόρμα brand army που επέτρεπει σε παιδιά από 13 ετών και πάνω (με διαχείριση από γονείς) να έχουν κανάλια, στα οποία ενήλικες μπορούν να πληρώνουν συνδρομή για να βλέπουν αποκλειστικό περιεχόμενο (φωτογραφίες, βίντεο, “behind-the-scenes”).

Μέ λίγα λόγια, ενήλικες μπορούν να πληρώνουν για να εγγράφονται στα κανάλια αυτά και να βλέπουν περιεχόμενο αποκλειστικά φτιαγμένο απο παιδιά.

Σίγουρα όλο αυτό μας ακούγεται πάραξενο και φρικιαστικό. Μας κάνει να αναρωτιόμαστε, για ποιόν λόγο μια πλατφόρμα να επιτρέπει την δημιουργία περιεχομένου απο ανήλικα παιδιά και μάλιστα επι πληρωμή και ταυτόχρονα η εγγραφή των συνδρομητών να είναι επιτρεπτή αποκλειστικά για άτομα άνω των 18. Επιπλέον δεν μπορούμε να κατάλαβουμε πώς κάποιοι γονείς δέχονται εξαρχής να διαχειρίζονται το κάναλι του παιδιού τους.

Φαίνεται πως η κατάσταση με τις συνδρομητικές πλατφόρμες έχει εδραιωθεί ακόμα και σε κοινό που ποτέ δεν θα περιμέναμε.

Σάλος έχει γίνει και στο TikTok για την εφαρμογή αυτή όπου πολλοί χρήστες κάνουν σχόλια τύπου «Η ανθρωπότητα έχει σίγουρα χάσει την ανθρωπιά της».

Ο χρήστης που έχει αναφέρει το παραπάνω ισχυρίζεται πως στην πλατφόρμα αυτή το περιεχόμενο δεν είναι αμιγώς ακατάλληλο, αλλά παρολα αυτά μπορούν να«ανεβαίνουν» φωτογραφίες για παράδειγμα με κοστούμια, μαγιό ή στενά ρούχα που είναι ασυνήθιστα για την ηλικία τους, αρκεί τα επόμενα δυο δημοσιεύματα τους να είναι διαφορετικού περιεχομένου.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει άρθρο του ABC, οι χρήστες της πλατφόρμας πληρώνουν μηνιαία συνδρομή για να έχουν πρόσβαση σε «παρασκηνιακό» περιεχόμενο από τη ζωή των κοριτσιών φωτογραφίες, βίντεο και άλλο υλικό που θεωρείται πιο προσωπικό.

Όσοι πληρώνουν ακόμα περισσότερα μπορούν να τους στέλνουν απευθείας μηνύματα ή να ξεκλειδώνουν επιπλέον «αποκλειστικές» φωτογραφίες.

Παρότι η BrandArmy ισχυρίζεται ότι πλέον δεν επιτρέπει σε ανήλικους να εγγράφονται, η έρευνα του ABC εντόπισε δεκάδες κορίτσια κάτω των 18 ετών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα.

Ένα τελευταίο ερώτημα (και τροφή για σκέψη) που απασχόλησε πολλούς χρήστες του διαδικτύου μαζί και εμάς: Πώς αυτό δεν ηταν παράνομο απο την αρχή της δημιουργίας του.

Με πληροφορίες από abc.net.au και tiktok.com

