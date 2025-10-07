Η Vogue δεν θα παρουσιάζει πλέον νέα ζωικά δέρματα (γούνες) σε editorial περιεχόμενο ή διαφημίσεις, σύμφωνα με τις ανανεωμένες οδηγίες στον ιστότοπο της μητρικής της εταιρείας, Condé Nast.

Οι νέοι κανονισμοί θα επηρεάσουν επίσης και άλλα έντυπα του ομίλου, όπως τα: The New Yorker, Vanity Fair και GQ.

Ωστόσο, η αλλαγή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Vogue, η οποία θεωρείται παραδοσιακά η «Βίβλος της μόδας» καθώς σηματοδοτεί την μετατόπιση της βιομηχανίας μακριά από τη γούνα.

Σε ερώτηση για την αλλαγή στον ιστότοπό της, εκπρόσωπος της Condé Nast δήλωσε στο CNN ότι: «Οι αξίες μας και οι κανονισμοί της μόδας αντικατοπτρίζουν αυτή τη θέση εδώ και πολλά χρόνια».

Η δημοφιλία της γούνας έχει μειωθεί εδώ και χρόνια. Μάρκες και λιανοπωλητές όπως Canada Goose, Gucci, Net-a-Porter, Versace, Prada, Neiman Marcus και Michael Kors έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να καταργήσουν σταδιακά τα προϊόντα γούνας από τη δεκαετία του 2010.

Το περιοδικό μόδας Elle απαγόρευσε τη γούνα σε όλες τις διεθνείς εκδόσεις του τον Δεκέμβριο του 2021, με στόχο την προστασία των ζώων και τον αντικατοπτρισμό των προτιμήσεων των καταναλωτών.

Η εκτροφή γούνας έχει απαγορευτεί σε αρκετές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Κροατία, Ιταλία και Νορβηγία, ενώ το 2021 το Ισραήλ έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τις πωλήσεις νέας γούνας.

Η επιστροφή της γούνας και η συζήτηση πέρι ηθικής

Το 2024, η αισθητική των “mob wives” έγινε viral στο TikTok, αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον για τη γούνα, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές, καθώς το trend περιλάμβανε μεγάλα γούνινα παλτά, animal prints, βαριά χρυσά κοσμήματα και γυαλιστερά δερμάτινα παντελόνια.

Την περίοδο εκείνη, η Vogue δημοσίευε αρκετά άρθρα που αναλύουν την ηθική πλευρά του trend, ακόμη κι αν η γούνα ήταν vintage ή ψεύτικη. Ένας τίτλος έλεγε: «Η γούνα επιστρέφει. Αυτό είναι πρόβλημα». Ένας άλλος ρωτούσε: «Η χρήση vintage γούνας είναι πλέον κοινωνικά αποδεκτή;»

Ωστόσο, μόλις πριν από 10 μέρες, η Condé Nast δεν ανέφερε καθόλου τη γούνα στη σελίδα βιωσιμότητας του ιστότοπού της, σύμφωνα με στιγμιότυπα οθόνης από τη Wayback Machine, ένα εργαλείο που αρχειοθετεί ιστοσελίδες.

Η απόφαση της Condé Nast να παύσει να εμφανίζει ζωική γούνα στις εκδόσεις της ήρθε μετά από μια εννεάμηνη εκστρατεία από την Coalition to Abolish the Fur Trade (CAFT)

Κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας διαδηλωτές για τα δικαιώματα των ζώων πραγματοποίησαν διαμαρτυρίες έξω από τα σπίτια των συντακτών της Vogue και σε εκδηλώσεις που οργάνωσε το περιοδικό στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Επίσης, έκαναν διαμαρτυρίες σε καταστήματα που σχετίζονταν με το περιοδικό, όπως η American Girl, μια εταιρεία με κούκλες που ανήκει στη Mattel, και το διοικητικό της συμβούλιο περιλαμβάνει τον CEO της Condé Nast, Ρότζερ Λιντς.

Η ανακοίνωση της αλλαγής πολιτικής και η κριτική στη γούνα

Η CAFT ανακοίνωσε την αλλαγή πολιτικής της Condé Nast την Κυριακή.

Αν και η εκτροφή γούνας έχει απαγορευτεί σε πολλές χώρες, εκατομμύρια ζώα σκοτώνονται κάθε χρόνο για τα δέρματά τους, που χρησιμοποιούνται για την ένδυση, σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργάνωση για την ευημερία των ζώων Humane Society International. Τα περισσότερα από αυτά τα ζώα κρατούνται σε “άγονες κλούβες εκτροφής”, προσθέτει η οργάνωση.

Η πρόσφατα αποχωρήσασα διευθύντρια σύνταξης της Vogue, Άννα Γουίντουρ, έχει εδώ και καιρό προκαλέσει την οργή των ακτιβιστών υπέρ των ζώων λόγω της αγάπης της για τη γούνα. Το 2019, αρνήθηκε να καταδικάσει τη βιομηχανία σε συνέντευξή της στην Κριστιάν Αμανμπούρ του CNN, λέγοντας ότι: «Η ψεύτικη γούνα είναι προφανώς πιο ρυπογόνα από την πραγματική».

Πρόσθεσε: «Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι συζητούν την ιδέα της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης και τι μπορείς να κάνεις με υφάσματα, γούνα, πράγματα που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί … Νομίζω ότι είναι ευθύνη των εταιρειών που χρησιμοποιούν γούνα να διασφαλίζουν ότι ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές και ότι είναι ηθικές στην αντιμετώπιση των ζώων».

ΠΗΓΗ: cnn.com

