Σοφία Λίναρη

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας / Mental Health Specialist

Emotional Well-Being • Resilience • Growth

Helping people heal & flourish

___________________________________________________________________________________

Advertisement

Advertisement

Υπάρχει ένας μύθος γύρω από την κοκαΐνη.

Ότι σε κάνει δυνατό…

Ότι σε ανεβάζει…

Ότι σε βοηθά να αντέξεις, να πετύχεις, να ξεχωρίσεις…

Στην πραγματικότητα, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Η κοκαΐνη δεν προσθέτει κάτι στον άνθρωπο…

Advertisement

Του αφαιρεί.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν στρέφονται στην κοκαΐνη επειδή θέλουν να καταστραφούν.

Στρέφονται γιατί πονάνε, κουράστηκαν, φοβήθηκαν ή ένιωσαν ανεπαρκείς για λίγο παραπάνω απ’ όσο άντεχαν.

Advertisement

Θέλουν να αντέξουν!

Να μη λυγίσουν!

Να νιώσουν «αρκετοί»!

Advertisement

Και εκεί, η ουσία λέει ψέματα με πειστικό τρόπο.

Το «ανέβασμα» δεν είναι δύναμη!

Η κοκαΐνη δίνει την αίσθηση ότι όλα γίνονται πιο εύκολα.

Advertisement

Οι λέξεις βγαίνουν πιο γρήγορα.

Advertisement

Η αυτοπεποίθηση μοιάζει ξαφνικά ατσαλένια.

Όμως αυτό που συμβαίνει δεν είναι ενδυνάμωση.

Είναι μια τεχνητή υπερδιέγερση του εγκεφάλου σαν να φωνάζεις στο νευρικό σου σύστημα: «Τρέξε πιο γρήγορα απ’ όσο μπορείς».

Advertisement

Για λίγο, το κάνει.

Μετά…καταρρέει.

Τι συμβαίνει μέσα σου

Ο εγκέφαλος έχει έναν σοφό ρυθμό.

Ξέρει πότε να χαίρεται και πότε να ξεκουράζεται.

Η κοκαΐνη του κλέβει αυτή τη σοφία.

Τον αναγκάζει να δώσει όλη του τη χαρά μονομιάς.

Και όταν αυτό επαναλαμβάνεται, ο εγκέφαλος μαθαίνει να κλείνει.

Να προστατεύεται.

Να μη νιώθει.

Γι’ αυτό πολλοί άνθρωποι μετά λένε:

«Δεν με αγγίζει τίποτα πια»!

Δεν είναι επειδή χάλασαν σαν άνθρωποι.

Είναι επειδή ο οργανισμός τους κουράστηκε …και το σώμα αρχίζει να πληρώνει τον λογαριασμό!

Η κοκαΐνη δεν «πειράζει λίγο» το σώμα. Το πιέζει στα όριά του.

Η καρδιά δουλεύει σε καθεστώς πανικού: έντονοι παλμοί, αρρυθμίες, υψηλή πίεση. Έχουν συμβεί εμφράγματα σε πολύ νέους ανθρώπους χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα υγείας.

Η μύτη καταστρέφεται σταδιακά. Πόνος … φθορά …

Το σώμα γερνά πιο γρήγορα, γιατί καταπονείται…

Όλα αυτά, όχι «κάποτε».

Αλλά όσο η χρήση συνεχίζεται.

Δεν είναι τιμωρία… απλά το σώμα δεν ξέρει να λέει ψέματα!

Η πιο σιωπηλή απώλεια

Δεν είναι μόνο η υγεία.

Είναι η σχέση με τον εαυτό.

Σιγά σιγά, ο άνθρωπος:

δεν χαίρεται χωρίς την σκόνη

δεν αντέχει τη σιωπή

φοβάται την απλή καθημερινότητα

Η ουσία δεν δυναμώνει την προσωπικότητα.

Τη λεπταίνει, μέχρι να μείνει μόνο η ανάγκη για την επόμενη δόση.

Και το πιο επικίνδυνο ψέμα;

«Εγώ το ελέγχω»!

εκείνη ελέγχει εσένα.

Μια αλήθεια χωρίς φόβο αλλά με ευθύνη

Η κοκαΐνη δεν είναι επανάσταση, ούτε πολυτέλεια, ούτε lifestyle.

Είναι ένας γρήγορος τρόπος να δανειστείς ενέργεια από το σώμα και την ψυχή σου

και να πληρώσεις με τόκο!

Και κανένα «φτιάξιμο» δεν αξίζει την απώλεια της καθαρής σκέψης, της καρδιάς που αντέχει και της αξιοπρέπειας να νιώθεις καλά χωρίς χημικό εκβιασμό.

Μια θεραπευτική αλήθεια

Αν διαβάζεις αυτές τις γραμμές και κάτι μέσα σου σφίγγεται, δεν σημαίνει ότι είσαι αδύναμος.

Σημαίνει ότι χρειάζεσαι φροντίδα.

Στήριξη.

Ανάσα.

Η πραγματική δύναμη δεν έρχεται με σκόνη.

Έρχεται όταν επιτρέπεις στον εαυτό σου να σταματήσει να πιέζεται.

Υπάρχει ζωή χωρίς αυτή την ένταση.

Υπάρχει χαρά που δεν σε αδειάζει μετά.

Και υπάρχει δρόμος πίσω πάντα!

όταν κάποιος αποφασίσει να φροντίσει…όχι να τιμωρήσει τον εαυτό του.

*

Η Σοφία Λίναρη είναι Mental Health Specialist με εξειδίκευση στην Ψυχική Ευημερία, τη Συναισθηματική Ανθεκτικότητα και τις παρεμβάσεις θετικής ψυχολογίας. Είναι εγκεκριμένο μέλος της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Εταιρίας Συμβουλευτικής και παρέχει δομημένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη υποστήριξη σε ενήλικες, εφήβους και γονείς.

Είναι απόφοιτη Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει ολοκληρώσει την ειδίκευσή της στη Συμβουλευτική στο Κέντρο Εκλεκτικής Συμβουλευτικής. Έχει πιστοποίηση στο ΑΘΗΝΑ Test και πολυεπίπεδη εξειδίκευση στη θετική ψυχολογία, τις μαθησιακές δυσκολίες, τη συναισθηματική ρύθμιση και τα εργαλεία αξιολόγησης παιδιών & εφήβων.

Πριν αφοσιωθεί πλήρως στη συμβουλευτική, εργάστηκε σε πολυεθνικό οργανισμό, όπου ανέλαβε ρόλους υψηλής ευθύνης, μεταξύ των οποίων Indirect Business Manager στη Citibank. Βραβεύτηκε με το Πανευρωπαϊκό Βραβείο Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών και διετέλεσε πρόεδρος συνεδρίων της AIESEC, ενώ αρθρογραφούσε στο Citibank News.

Στο θεραπευτικό της έργο επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, τη διαχείριση άγχους και στρες, την ενδυνάμωση των οικογενειακών σχέσεων, τη στήριξη γονέων, τη συναισθηματική ανάπτυξη εφήβων και την καθοδήγηση ενηλίκων σε περιόδους αλλαγής και ανασυγκρότησης.

Σπουδές & Πιστοποιήσεις

Συμβουλευτική Ψυχολογία – Κέντρο Εκλεκτικής Συμβουλευτικής

Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSc) – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαθησιακές Δυσκολίες & Προγράμματα Παρέμβασης – ΕΚΠΑ

Πιστοποίηση ΑΘΗΝΑ Test – Διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών

Ψυχομετρικά εργαλεία παιδιών & εφήβων – Εργαστήριο Εξελικτικής Ψυχολογίας

Ερμηνεία Παιδικού Ιχνογραφήματος

Positive Psychology & Well-Being Design – University of Pennsylvania

The Science of Well-Being – Yale University

Clinical Psychology of Children & Young People – University of Edinburgh

Resilience Training – Harvard University

The Nature of Genius – Yale University

. General Psychiatric Management for Borderline Personality Disorder (BPD) Harvard Medical School | Postgraduate Medical Education (PGME)

Τομείς Εξειδίκευσης

✔ Συναισθηματική Ρύθμιση & Ευημερία

✔ Διαχείριση Άγχους & Ψυχικής Επιβάρυνσης

✔ Ενίσχυση Ψυχικής Ανθεκτικότητας

✔ Συμβουλευτική Γονέων & Οικογενειακές Δυναμικές

✔ Συμβουλευτική Ενηλίκων & Προσωπική Ανάπτυξη

✔ Υποστήριξη Εφήβων

✔ Θετική Ψυχολογία & Παρεμβάσεις Ευημερίας

✔ Μαθησιακές Δυσκολίες – Διάγνωση & Καθοδήγηση

✔ Συναισθηματική & Συμπεριφορική Ανάπτυξη