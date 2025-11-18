Όλοι γνωρίζουμε ότι το κινητό μας δεν είναι ό,τι καλύτερο για τις σχέσεις μας, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει από το να τα πιάνουμε στα χέρια μας δεκάδες φορές την ημέρα.

Έτσι εμφανίζεται το λεγόμενο phubbing — το να αγνοούμε άθελά μας κάποιον χάριν του κινητού μας — το οποίο «τρυπώνει» στην καθημερινότητά μας.

Advertisement

Advertisement

Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη σχέση μας κάνοντας τον/την σύντροφο μας να νιώθει παραμελημένος/η, ενώ η χρήση κινητού από τους γονείς μπορεί πραγματικά να επηρεάσει τα παιδιά, αποδυναμώνοντας τον δεσμό με τα μικρότερα και πλήττοντας την αυτοεκτίμηση των μεγαλύτερων.

Αντί να επικρίνουμε τον εαυτό μας για την έλλειψη αυτοελέγχου, το να εστιάσουμε στο να είμαστε πιο συνειδητοί σχετικά με το πότε πιάνουμε τη συσκευή μας μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό, σύμφωνα με μία ψυχολόγο.

Η δρ Κέιτλιν Ρέγκερ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο University College London, προτείνει έναν απλό τρόπο για να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με το κινητό μας ασυναίσθητα όταν βρισκόμαστε με κάποιον άλλο.

Κι είναι πολύ απλό:

Κάθε φορά που πάμε να πιάσουμε το κινητό μας, ας πούμε στο άλλο άτομο γιατί το κάνουμε και, μόλις τελειώσουμε, ας το αφήσουμε κι ας ξαναστρέψουμε την προσοχή μας σε εκείνον/εκείνη.

Ακούγεται σχεδόν πολύ εύκολο, αλλά η Dr. Regehr λέει στο Woman’s Hour ότι αυτή η μικρή αλλαγή μπορεί να βοηθήσει να τροποποιήσουμε τη συμπεριφορά μας, καθώς συχνά ελέγχουμε μηνύματα, πατάμε ειδοποιήσεις ή «ρίχνουμε μια γρήγορη ματιά σε κάτι» χωρίς να το σκεφτούμε.

Advertisement

Αυτό που έχει σημασία είναι η διαφάνεια, οπότε αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που χρειάζεται να δεις, θα πρέπει να πούμε στο άτομο ή στα άτομα με τα οποία βρισκόμαστε μαζί: «Πρέπει απλώς να απαντήσουμε αυτό, μετά θα έχω ξανά την προσοχή μου σε εσένα».

Ονοματίζοντάς το — «Πρέπει να δω τις ώρες του τρένου» ή «Απαντάω στη μαμά μου» — διακόπτεις τη μηχανική συνήθεια του να ελέγχεις το κινητό σου και παράλληλα δίνεις σήμα στο άτομο δίπλα σου ότι εξακολουθεί να έχει σημασία.

«Αυτό δεν κάνει το άλλο άτομο να νιώθει ότι αγνοείται λέει η δρ. Ρέγκερ.

Advertisement

«Και σε κρατάει υπόλογο/η, επειδή είναι λιγότερο πιθανό να χαθούμε σε άλλες εφαρμογές ή σε ατελείωτο σκρολάρισμα».

Κι εντέλει, αυτό μπορεί να βοηθήσει και στη βελτίωση των σχέσεών μας.

Η δρ Κλερ Χαρτ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, ηγήθηκε μελέτης που περιλάμβανε συζητήσεις με 196 άτομα σχετικά με τις σχέσεις τους και τη χρήση του κινητού. Συνολικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο περισσότερο αισθάνεσαι ότι σε “phubbάρουν”, τόσο χειρότερη τείνει να είναι η σχέση.

Advertisement

«Δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο», λέει η δρ Χαρτ. «Εξαρτάται από την προσωπικότητα, αλλά μόλις ένα άτομο νιώσει ότι αγνοείται, αυτό μπορεί να προκαλέσει ανταπόδοση.

Παίρνει και εκείνο το δικό του κινητό, και τότε ξεκινά ένας επικίνδυνος φαύλος κύκλος, καθώς κάθε σύντροφος αισθάνεται ότι τον/την απορρίπτουν ή ότι εκτιμάται λιγότερο από ό,τι συμβαίνει στην οθόνη».

Κάθε φορά που μας «phubbάρουν» χάνεται η σύνδεση και, μόλις εγκαταλείψουμε μια κοινή στιγμή για να κοιτάξουμε μια οθόνη, μπορεί να πάρει χρόνο μέχρι να επιστρέψουμε σε αυτό που γινόταν πριν.

Advertisement

ΠΗΓΗ: bbc.com

Advertisement