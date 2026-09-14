Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι κιτρινωπές κηλίδες στα μαξιλάρια προκαλούνται από τη συσσώρευση ιδρώτα, σμήγματος και προϊόντων περιποίησης που περνούν μέσα από τις μαξιλαροθήκες με την πάροδο του χρόνου.

Για την αντιμετώπιση των λεκέδων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τοπικά ένα μείγμα μαγειρικής σόδας και οξυζενέ ή ένα διάλυμα χλιαρού νερού με υγρό πιάτων.

Πολλά μαξιλάρια πλένονται στο πλυντήριο με κρύο ή χλιαρό νερό, αποφεύγοντας τις υψηλές θερμοκρασίες που σταθεροποιούν τους λεκέδες πρωτεϊνικής προέλευσης όπως ο ιδρώτας.

Είναι απαραίτητο να ελέγχετε πάντα τις οδηγίες της ετικέτας, καθώς υλικά όπως το memory foam και το latex δεν επιτρέπεται να πλένονται στο πλυντήριο.

Η συχνή αλλαγή της μαξιλαροθήκης και ο περιοδικός καθαρισμός του ίδιου του μαξιλαριού αποτελούν τις καλύτερες μεθόδους για την αποφυγή της συσσώρευσης ρύπων.

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Όσο συχνά κι αν αλλάζουμε και πλένουμε τις μαξιλαροθήκες, κάποια στιγμή το πιο πιθανό είναι να ανακαλύψουμε ότι το ίδιο το μαξιλάρι έχει αποκτήσει εκείνες τις χαρακτηριστικές κιτρινωπές κηλίδες που δύσκολα εξαφανίζονται με ένα απλό πλύσιμο.

Ο ιδρώτας είναι ένας από τους βασικούς «ενόχους», ιδιαίτερα τους θερμότερους μήνες. Δεν είναι όμως ο μοναδικός. Το σμήγμα και τα φυσικά έλαια του δέρματος, αλλά και προϊόντα περιποίησης προσώπου και μαλλιών, περνούν σταδιακά μέσα από τη μαξιλαροθήκη και συσσωρεύονται στο ύφασμα του μαξιλαριού. Με την πάροδο του χρόνου μπορούν να δημιουργήσουν το γνώριμο κιτρίνισμα.

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Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το μαξιλάρι πρέπει να αντικατασταθεί. Υπάρχουν απλοί τρόποι για να αντιμετωπίσουμε τους επίμονους λεκέδες, να επαναφέρουμε τη λευκή όψη και να απολαύσουμε και πάλι τα μαξιλάρια μας αφράτα και ευωδιαστά, ειδικά τώρα, καθώς βρισκόμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου και φρεσκάρουμε το σπίτι εν αναμονή του φθινοπώρου.

1. Μαγειρική σόδα και οξυζενέ για τους επίμονους λεκέδες

Για τοπικούς κιτρινωπούς λεκέδες μπορούμε να φτιάξουμε μια πάστα από μαγειρική σόδα και λίγες σταγόνες οξυζενέ. Την απλώνουμε πάνω στον λεκέ και την επεξεργαζόμαστε απαλά με μια βούρτσα με μαλακές τρίχες.

Αφήνουμε το μείγμα να δράσει για τουλάχιστον 15 λεπτά και στη συνέχεια πλένουμε το μαξιλάρι σύμφωνα με τις οδηγίες φροντίδας του. Πριν χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε καθαριστικό, είναι προτιμότερο να το δοκιμάσουμε σε ένα μικρό, μη εμφανές σημείο, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για ευαίσθητο ύφασμα.

2. Υγρό πιάτων για ιδρώτα και λιπαρότητα

Μια ακόμη απλή λύση είναι να αναμείξουμε ένα φλιτζάνι χλιαρό νερό με λίγες σταγόνες υγρού πιάτων. Βουτάμε ελαφρά στο διάλυμα μια βούρτσα με μαλακές τρίχες και τρίβουμε προσεκτικά τη λεκιασμένη περιοχή.

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Στη συνέχεια ταμπονάρουμε το σημείο με καθαρό πανί, ώστε να απομακρύνουμε όσο περισσότερο σαπούνι γίνεται, και συνεχίζουμε με το κανονικό πλύσιμο, εφόσον φυσικά το επιτρέπει η ετικέτα φροντίδας του μαξιλαριού.

Το υγρό πιάτων μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο όταν στους λεκέδες του ιδρώτα έχει προστεθεί λιπαρότητα από το δέρμα ή προϊόντα περιποίησης.

3. Στο πλυντήριο, αλλά με τον σωστό τρόπο

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Μαξιλάρια με γέμιση από πούπουλο, φυσικά φτερά ή συνθετικές ίνες μπορούν συνήθως να πλυθούν στο πλυντήριο. Πριν από το πλύσιμο, αντιμετωπίζουμε τοπικά τους λεκέδες με λίγο απορρυπαντικό ή ενζυμικό καθαριστικό λεκέδων, δουλεύοντάς το απαλά με μια μαλακή βούρτσα. Το αφήνουμε να δράσει για περίπου 15 λεπτά.

Στη συνέχεια επιλέγουμε ήπιο πρόγραμμα, κρύο ή χλιαρό νερό και μικρή ποσότητα απορρυπαντικού. Ένας επιπλέον κύκλος ξεβγάλματος βοηθά ώστε να μη μείνουν υπολείμματα απορρυπαντικού στο εσωτερικό του μαξιλαριού.

Το καυτό νερό πάντως, δεν είναι η καλύτερη λύση για τους λεκέδες από ιδρώτα. Παρότι μπορεί να φαίνεται λογικό ότι η υψηλή θερμοκρασία θα καθαρίσει αποτελεσματικότερα ένα λευκό ύφασμα, μπορεί να κάνει ορισμένους λεκέδες πρωτεϊνικής προέλευσης, όπως εκείνους από τον ιδρώτα, πιο δύσκολους στην αφαίρεση. Γι’ αυτό προτιμάμε κρύο ή χλιαρό νερό και ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα.

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Εξίσου σημαντικό είναι το καλό στέγνωμα. Εφόσον επιτρέπεται η χρήση στεγνωτηρίου, επιλέγουμε χαμηλή έως μέτρια θερμοκρασία και διακόπτουμε ανά διαστήματα για να αφρατέψουμε το μαξιλάρι με τα χέρια. Η υγρασία που παραμένει στο εσωτερικό του δεν είναι απλώς δυσάρεστη, αλλά μπορεί να ευνοήσει και την ανάπτυξη μούχλας.

Δεν αντιμετωπίζονται ωστόσο, όλα τα μαξιλάρια με τον ίδιο τρόπο. Τα memory foam και latex δεν πρέπει να μπαίνουν στο πλυντήριο, καθώς οι στροφές της πλύσης μπορούν να καταστρέψουν τη δομή του αφρώδους υλικού. Αντίστοιχη προσοχή χρειάζονται μαξιλάρια με ενσωματωμένα ηλεκτρικά στοιχεία ή ειδικά συστήματα ψύξης. Σε κάθε περίπτωση, ελέγχουμε πρώτα την ετικέτα.

Πώς περιορίζουμε το κιτρίνισμα

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Η πρόληψη μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά. Αλλάζουμε τις μαξιλαροθήκες τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα -και συχνότερα εάν ιδρώνουμε πολύ- ώστε να περιορίζεται η μεταφορά ιδρώτα, σμήγματος και άλλων υπολειμμάτων στο μαξιλάρι.

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Βοηθά επίσης να αφήνουμε τα προϊόντα περιποίησης προσώπου και μαλλιών να απορροφηθούν πριν ξαπλώσουμε και να αποφεύγουμε να κοιμόμαστε με βρεγμένα μαλλιά.

Τέλος, και το ίδιο το μαξιλάρι χρειάζεται ανά περιόδους καθαρισμό. Για όσα επιτρέπεται να πλένονται, ένας καθαρισμός περίπου κάθε τρεις έως έξι μήνες βοηθά να απομακρύνονται ιδρώτας, λιπαρότητα και άλλες συσσωρεύσεις, ώστε να διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση για περισσότερο καιρό.

Με πληροφορίες από The Spruce, Martha Stewart

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