Μια απλή φέτα ή λίγο χυμός λεμονιού μπορεί να κάνει το νερό πιο ευχάριστο στην κατανάλωση, ενθαρρύνοντας την τακτική ενυδάτωση και παράλληλα προσφέροντας μικρές δόσεις βιταμινών και αντιοξειδωτικών. Αν και δεν αποτελεί «θαυματουργό» ελιξίριο, το νερό με λεμόνι μπορεί να γίνει ένα υγιεινό κομμάτι της καθημερινής μας διατροφής.

istock

Ενυδάτωση και λειτουργίες του σώματος

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με άρθρο του realsimple.com το πιο εμφανές όφελος είναι ότι το νερό με λεμόνι μας βοηθά να πίνουμε περισσότερο νερό κάτι που είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι πάνω από το 50 % του σώματός μας αποτελείται από νερό.

Η επαρκής ενυδάτωση υποστηρίζει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, τη μεταφορά θρεπτικών ουσιών και τη λειτουργία των οργάνων. Η έλλειψή της μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης και ακόμα πιο σοβαρές επιπτώσεις.



Αντιοξειδωτικά και χρόνια νοσήματα

Στο ίδιο άρθρο επισημαίνεται πώς τα λεμόνια είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στην αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες στα κύτταρα μια διαδικασία που συνδέεται με πάρα πολλές χρόνιες ασθένειες, όπως διαβήτη τύπου 2, καρδιακά νοσήματα και καρκίνο. Όσο περισσότερα αντιοξειδωτικά λαμβάνουμε, τόσο καλύτερη προστασία προσφέρεται στον οργανισμό.

Ουδέτερη διατροφική αξία αλλά με ωφέλιμα στοιχεία

Όπως αναφέρει το medicalnewstoday.com το νερό με λεμόνι από μόνο του δεν παρέχει πολλά μακροθρεπτικά στοιχεία, περιέχει σημαντικές ποσότητες βιταμίνης C, μικρές ποσότητες καλίου και άλλων βιταμινών, και παραμένει χαμηλών θερμίδων και χαμηλού σακχάρου ροφήματα.

Σε άρθρο του healthline.com αναφέρονται επιπλέον οφέλη όπως:

Advertisement

Πηγή βιταμίνης CΤο λεμόνι είναι φυσική πηγή βιταμίνης C, ενός ισχυρού αντιοξειδωτικού που όπως προαναφέρθηκε βοηθά στην προστασία των κυττάρων από οξειδωτικό στρες, στη σύνθεση κολλαγόνου και στη στήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος.

Το νερό με το χυμό από ένα λεμόνι (48 g) μπορεί να προσφέρει περίπου 18–21 mg βιταμίνης C, που αντιστοιχεί σε περίπου 20 % των καθημερινών αναγκών για ενήλικες.

Πρόληψη νεφρολιθίασης (πέτρες στα νεφρά)

Advertisement

Το κιτρικό οξύ που περιέχεται στα λεμόνια έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να εμποδίσει το σχηματισμό πετρών στα νεφρά αυξάνοντας την ουρική συγκέντρωση του κιτρικού άλατος, το οποίο δεσμεύει το ασβέστιο και εμποδίζει την κρυστάλλωση.

Εναλλακτική σε ζαχαρούχα ποτά

Το νερό με λεμόνι αποτελεί μια χαμηλών θερμίδων και χαμηλού σακχάρου εναλλακτική σε αναψυκτικά ή χυμούς με πρόσθετη ζάχαρη κάτι που μπορεί να βοηθήσει τόσο στην καθημερινή ενυδάτωση όσο και στη μείωση πρόσληψης θερμίδων.

Advertisement

Οφέλη στην πέψη

Τέλος το health.clevelandclinic.org επισημαίνει πώς η προσθήκη λεμονιού στο νερό, ειδικά το πρωί, μπορεί να βοηθήσει στην πέψη και στη διατήρηση τακτικής εντερικής λειτουργίας παρότι ο ακριβής μηχανισμός δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί, φαίνεται ότι η ενυδάτωση και το κιτρικό οξύ συμβάλλουν σε αυτό.



Πιθανά μειονεκτήματα

Στο άρθρο του realsimple.com αναφέρεται ότι παρά τα οφέλη, υπάρχουν και μερικές παρενέργειες που αξίζει να γνωρίζουμε:

Advertisement

Φθορά τους σμάλτου των δοντιών: Η οξύτητα μπορεί να καταστρέψει σταδιακά το σμάλτο προτιμούμε να το πίνουμε με καλαμάκι για λιγότερη επαφή με τα δόντια.

Advertisement

Καούρα ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση σε ευαίσθητα άτομα.

Ερεθισμός στο στομάχι λόγω οξύτητας όταν καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες.

Αλλεργικές αντιδράσεις σε όσους έχουν ευαισθησία στα εσπεριδοειδή.

Advertisement

Πολύ μεγάλη πρόσληψη βιταμίνης C μπορεί να προκαλέσει ναυτία ή άλλα συμπτώματα σε υπερβολικές δόσεις.

Συνολικά, το νερό με λεμόνι δεν αποτελεί κάποιο θαυματουργό ρόφημα, μπορεί όμως να λειτουργήσει ως ένας απλός και ευχάριστος τρόπος να ενυδατωνόμαστε περισσότερο και να προσθέτουμε μικρές αλλά χρήσιμες θρεπτικές ουσίες στην καθημερινότητά μας. Όπως συμβαίνει με όλα, η ισορροπία και η σωστή κατανάλωση είναι το κλειδί για να αποκομίσουμε τα οφέλη χωρίς ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Με πληροφορίες από realsimple.com, medicalnewstoday.com ,healthline.com και health.clevelandclinic.org