Σύμφωνα με νέα έρευνα, η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο να εμφανίσουμε μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές άνοιας.

Η άνοια με σωμάτια Lewy επηρεάζει περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα ετησίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρουσιάζεται σε δύο μορφές: την άνοια με σωμάτια Lewy και την άνοια της νόσου του Πάρκινσον. Και οι δύο προκαλούνται όταν υπερβολικές ποσότητες της πρωτεΐνης άλφα-συνουκλεΐνης συσσωρεύονται στον εγκέφαλο, μολύνοντας και καταστρέφοντας τα υγιή κύτταρα.

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science στις αρχές Σεπτεμβρίου περιγράφει έναν πιθανό μηχανισμό με τον οποίο η ατμοσφαιρική ρύπανση θα μπορούσε να πυροδοτήσει τη συσσώρευση τοξικής άλφα-συνουκλεΐνης.

Σε πειράματα, οι ερευνητές βρήκαν ότι όταν τα σωματίδια ρύπανσης με διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρόμετρα – γνωστά ως PM2.5 -, αλληλεπιδρούν με την άλφα – συνουκλεΐνη, η πρωτεΐνη σχηματίζει ένα νέο στέλεχος, το PM-PFF. Το στέλεχος αυτό μοιάζει πολύ με εκείνα που παρατηρούμε στους ασθενείς με άνοια με σωμάτια Lewy.

«Πρόκειται για μία από τις πρώτες μελέτες που προσφέρουν έναν πιθανό μηχανιστικό σύνδεσμο ανάμεσα σε συνηθισμένους περιβαλλοντικούς ρύπους και τη μοριακή παθολογία της άνοιας με σωμάτια Lewy», επισημαίνει ο Σιάο Γου, συγγραφέας της μελέτης και αναπληρωτής καθηγητής βιοστατιστικής στο Πανεπιστήμιο Columbia.

Η ανακάλυψη αυτού του μηχανισμού θα μπορούσε να μας φέρει πιο κοντά στην ανάπτυξη θεραπειών για την άνοια και, ενδεχομένως, μιας ίασης.

Αν και τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, οι συγγραφείς τονίζουν ότι παραμένουν πολλά ερωτήματα. Για παράδειγμα, με ποιους άλλους υποτύπους άνοιας μπορεί να συνδέεται ισχυρά η ατμοσφαιρική ρύπανση; Υπάρχουν παρόμοιοι σύνδεσμοι ανάμεσα στη ρύπανση του αέρα και την άνοια με σωμάτια Lewy σε ανθρώπινους πληθυσμούς;

Η κατανόηση των ρύπων και των βιολογικών μηχανισμών πίσω από την άνοια με σωμάτια Lewy μπορεί στο μέλλον να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Ωστόσο, οι συγγραφείς υπογράμμισαν ότι η μελέτη δεν αφορά μόνο την υγεία του εγκεφάλου αλλά αναφέρεται παράλληλα, και σε μία διάσταση περιβαλλοντικής δράσης.

Σε γενικές γραμμές, οι ερευνητές ευελπιστούν η μελέτη να αποτελέσει μία σημαντική αφορμή για την αναπλαισίωση της δημόσιας υγείας, προκειμένου να παρθούν άμεσα μέτρα για την μείωση ης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την περισσότερο υγιεινή διαβίωση των πολιτών.

Με πληροφορίες από The National Geographic