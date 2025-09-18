Όταν μιλάμε για τους κινδύνους που μπορεί να επιφέρει η τεχνολογία στους εφήβους, τα smartphones κυριαρχούν στη συζήτηση. Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε ήδη τον σύνδεσμο μεταξύ των συσκευών και της ανησυχητικής κρίσης ψυχικής υγείας σε παιδιά και νέους παγκοσμίως. Υπάρχει ένα αυξανόμενο σύνολο αποδεικτικών στοιχείων τα οποία αποδεικνύουν ότι ο εύθραυστος και ανώριμος εγκέφαλος των εφήβων είναι εύκολο θήραμα για τις εθιστικές δόσεις ντοπαμίνης που προκαλούνται από εφαρμογές και αλγόριθμους.

Τα social media και οι οθόνες έχουν ακόμη συγκριθεί με το κάπνισμα σε αυτή τη γενιά, όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία. Ωστόσο, λιγότερα έχουν ειπωθεί για τον κίνδυνο που ενέχουν τα βιντεοπαιχνίδια, αλλά νέα έρευνα υποδηλώνει ότι ίσως βαδίζουμε ασυνείδητα προς μια ακόμη κρίση.

Τα ανησυχητικά ευρήματα της νέας μελέτης

Τα έφηβα αγόρια περνούν πλέον περισσότερο χρόνο παίζοντας βιντεοπαιχνίδια από ό,τι στο σχολείο. Σύμφωνα με νέα έρευνα που περιλάμβανε πάνω από 1.000 γονείς παιδιών ηλικίας 7 έως 17 ετών, διεξαχθείσα από τη φιλανθρωπική οργάνωση για τον εθισμό στον τζόγο «Ygam», η οποία δημοσιεύθηκε στο δίκτυο «Mumsnet», οι έφηβοι 15-17 ετών αφιερώνουν κατά μέσο όρο σχεδόν 34 ώρες την εβδομάδα στα παιχνίδια – σχεδόν πέντε ώρες την ημέρα, κάθε μέρα.

Συγκεκριμένα, ο μέσος χρόνος που αφιερώνουν τα παιδιά στα παιχνίδια αυξήθηκε κατά σχεδόν 3,5 ώρες την εβδομάδα μέσα σε ένα μόνο χρόνο, από 16,8 ώρες το 2024 σε 20,4 ώρες το 2025.

Βέβαια, δεν είναι όλα τα παιδιά που παίζουν παιχνίδια εθισμένα. Ανεξάρτητα όμως από το αν ο έφηβος μπορεί και ελέγχει έτις συνήθειές του, οι αρνητικές συνέπειες είναι αναμφισβήτητες, κάποιες πιο ύπουλες από άλλες. Για παράδειγμα, τα οικονομικά: οι μικρές δαπάνες μέσα στα παιχνίδια είναι συχνές, ενώ περισσότεροι από τους μισούς γονείς έχουν παρατηρήσει ανησυχητικούς μηχανισμούς τύπου τζόγου μέσα σε παιχνίδια.

Παράλληλα, ο χρόνος που οι έφηβοι περνούν διά ζώσης με φίλους έχει μειωθεί δραματικά από τη δεκαετία του 1970, με την πτώση να επιταχύνεται μετά το 2010, παράλληλα με την αύξηση της χρήσης smartphones.

Ακόμη και για το 38% των νεαρών ανδρών ηλικίας 16-34 που λένε ότι τα παιχνίδια είναι ένας από τους κύριους τρόπους να κάνουν νέες φιλίες και να κοινωνικοποιηθούν, το να συζητούν ποιον εχθρό θα πυροβολήσουν ή ποια μαγική πόρτα θα ανοίξουν μέσω headset δεν χτίζει τις ίδιες βάσεις φιλίας που προκύπτουν από συνομιλίες για συναισθήματα ή πραγματικά προβλήματα πρόσωπο με πρόσωπο. Γι’ αυτό και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί άνδρες δηλώνουν πως δεν έχουν κάποιον πραγματικά στενό φίλο.

Για όλα αυτά, ίσως ήρθε η ώρα να πούμε «game over» στη διακριτική ζημία που μπορεί να προκαλέσει η ανεξέλεγκτη χρήση οθονών.

Με πληροφορίες από The Independent