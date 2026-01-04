Έχουμε σίγουρα όλοι περάσει από αυτήν την αμήχανη στιγμή που ως πρωτοετείς φοιτητές μακρία από το σπίτι συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν τα είχαμε ξανακάνει πότε στην ζωή μας.

Πολλοί καταλαβάινουμε λοιπόν το άγχος του να πάς πρώτη φορά μόνος σου στο ΑΤΜ, σε κάποια δημόσια υπηρεσία ή ακόμα και σε ραντεβού με τον γιατρό.

Μπορεί να ακούγονται απλά, αλλά για ένα παιδί 18 χρονών που τώρα προσπάθει να κάνει τα πρώτα του βήματα μακρία από την «φωλιά» φαίνονται σαν βουνό όταν έρχεται η στιγμή να έρθει αντιμέτωπο με αυτά πρώτη φορά.

Αυτό που συχνά ακολουθεί όταν οι νεαροί ενήλικες βρίσκονται σε μια άβολη θέση που δεν ξέρουν τι να κάνουν, είναι ένα άμεσο τηλεφώνημα στην μαμά ή τον μπαμπά με την φράση «Βοήθεια!» και «Πώς το κάνω αυτό;».

Παρότι δεν μπορούμε να τα προετοιμάσουμε για τα πάντα, υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες συμβουλές που μπορούν να τα στηρίξουν στα πρώτα τους βήματα προς την ανεξαρτησία.

Να ζητούν βοήθεια χωρίς ενοχή

Σύμφωνα με άρθρο στο yahoo.com, πολλοί έφηβοι έχουν εσωτερικεύσει την ιδέα ότι το να ζητούν βοήθεια σημαίνει αποτυχία. Έτσι καθυστερούν, αποφεύγουν και τελικά νιώθουν εγκλωβισμένοι.

Αυτό που χρειάζονται είναι η ικανότητα να πουν έγκαιρα «δεν καταλαβαίνω», χωρίς πανικό και αυτοκατηγορία.



Να αντέχουν τις πρώτες αποτυχίες

Το άρθρο της yahoo.com αναφέρει περιπτώσεις φοιτητών που καταρρέουν μετά από έναν χαμηλό βαθμό, επειδή δεν είχαν ποτέ μάθει να αποτυγχάνουν.

Η δομή του πανεπιστημίου είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την σχολική, και πολλές φορές τα παιδιά χαόνονται μέχρι και στον τρόπο που πρέπει να διαβάσουν.

Οι έφηβοι δεν χρειάζονται άριστες επιδόσεις. Χρειάζονται εμπειρία στο να σηκώνονται μετά από ένα στραβοπάτημα και να κατανοούν ότι μια δυσκολία δεν ορίζει την αξία τους.



Να βάζουν δομή στην ελευθερία

Όπως επισημαίνεται στο άρθρο, η απότομη απουσία προγράμματος αποδιοργανώνει πολλούς νέους. Από ένα πλήρως δομημένο σχολικό περιβάλλον περνούν ξαφνικά σε απόλυτη ελευθερία.

Αυτό που χρειάζονται δεν είναι ασφυκτικά ωράρια, αλλά σταθερές ρουτίνες: ύπνος, φαγητό, βασική οργάνωση της εβδομάδας.



Να αντιμετωπίζουν τις σχέσεις χωρίς αποφυγή

Το ίδιο άρθρο επισημαίνει ότι οι νέοι είναι ιδιαίτερα άνετοι στην ψηφιακή επικοινωνία, αλλά δυσκολεύονται στις άμεσες, ειλικρινείς συζητήσεις.

Οι ενήλικες σχέσεις, όμως, χτίζονται μέσα από άβολες αλλά απαραίτητες συζητήσεις. Η αμηχανία δεν είναι ένδειξη αποτυχίας, αλλά ωρίμανσης.



Σύμφωνα με ένα άλλο άρθρο απο το FakazaNews υπάρχουν και άλλες βασικές δεξιότητες που αξίζει να μάθουν οι έφηβοι προτού φύγουν από το σπίτι που μπορεί να είναι πιο πρακτικές αλλά αποτελόυν εξίσου χρήσιμες.

Βασικές μαγειρικές δεξιότητες

Οι έφηβοι πρέπει να ξέρουν να μαγειρεύουν απλά γεύματα, ώστε να τρέφονται σωστά, να εξοικονομούν χρήματα και να νιώθουν αυτοπεποίθηση στην κουζίνα.

Διαχείριση χρημάτων / προϋπολογισμός

Το να μάθουν πώς να φτιάχνουν βασικό προϋπολογισμό, να καταλαβαίνουν την αξία της αποταμίευσης και να αποφεύγουν αντιδραστικές αγορές είναι κρίσιμη δεξιότητα για την ανεξαρτησία.

Συντήρηση σπιτιού

Από πλύσιμο ρούχων μέχρι αλλαγή λαμπτήρα τέτοιες απλές δεξιότητες βοηθούν τους νέους να χειρίζονται τη ζωή τους χωρίς να αισθάνονται αβοήθητοι.

Με πληροφορίες από yahoo.com και FakazaNews

