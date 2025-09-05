Η τουαλέτα υπήρξε για χρόνια ένας χώρος «καταφύγιο» για λίγη ανάλαφρη ανάγνωση και, για τον πολυάσχολο γονιό, μια σπάνια ευκαιρία για λίγο «χρόνο για τον εαυτό του». Ωστόσο, ο χρόνος που περνάμε στην τουαλέτα έχει γίνει πλέον ένα πιο σοβαρό ιατρικό ζήτημα, καθώς πολλοί έχουν μεταβεί από την ανάγνωση έντυπων βιβλίων και περιοδικών στο ατέρμονο σκρολάρισμα στα smartphones τους.

Υπάρχουν συνέπειες από το να καθόμαστε περισσότερο στην τουαλέτα από ό,τι συνήθως: σύμφωνα με μια νέα μελέτη στο PLOS One, οι άνθρωποι αναφέρουν αυξημένο ποσοστό αιμορροΐδων όταν παίρνουν μαζί τους το κινητό στην τουαλέτα.

Oι αιμορροΐδες είναι ομάδες φλεβών στον πρωκτό και γύρω από τον πρωκτικό δακτύλιο που μπορούν να διογκωθούν λόγω αυξημένης πίεσης, προκαλώντας φαγούρα, δυσφορία, πόνο και αιμορραγία.

Η νέα αυτή έρευνα προσφέρει σαφή στοιχεία για εκείνο το οποίο πολλοί υποπτεύονταν εδώ και καιρό: «χάνουμε την αίσθηση του χρόνου στην τουαλέτα όταν έχουμε το κινητό μαζί μας», εξηγεί η δρ. Τρίσα Πασρίτσα, ανώτερη συγγραφέας της μελέτης, γαστρεντερολόγος στο Massachusetts General Hospital και εκπαιδευτικός στο Harvard Medical School.

Όλο αυτό το σκρολάρισμα επηρεάζει την υγεία μας

«Το επιχειρηματικό μοντέλο των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης είναι να μας αποσπά την προσοχή, να χάνουμε την αίσθηση του χρόνου και να εθιζόμαστε στον αλγόριθμο», λέει η Πασρίτσα. «Μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε πόσο επηρεάζουν τα smartphones πολλούς άλλους τομείς της ζωής μας», προσθέτει.

Η μελέτη κάλεσε 125 ενήλικες οι οποίοι υποβάλλονταν σε κολονοσκόπηση για προληπτικό έλεγχο, να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις συνήθειες τους στην τουαλέτα, περιλαμβάνοντας το αν σκρολάρουν στο διαδίκτυο. Το ερωτηματολόγιο περιείχε επίσης ερωτήσεις για την προσπάθεια κατά την αφόδευση, την πρόσληψη φυτικών ινών και τη σωματική άσκηση, παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τον κίνδυνο αιμορροΐδων. Η διάγνωση των αιμορροΐδων επιβεβαιώθηκε μέσω ενδοσκόπησης.

Το 66% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι χρησιμοποιεί τακτικά το smartphone στην τουαλέτα. Αυτοί που το κάνουν περνούν σημαντικά περισσότερο χρόνο στην τουαλέτα σε σχέση με όσους αφήνουν το κινητό εκτός. Περίπου το 54% ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν το κινητό για να διαβάζουν ειδήσεις, ενώ το 44% ασχολούνται με τα social media.

Πόσο επηρεάζει το αδιάκοπο σκρολάρισμα τον κίνδυνο αιμορροΐδων; Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η τακτική χρήση κινητού στην τουαλέτα σχετίζεται με 46% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αιμορροΐδων. Περίπου το 37% των χρηστών smartphones περνούν πάνω από 5 λεπτά στην τουαλέτα, σε σύγκριση με 7% των μη χρηστών.

Πώς η χρήση κινητού στην τουαλέτα μπορεί να προκαλέσει αιμορροΐδες

Οι αιμορροΐδες συνδέονται συχνά με παρατεταμένη καθιστική θέση, αλλά ο κίνδυνος αυξάνεται όταν καθόμαστε πολύ ώρα στην τουαλέτα. Η ανοιχτή θέση του καθίσματος συμπιέζει την περιοχή του πρωκτού, κρατώντας τον γλουτό χαμηλότερα σε σχέση με το να καθόμαστε σε καρέκλα. Με την πάροδο του χρόνου, η αυξημένη πίεση μπορεί να προκαλέσει συγκέντρωση αίματος στον πρωκτό.

«Όταν καθόμαστε σε ανοικτό κάθισμα τουαλέτας, δεν έχουμε υποστήριξη του πυελικού εδάφους», εξηγεί η Πασρίτσα.

Παρά το ότι η μελέτη περιλάμβανε μόνο ενήλικες άνω των 45 ετών, τα αποτελέσματα ισχύουν και για νεότερους, καθώς είναι πιο πιθανό να έχουν πάντα μαζί τα κινητά τους. «Η ομάδα αυτή βοήθησε γιατί υπήρχαν άτομα που δεν χρησιμοποιούσαν κινητό στην τουαλέτα, οπότε είχαμε ομάδα σύγκρισης», λέει η Πασρίτσα. «Το ότι ένα τρίτο των συμμετεχόντων δεν έπαιρνε το κινητό στην τουαλέτα μας βοήθησε να κατανοήσουμε το βασικό επίπεδο κινδύνου, καθώς η κατάσταση είναι πιθανότατα πολύ πιο επικίνδυνη για τους νεότερους», προσθέτει.

Πώς να μειώσουμε τον κίνδυνο αιμορροΐδων

Η πιο απλή λύση είναι να μην παίρνουμε το κινητό στην τουαλέτα. Αν το πάρουμε, οι γιατροί συνιστούν να περιορίσουμε τον χρόνο καθίσματος. Οι γαστρεντερολόγοι συνιστούν να μην ξεπερνάμε τα 10 λεπτά στην τουαλέτα, με 3–5 λεπτά να θεωρούνται ιδανικά.

Ένας χρονομέτρης μπορεί να βοηθήσει αν έχουμε τάση για αδιάκοπο σκρολάρισμα. Η Πασρίτσα προτείνει να ελέγχουμε μετά από δύο βίντεο στο TikTok αν η διαδικασία στην τουαλέτα ήταν αποτελεσματική. Αν όχι, είναι καλύτερο να σηκωθούμε και να προσπαθήσουμε αργότερα, παρά να καθόμαστε περιμένοντας.

Σε γενικές γραμμές στη ζωή, βιαζόμαστε να ολοκληρώσουμε πολλά πράγματα και συνήθως λέμε να «απολαύσουμε τη στιγμή». Στην τουαλέτα, όμως, καλύτερα να μην καθόμαστε αμέριμνοι με το κινητό.

Με πληροφορίες από Cnn.com, The Guardian

