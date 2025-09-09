Για πολλούς από εμάς, η φροντίδα των μαλλιών δεν περιορίζεται σε ένα καλό κούρεμα ή στην αγορά των τελευταίων προϊόντων που έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά. Σύμφωνα με νέα έρευνα, η υγεία των μαλλιών αρχίζει από μια θρεπτική διατροφή.

Μια ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε τέλη Αυγούστου στο περιοδικό Nutrition and Health δείχνει ότι το τι τρώμε μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη, τη δύναμη των μαλλιών αλλά και την τριχόπτωση. Η ανάλυση κατέδειξε ότι τα ζαχαρούχα ροφήματα και το αλκοόλ συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο απώλειας μαλλιών, ενώ παράλληλα έδειξε πως ορισμένα θρεπτικά συστατικά μπορούν να ενισχύσουν την υγεία τους.

Advertisement

Advertisement

Από βιταμίνες και μέταλλα έως συγκεκριμένες τροφές και ποτά, τα ευρήματα προσφέρουν πρακτικές συμβουλές σε όποιον θέλει να υποστηρίξει την υγεία των μαλλιών του.

Η ανασκόπηση τονίζει επίσης ότι η αλωπεκία ήταν η πιο συχνά μελετημένη πάθηση, με οκτώ μελέτες να επικεντρώνονται στη σοβαρότητα και την εμφάνισή της, ενώ πέντε μελέτες εξέτασαν την τριχόπτωση όχι τόσο ειδικά.

Tα ζαχαρούχα ροφήματα και το αλκοόλ συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο απώλειας μαλλιών

Η συμβολή της βιταμίνης D και άλλων θρεπτικών συστατικών

Ανάμεσα στα θρεπτικά συστατικά που μελετήθηκαν, η βιταμίνη D ήταν το πιο διερευνημένο, με πέντε μελέτες να εστιάζουν στη σχέση της με παθήσεις όπως η γυροειδής αλωπεκία (AA) και η ανδρογενετική αλωπεκία (AGA). Οι περισσότερες έρευνες έδειξαν αντίστροφη συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα βιταμίνης D και τη σοβαρότητα ή διάρκεια της αλωπεκίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι υψηλότερη επάρκεια βιταμίνης D μπορεί να λειτουργεί προστατευτικά.

Ο σίδηρος ήταν ένα ακόμη θρεπτικό συστατικό το οποίο αναδείχθηκε για τη θετική του επίδραση. Μια μελέτη έδειξε ότι τα συμπληρώματα σιδήρου (δισκία 100 mg) βελτίωσε την ανάπτυξη μαλλιών σε γυναίκες με αλωπεκία, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του στον μεταβολισμό των θυλάκων και στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό.

Αντίθετα, η έλλειψη πρωτεΐνης επηρεάζει αρνητικά την υγεία των μαλλιών, μειώνοντας τη διάμετρο του τριχικού βολβού και την χρωστική ουσία, κάτι που υπογραμμίζει τη σημασία της επαρκούς πρόσληψης πρωτεΐνης για την παραγωγή κερατίνης, της βασικής δομικής πρωτεΐνης της τρίχας.

Advertisement

Τροφές, ποτά και συμπληρώματα που επηρεάζουν τα μαλλιά

Η ανασκόπηση εξετάζει επίσης τον ρόλο συγκεκριμένων τροφών, ροφημάτων και συμπληρωμάτων που συχνά χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της τριχόπτωσης και την ενίσχυση της ανάπτυξης μαλλιών.

Η κατανάλωση προϊόντων σόγιας και σταυρανθών λαχανικών, όπως τα μπρόκολο, ρόκα, λαχανάκια Βρυξελλών και κουνουπίδι, συνδέθηκε με μειωμένη τριχόπτωση, πιθανόν χάρη στις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις φυτοχημικές τους ουσίες, όπως οι ισοφλαβόνες και τα καροτενοειδή.

Αντίθετα, η υψηλή κατανάλωση αλκοολούχων και ζαχαρούχων ποτών συνδέθηκε με αυξημένη απώλεια μαλλιών και πρόωρη αποχρωμάτιση. Πέρα από τα μεμονωμένα θρεπτικά συστατικά και τις τροφές, αρκετές μελέτες εξέτασαν και τα αποτελέσματα συμπληρωμάτων που περιείχαν συνδυασμούς βιταμινών, μετάλλων και φυτικών εκχυλισμάτων.

Advertisement

Διατροφικές κατευθύνσεις για υγιή μαλλιά

Η Μέρι Τζιν, δερματολόγος και επιστημονική διευθύντρια της Musely, εξηγεί ότι οι θύλακες των τριχών είναι μεταβολικά ενεργοί, οπότε χρειάζονται συνεχή παροχή θρεπτικών συστατικών.

«Ενθαρρύνω τους ασθενείς μου να προτιμούν μία διατροφή πλούσια σε άπαχες πρωτεΐνες, φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής άλεσης», λέει, τονίζοντας τη σημασία του σιδήρου, του ψευδαργύρου, της βιταμίνης D και της βιοτίνης, καθώς και των ω-3 λιπαρών οξέων που βρίσκουμε σε ψάρια, λιναρόσπορο και καρύδια. «Ακόμα και ήπια έλλειψη αυτών των συστατικών μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη και την ποιότητα των μαλλιών», προσθέτει.

Όσον αφορά τα συμπληρώματα, τόνισε ότι οι περισσότεροι από εμάς μπορούμε να λάβουμε επαρκή θρέψη από τις τροφές, ωστόσο, τα συμπληρώματα είναι χρήσιμα όταν υπάρχουν διατροφικοί περιορισμοί ή αποδεδειγμένες ελλείψεις.

Advertisement

«Η βιταμίνη D και ο σίδηρος είναι δύο κοινές ελλείψεις που ελέγχω συχνά σε ασθενείς με τριχόπτωση, και η συμπλήρωσή τους μπορεί να κάνει διαφορά αν τα επίπεδα είναι χαμηλά», εξηγεί.

Η Τζιν αναφέρθηκε και στη βιοτίνη, η οποία συχνά προωθείται για την υγεία των μαλλιών. «Μπορεί να βοηθήσει κάποιους, αλλά συνήθως είναι αποτελεσματική μόνο σε όσους έχουν έλλειψη, κάτι που είναι σχετικά σπάνιο».

Η Σούζαν Μάσικ, δερματολόγος στο The Ohio State University Wexner Medical Center, τονίζει τη σημασία της συνολικής υγείας: «Να κάνουμε τακτικούς ιατρικούς ελέγχους, να ακολουθούμε τις οδηγίες του γιατρού μας, να μειώνουμε το στρες, να τρεφόμαστε ισορροπημένα, να αποφεύγουμε το κάπνισμα και να ξεκουραζόμαστε επαρκώς. Να φροντίζουμε τα μαλλιά μας με ήπιο τρόπο», εξηγεί.

Ωστόσο, εάν εμφανίζουμε τριχόπτωση, είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε θεραπεία έγκαιρα, ειδικά αν έχουμε γενετική προδιάθεση. «Δεν πρέπει να περιμένουμε μέχρι να γίνει τόσο εμφανές ώστε να είναι δύσκολο να καλυφθεί», τονίζει.

Advertisement

Η Μάσικ αναφέρει ότι υπάρχουν πολλοί αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης, ανάλογα με το τι είναι αυτό που έχει προκαλέσει το αρχικό πρόβλημα. Ο λόγος γίνεται για φάρμακα όπως μινοξιδίλη, φιναστερίδη, ντουταστερίδη και σπιρονολακτόνη, αλλά και θεραπείες όπως πλάσμα πλούσιο σε πρωτεΐνες, laser χαμηλής έντασης και, ως έσχατη λύση, μεταμόσχευση μαλλιών.

Advertisement

Με πληροφορίες από healthline