Ένας Έλληνας που ζει στο Λονδίνο με μία καριέρα μέχρι σήμερα αφοσιωμένη σε σημαντικές κλινικές μελέτες, έχει συγκεντρώσει την διεθνή επιστημονική παραδοχή για τα όσα πράττει στην κατανόηση των μηχανισμών της ανθρώπινης υγείας. Είναι ο Δρ. Περικλής Κατωπόδης, Μοριακός Ογκολόγος που ζει και εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με σπουδές στη Μοριακή Βιολογία, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό στην Ογκολογία, καθώς και μεταδιδακτορική έρευνα στους βιοδείκτες, έχει αφιερώσει την καριέρα του στην κατανόηση των μηχανισμών της ανθρώπινης υγείας. Σήμερα, ως global project manager σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, ηγείται διεθνών κλινικών μελετών με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών για σοβαρές ασθένειες.

O Δρ. Περικλής Κατωπόδης έχει δημιουργήσει τα συμπληρώματα FOOON με λιποσωμιακή τεχνολογία, που έρευνες έχουν αποδείξει ότι μπορεί να αυξήσει την απορρόφηση έως και 60–80% περισσότερο από τα συμβατικά σκευάσματα

Advertisement

Advertisement

Κι όμως, μέσα σε αυτό το απαιτητικό και συχνά εξουθενωτικό περιβάλλον, γεννήθηκε αυτή η διαφορετική ιδέα – μια επιστημονικά τεκμηριωμένη αλλά ανθρώπινη προσέγγιση στην καθημερινή ευεξία. Έτσι γεννήθηκε το FOOON, μια σειρά λιποσωμιακών συμπληρωμάτων διατροφής που συνδυάζει τη γνώση της επιστήμης με τη φιλοσοφία της ισορροπίας νου και σώματος.

Η σκέψη πίσω από το FOOON

Η έμπνευση για το FOOON προήλθε από προσωπική εμπειρία. «Κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών μου χρόνων συνειδητοποίησα πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος της διατροφής, της γνωστικής διαύγειας και του ύπνου στην απόδοση, τη μνήμη και την ψυχική ανθεκτικότητα», εξηγεί ο Δρ. Κατωπόδης. Παράλληλα, διαπίστωσε ότι τα περισσότερα συμπληρώματα διατροφής παρουσιάζουν χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα, μόλις 10-15%. Η αναζήτηση μιας λύσης τον οδήγησε στη λιποσωμιακή τεχνολογία, η οποία μπορεί να αυξήσει την απορρόφηση έως και 60–80%, δηλαδή έως και οκτώ φορές περισσότερο από τα συμβατικά σκευάσματα.

Αυτό αποτέλεσε το επιστημονικό θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε το FOOON: συμπληρώματα με μέγιστη αποτελεσματικότητα, καθαρότητα και σεβασμό στον ανθρώπινο οργανισμό.

Ολιστική προσέγγιση

Η φράση που συνοδεύει το brand δεν είναι απλώς ένα σλόγκαν. «Χωρίς ύπνο, δεν υπάρχει ούτε νους υγιής ούτε σώμα υγιές», τονίζει ο Δρ. Κατωπόδης.

Advertisement

Το FOOON αντιμετωπίζει την ευεξία ολιστικά: πνευματική ενέργεια, συγκέντρωση, ψυχική ηρεμία και ποιοτικός ύπνος είναι αλληλένδετοι παράγοντες. Έτσι, αναπτύχθηκαν στοχευμένες φόρμουλες όπως το Ultimind, ένα νοοτροπικό συμπλήρωμα για πνευματική διαύγεια και ενέργεια, το VIT&MIN+CoQ10, μία πολυβιταμίνη για ενέργεια και ανοσοποιητικό και το Morpheon, σχεδιασμένο για τη φυσική υποστήριξη του ύπνου, με συστατικά των οποίων οι δράσεις είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες από τον ΕΟΦ και την EFSA.

Επιστήμη και καθαρότητα στη σύνθεση

Κάθε προϊόν του FOOON παράγεται στην Ελλάδα, με αυστηρά πρότυπα ποιότητας και τη συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων. Οι φόρμουλες βασίζονται σε κλινικά μελετημένα συστατικά, αξιοποιώντας τη λιποσωμιακή τεχνολογία για βέλτιστη απορρόφηση.

Advertisement

Τα λιποσώματα – μικροσκοπικές σφαιρικές δομές από φωσφολιπίδια, ίδια με εκείνα των κυτταρικών μεμβρανών – προστατεύουν τα δραστικά συστατικά από την οξείδωση και την αποδόμηση στο πεπτικό σύστημα, επιτρέποντας έτσι αποτελεσματικότερη πρόσληψη από τα κύτταρα. Οι συνθέσεις είναι καθαρές, χωρίς λακτόζη, γλουτένη, σόγια, τεχνητά χρώματα ή γλυκαντικά, και χωρίς περιττά έκδοχα – με γνώμονα τη μέγιστη ασφάλεια και βιοδιαθεσιμότητα.

Σεβασμός στο περιβάλλον και στον άνθρωπο

Η αισθητική του brand αποπνέει απλότητα και αρμονία: καθαρές γραμμές, φυσικοί τόνοι και συσκευασίες από γυαλί. Το γυάλινο μπουκάλι δεν επιλέχθηκε μόνο για την ομορφιά του, αλλά και για λόγους οικολογικής συνείδησης – μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, αποτελώντας μια πράξη σεβασμού τόσο προς το περιβάλλον όσο και προς τον καταναλωτή. «Το προϊόν που επιλέγεις να καταναλώσεις πρέπει να σέβεται τον οργανισμό σου – αλλά και τον κόσμο γύρω σου», επισημαίνει ο Δρ. Κατωπόδης.

Advertisement

Η Ελλάδα ως έμπνευση και βάση

Αν και η καριέρα του τον έχει οδηγήσει στο εξωτερικό, ο Δρ. Κατωπόδης επέλεξε η παραγωγή του FOOON να πραγματοποιείται στην Ελλάδα. «Η χώρα μας διαθέτει υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό και σύγχρονες υποδομές. Ήθελα το brand να είναι ελληνικό όχι μόνο στην ιδέα, αλλά και στην πράξη – να συνδέει την παράδοση με την επιστήμη.» Πέρα από συναισθηματική επιλογή, είναι και μια στρατηγική απόφαση: η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα αξιόπιστο πλαίσιο παραγωγής συμπληρωμάτων που πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, προσφέροντας ιχνηλασιμότητα και αξιοπιστία.

Μια νέα εποχή για τη νοητική και σωματική ευεξία

Advertisement

Το FOOON αποδεικνύει ότι η επιστήμη μπορεί να υπηρετεί την καθημερινή ζωή με ουσιαστικό τρόπο.

Advertisement

Η ομάδα εργάζεται ήδη πάνω σε νέες φόρμουλες που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της ενέργειας, της συγκέντρωσης και του ύπνου – τρεις θεμελιώδεις πυλώνες μιας υγιούς, δημιουργικής ζωής.

«Ο στόχος μας δεν είναι να υποκαταστήσουμε τίποτα», σημειώνει ο Δρ. Κατωπόδης, «αλλά να προσφέρουμε στο σώμα και τον νου τα μέσα που χρειάζονται για να λειτουργούν στο μέγιστο, με φυσικό και ασφαλή τρόπο.»

Στο επίκεντρο του FOOON βρίσκεται πάντα ο άνθρωπος – όχι μόνο ως καταναλωτής, αλλά ως ον που σκέφτεται, δημιουργεί και εξελίσσεται.

Advertisement

Και η φιλοσοφία του συνοψίζεται απλά, αλλά ουσιαστικά:

Think Bright, Feel Right, Sleep Tight.