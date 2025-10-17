Οι επιστήμονες βρήκαν έναν έξυπνο, πρακτικό τρόπο αξιοποίησης των απορριμμάτων καφέ: όταν απανθρακώνονται, μπορούν να κάνουν το σκυρόδεμα έως και 30% πιο ανθεκτικό, σύμφωνα με ερευνητές στην Αυστραλία.

Η ιδέα αυτή δίνει λύση σε δύο μέτωπα ταυτόχρονα. Κάθε χρόνο παράγονται περίπου 10 δισεκατομμύρια κιλά υπολείμματα καφέ, που καταλήγουν κυρίως σε χωματερές, ενώ η τεράστια ζήτηση για σκυρόδεμα επιβαρύνει περαιτέρω το περιβάλλον.

Η διάθεση οργανικών αποβλήτων εκπέμπει σημαντικές ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου, όπως μεθάνιο και CO₂», εξηγεί ο μηχανικός του RMIT Rajeev Roychand, με αφορμή τη δημοσίευση της μελέτης το 2023. Παράλληλα, «η συνεχιζόμενη εξόρυξη φυσικής άμμου από κοίτες και όχθες ποταμών, για να καλυφθούν οι ραγδαίες ανάγκες των κατασκευών, έχει μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα», προσθέτει ο συνάδελφός του Jie Li. Η προσέγγιση κυκλικής οικονομίας θα μπορούσε να κρατήσει τα οργανικά απόβλητα εκτός χωματερών και να μειώσει την πίεση στους φυσικούς πόρους όπως η άμμος.

Τα υπολείμματα καφέ δεν μπορούν να μπουν αυτούσια στο σκυρόδεμα, επειδή εκλύουν ουσίες που το αποδυναμώνουν. Γι’ αυτό η ομάδα τα θέρμανε χωρίς οξυγόνο, σε σχετικά χαμηλή ενέργεια και θερμοκρασία πάνω από 350 °C, μια διαδικασία που λέγεται πυρόλυση. Έτσι προκύπτει ένα πορώδες, ανθρακούχο υλικό (βιοκάρβουνο/biochar) που «δένει» καλύτερα με τη τσιμεντώδη μήτρα. Όταν δοκίμασαν πυρόλυση στους 500 °C, το βιοκάρβουνο αποδείχθηκε λιγότερο ανθεκτικό.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι χρειάζονται ακόμη δοκιμές για τη μακροχρόνια αντοχή του υλικού. Εξετάζουν επιδόσεις σε κύκλους πάγου/απόψυξης, απορρόφηση νερού, τριβές και άλλες καταπονήσεις. Παράλληλα, πειραματίζονται με βιοκάρβουνα από άλλα οργανικά ρεύματα, όπως ξύλο, τρόφιμα και γεωργικά υπολείμματα.

«Βρισκόμαστε σε αρχικό στάδιο, αλλά τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά και δείχνουν έναν καινοτόμο τρόπο να μειώσουμε αισθητά τα οργανικά απόβλητα που πηγαίνουν σε χωματερές», λέει ο μηχανικός του RMIT Shannon Kilmartin-Lynch, επισημαίνοντας και τη φιλοσοφία «Caring for Country»: έναν βιώσιμο κύκλο ζωής για τα υλικά, με ελάχιστο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

ΠΗΓΗ: SCIENCEalert