istock/Μια παλιά λάμπα μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα μικροσκοπικό διακοσμητικό βάζο ή γλαστράκι, δίνοντας μια διαφορετική πινελιά σε ένα ράφι ή στο γραφείο μας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Όταν μια λάμπα καεί, η πρώτη μας σκέψη είναι συνήθως να την ξεβιδώσουμε και να την πετάξουμε. Ωστόσο, ορισμένες από τις παλιές λάμπες που έχουμε συγκεντρώσει στο σπίτι μπορούν να αποκτήσουν μια εντελώς διαφορετική χρήση, αρκεί να επιστρατεύσουμε λίγη φαντασία και μερικά απλά υλικά.

Από μικρά διακοσμητικά και πρωτότυπα στολίδια μέχρι συνθέσεις που μπορούν να δώσουν χαρακτήρα σε μια γωνιά του σπιτιού, υπάρχουν αρκετές ιδέες για να αξιοποιήσουμε ξανά τον γυάλινο βολβό τους. Συγκεντρώσαμε πέντε προτάσεις που μας εμπνέουν να δούμε τα καθημερινά αντικείμενα με διαφορετική ματιά, πριν αποφασίσουμε ότι δεν μας χρησιμεύουν πια.

Advertisement

Advertisement

1. Τις μετατρέπουμε σε πρωτότυπα χριστουγεννιάτικα στολίδια

Αυτή είναι ίσως η πιο εύκολη και επίκαιρη ιδέα όσο πλησιάζουμε δυναμικά προς τα Χριστούγεννα. Το σχήμα της κλασικής λάμπας θυμίζει ήδη μικρό στολίδι, όποτε μπορούμε να βάψουμε τον γυάλινο βολβό με ακρυλικά χρώματα και να δημιουργήσουμε μικρές φιγούρες, όπως έναν χιονάνθρωπο, έναν πιγκουίνο ή έναν τάρανδο.

Με λίγη κορδέλα, ύφασμα, τσόχα και κόλλα μπορούμε να προσθέσουμε κασκόλ, καπέλα και άλλες λεπτομέρειες. Στο επάνω μέρος μπορούμε να στερεώσουμε ένα διακοσμητικό κορδόνι, ώστε να τις τοποθετήσουμε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

2. Φτιάχνουμε μια πρωτότυπη διακοσμητική σύνθεση

Δεν χρειάζεται κάθε λάμπα που επαναχρησιμοποιούμε να μεταμορφωθεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Μπορούμε απλώς να αλλάξουμε την εμφάνισή της και να δημιουργήσουμε μια μικρή σύνθεση για το σπίτι.

Όπως αναφέρει το SaveOnEnergy, βάφουμε μερικές λάμπες σε χρυσές, ασημί ή χάλκινες αποχρώσεις και τις τοποθετούμε σε ένα διακοσμητικό μπολ ή σε μια σταθερή βάση. Μπορούμε επίσης να παίξουμε με διαφορετικά μεγέθη και χρώματα, δημιουργώντας ένα αντικείμενο που θυμίζει μικρό γλυπτό.

3. Τις μετατρέπουμε σε μικρές καλλιτεχνικές φιγούρες

Το ιδιαίτερο σχήμα μιας λάμπας μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για πολλές μικρές καλλιτεχνικές δημιουργίες. Με χρώματα, κομμάτια υφάσματος, χαρτί και λίγη φαντασία, μπορούμε να φτιάξουμε ζωάκια, φανταστικούς χαρακτήρες ή ακόμη και μικρές φιγούρες που θυμίζουν παραμυθένιους ήρωες.

Για παράδειγμα, μια λάμπα μπορεί να μεταμορφωθεί σε μικρό πουλί, ενώ μια άλλη μπορεί να γίνει ένα διακοσμητικό ανθρωπάκι με καπέλο και κασκόλ. Μπορούμε να τις τοποθετήσουμε σε ένα ράφι ή σε μια βιβλιοθήκη, δημιουργώντας τη δική μας μικρή συλλογή.

4. Φτιάχνουμε μια πρωτότυπη γιρλάντα– πολυέλαιο

Μια ακόμη ιδέα είναι να χρησιμοποιήσουμε τις παλιές λάμπες για να δημιουργήσουμε μια διακοσμητική γιρλάντα ή ένα κρεμαστό πολυέλαιο. To Brit + Co προτείνει να βάψουμε αρκετούς γυάλινους βολβούς σε διαφορετικές αποχρώσεις, να τους διακοσμήσουμε με κορδέλες και να τους στερεώσουμε σε ένα ξύλινο στεφάνι ή μια σταθερή οριζόντια βάση.

Το αποτέλεσμα μπορεί να τοποθετηθεί σε έναν τοίχο ή σε μια γωνιά του σπιτιού, αρκεί να εξασφαλίσουμε ότι οι λάμπες είναι καλά στερεωμένες και δεν υπάρχει κίνδυνος να πέσουν.

5. Τις μετατρέπουμε σε μικροσκοπικά διακοσμητικά γλαστράκια

Μια παλιά λάμπα μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα μικροσκοπικό διακοσμητικό βάζο ή γλαστράκι, δίνοντας μια διαφορετική πινελιά σε ένα ράφι ή στο γραφείο μας.

pexels

Στις κατασκευές που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ο γυάλινος βολβός χρησιμοποιείται συνήθως ως μικρό δοχείο για λουλούδια, μεμονωμένα κλαδάκια ή μικροσκοπικές συνθέσεις. Ορισμένοι δημιουργούν ακόμη και μικροσκοπικά terrariums με φυτά.

Προσοχή, όμως: Οι περισσότερες τέτοιες κατασκευές απαιτούν να αφαιρεθεί το μεταλλικό καπάκι και το εσωτερικό της λάμπας, κάτι που δεν είναι ασφαλές ως οικιακό DIY. Μια ασφαλέστερη εναλλακτική είναι να χρησιμοποιήσουμε έτοιμα γυάλινα δοχεία σε σχήμα λάμπας, τα οποία κυκλοφορούν για διακοσμητικές χρήσεις.

Advertisement

Τι πρέπει να προσέξουμε πριν επαναχρησιμοποιήσουμε τις λάμπες

Επιλέγουμε μόνο άθικτες λάμπες. Δεν χρησιμοποιούμε εκείνες που έχουν ρωγμές, σπασμένο γυαλί ή χαλαρά εξαρτήματα.

Δεν ανοίγουμε τον γυάλινο βολβό. Η αφαίρεση του εσωτερικού μηχανισμού μπορεί να προκαλέσει θραύση και τραυματισμούς.

Προσέχουμε ιδιαίτερα τις λάμπες CFL. Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού περιέχουν μικρή ποσότητα υδραργύρου και δεν πρέπει να τους ανοίγουμε ή να τους χρησιμοποιούμε σε κατασκευές που προϋποθέτουν σπάσιμο του γυαλιού.

Advertisement

Δεν επανασυνδέουμε τις διακοσμημένες λάμπες στο ρεύμα. Οι κατασκευές μας προορίζονται αποκλειστικά για διακόσμηση.

Η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ (EPA) συστήνει την ανακύκλωση των λαμπτήρων που περιέχουν υδράργυρο, ώστε να αποφεύγεται η απελευθέρωσή του στο περιβάλλον.

Με πληροφορίες από SaveOnEnergy, Brit + Co , EPA