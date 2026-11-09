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Το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Νοεμβρίου 2026, ο Κυνοφιλικός Όμιλος Βελγικών Ποιμενικών Ελλάδας (Κ.Ο.Β.Ε.Π.Ε.) διοργανώνει το ”9ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βελγικών Ποιμενικών”, στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθεί και ο Α’ Προκριματικός Αγώνας Obedience για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FMBB 2027.

Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Κυνοαθλητικού Ομίλου Βαρυμπόμπης (Varibobi Dog Sports & Training), με κριτή τον Christian Steinlechner από την Αυστρία.

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Τι είναι το Obedience;

Το Obedience είναι ένα αναγνωρισμένο κυνοφιλικό άθλημα που βασίζεται στη συνεργασία, την επικοινωνία και την ακρίβεια μεταξύ σκύλου και χειριστή.

Οι σκύλοι καλούνται να εκτελέσουν μια σειρά από ασκήσεις υπακοής με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.

Στις ασκήσεις περιλαμβάνονται η κίνηση δίπλα στον χειριστή, η ανάκληση, η παραμονή σε θέσεις και η εκτέλεση εντολών από απόσταση.

Σε υψηλότερο επίπεδο δυσκολίας περιλαμβάνονται επίσης η επαναφορά αντικειμένων και η αναγνώριση αντικειμένων μέσω της όσφρησης.

Στόχος δεν είναι απλώς η εκτέλεση εντολών, αλλά η ανάπτυξη μιας αρμονικής συνεργασίας με ακρίβεια, συγκέντρωση και προθυμία.

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Το άθλημα απαιτεί συστηματική εκπαίδευση, συνέπεια και υψηλό επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπου και σκύλου.

Ελάτε να γνωρίσετε το Obedience από κοντά!

Το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, σας προσκαλούμε στη Βαρυμπόμπη για να παρακολουθήσετε από κοντά τους αγώνες!

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Είτε ασχολείστε με την εκπαίδευση σκύλων είτε απλώς αγαπάτε τους τετράποδους φίλους μας, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσετε ένα εντυπωσιακό άθλημα, να δείτε εκπαιδευμένους σκύλους σε δράση και να ανακαλύψετε τι μπορεί να πετύχει η ουσιαστική συνεργασία ανθρώπου και σκύλου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους!

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