Η πρώτη εργάσιμη του Ιανουαρίου έχει συνδεθεί με την αύξηση των νομικών ερωτημάτων σχετικά με το χωρισμό και το διαζύγιο σύμφωνα με άρθρο της HuffPost UK.

Οπως ακόμα αναφέρει το ίδιο άρθρο, το 1990, περίπου το 8,7% των διαζυγίων ήταν μεταξύ ατόμων άνω των 50 ετών. Αλλά το 2025, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 36%.

Και σύμφωνα με την Λίζα Γκατρέλ, διευθύνουσα σύμβουλο στην εξειδικευμένη εταιρεία οικογενειακού δικαίου Stowe Family Law, που μίλησε στην HUffPost UK, η τάση αυτή περιλαμβάνει όλο και περισσότερο τους άνω των 50 ετών.

«Ο Ιανουάριος φέρνει στο επίκεντρο την αυξανόμενη τάση του “γκρίζου διαζυγίου“: Ενας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον αυξανόμενο αριθμό ζευγαριών άνω των 50 ετών που επιλέγουν να χωρίσουν τους δρόμους τους», σύμφωνα με την Γκατρέλ.

Οπως λέει η ίδια ακόμα, ενώ οι αιτήσεις «αυξομειώνονται» καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, «οι αρχές Ιανουαρίου κάθε χρόνο παραμένουν μια περίοδος αυξημένου προβληματισμού για πολλούς, καθώς τα ζευγάρια κάνουν απολογισμό της σχέσης τους και αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν τι θα μπορούσε να σημαίνει το διαζύγιο γι’ αυτούς».

Αλήθεια, για ποιο λόγο είναι αυξάνονται τα «γκρι διαζύγια»;

Σύμφωνα με τοην Γκατρέλ πάντα, «ένας από τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στα “γκρίζα διαζύγια” είναι η αλλαγή της κοινωνικής συμπεριφοράς. Πολλοί άνθρωποι στην τρίτη ηλικία δεν είναι πλέον πρόθυμοι να παραμείνουν σε δυστυχισμένες σχέσεις».

Και με τα παιδιά να έχουν εγκαταλείψει τη «φωλιά», το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και την αυξημένη έμφαση στην ευτυχία, είπε, «τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δίνουν όλο και περισσότερο προτεραιότητα στην ευημερία τους και αναζητούν μια νέα αρχή».

Και γιατί το «γκρίζο διαζύγιο» μπορεί να είναι «ιδιαίτερα περίπλοκο»;

Οι άνω των 50 ετών έχουν περισσότερα περιουσιακά στοιχεία να μοιραστούν. «Τα μεγαλύτερης ηλικίας ζευγάρια έχουν συχνά κοινά περιουσιακά στοιχεία δεκαετιών, που κυμαίνονται από ακίνητα και αποταμιεύσεις έως συντάξεις και επενδύσεις», αναφέρει πάντα η Γκατρέλ.

«Σε αντίθεση με τα νεότερα ζευγάρια, τα οποία μπορεί να ξεκινούν και να έχουν λιγότερα περιουσιακά στοιχεία προς διανομή, τα ηλικιωμένα ζευγάρια έχουν συχνά χτίσει από κοινού σημαντικό πλούτο, μπορεί να υπάρχουν ακόμη και οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περίπλοκες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πώς θα μοιραστούν δίκαια όλα όσα έχουν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια μιας ζωής. Στη συνέχεια, υπάρχει το ζήτημα των ενήλικων παιδιών, τα οποία μπορεί να είναι μερικές από τις πιο δύσκολες πτυχές του “γκρίζου διαζυγίου”», όπως δηλώνει.

Μπορεί «να βρεθούν σε δύσκολη θέση, διχασμένα ανάμεσα στην αφοσίωσή τους και στους δύο γονείς» και να αισθάνονται «την ανάγκη να μεσολαβήσουν στις διαφορές ή να διαχειριστούν τις οικογενειακές εντάσεις που προκύπτουν κατά τη διαδικασία του διαζυγίου. Αυτά τα συναισθήματα μπορούν να επιδεινώσουν τις συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, καθιστώντας ζωτικής σημασίας για τα ζευγάρια να προσεγγίσουν τη διαδικασία με σαφή κατανόηση των δικαιωμάτων και των ευθυνών τους».

Για όλους αυτούς τους λόγους, η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, ιδίως σε πρώιμο στάδιο, μπορεί να βοηθήσει.

Μια ενδιαφέρουσα παράμετρος: Η … μεταδοτικότητα των διαζυγίων

Μελέτη από το Πανεπιστήμιο Brown έχει δείξει ότι «το διαζύγιο ενός φίλου ή στενού συγγενή δραματικά αυξάνει τις πιθανότητες να χωρίσουμε κι εμείς»… Για να γίνουμε συγκεκριμένοι, έχουμε 75% περισσότερες πιθανότητες να χωρίσουμε τον σύντροφό μας εάν ο/η φίλος μας έχει χωρίσει με τον/την δικό του, και θα μπορούσαμε ακόμη και να είμαστε 33% πιο χαρούμενοι με τον χωρισμό εάν ο/η φίλος μας έχει χωρίσει από την/τον φίλο της/του», έχει επισημάνει σε άλλο άρθρο της η HuffPοst UK.

Με πληροφορίες από: HuffPost UK, papers.ssrn.com , HuffPost UK

