Ένας γάμος συνήθως φθείρεται σταδιακά, μετά από μήνες ή χρόνια συσσωρευμένης έντασης και κακής επικοινωνίας. Όμως, όπως θα αναφέρουν οι περισσότεροι διαζευγμένοι, αν ήδη βλέπουμε τη σχέση μας με απαισιοδοξία, μερικές φορές υπάρχει μια στιγμή — ένας μεγάλος καβγάς ή μια σοκαριστική αποκάλυψη — που μας δείχνει ότι ο γάμος δεν σώζεται πια.

Πρόσφατα, ζητήσαμε από διαζευγμένους άντρες να μοιραστούν ποιο ήταν το τελικό χτύπημα στους γάμους τους.

Η απιστία

«Για μένα, ήταν όταν έμαθα ότι η κόρη μου είχε γνωρίσει τον εραστή της γυναίκας μου. Πιθανότατα θα μπορούσα να ξεπεράσω σχεδόν τα πάντα, αλλά αυτό με έκανε να απωθηθώ πλήρως από τον γάμο. Το καλύτερο που βγήκε από όλο αυτό είναι ότι τώρα βλέπω πόσο καλύτερα είμαι – όχι μόνο ως άνθρωπος, αλλά και ως πατέρας. Πάντα ήμουν καλός πατέρας, αλλά μετά το διαζύγιο έγινα καλύτερος απ’ όσο πίστευα ότι θα μπορούσα να γίνω.»

— Ντάνιελ Ντ.



Η εξάρτηση με την οικογένεια

«Για μένα, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η υπερβολική εξάρτηση που είχε με την οικογένειά της. Η μητέρα της ερχόταν και έμενε μαζί μας για εβδομάδες ή και μήνες, καθαρίζοντας εμμονικά το σπίτι και κάνοντας τα οικογενειακά πλυντήρια. Η πρώην γυναίκα μου δεν μπορούσε να φροντίσει τα παιδιά μας χωρίς τη συνεχή βοήθεια της μητέρας της. Την ίδια στιγμή, η δική μου οικογένεια έπρεπε να ζητήσει άδεια και να προγραμματίσει κάθε επίσκεψη. Χώρισα όταν ο αδερφός της έμεινε στο σπίτι μας για πάνω από 16 μήνες χωρίς να συμβάλλει καθόλου. Δεν καταφέραμε ποτέ να συνδεθούμε ως ζευγάρι, γιατί έβαζε την οικογένειά της πρώτη, τα παιδιά δεύτερα, κι εμένα τρίτο και καταϊδρωμένο.»

— Ντριου Λ.



Το … σμούθι

«Η τελευταία σταγόνα στον γάμο μου δεν ήταν ένας καβγάς ή μια παρεξήγηση. Ήταν το καθημερινό μας πρωινό χάος. Η γυναίκα μου ετοίμαζε κάτι πρόχειρο για τα παιδιά και για μένα, ενώ εγώ φόρτωνα το αυτοκίνητο ή έβγαζα τον σκύλο βόλτα. Τις περισσότερες μέρες, μου έφτιαχνε ένα σμούθι. Το έπινα γρήγορα για να μην το πάρω μαζί. Μια μέρα, καθώς το κατέβαζα, ένιωσα να πνίγομαι – υπήρχε ένα τεράστιο κομμάτι ξύλου από την κουτάλα που είχε λιώσει μέσα στο μπλέντερ. Της το έδειξα και το μόνο που έκανε ήταν να ανασηκώσει τους ώμους. Στη διαδρομή προς τη δουλειά, σκέφτηκα απλώς το πόσο λίγο την ένοιαζα.»

— Μπιλ Φ.



Τα γράμματα στον δικηγόρο διαζυγίων

«Η γυναίκα μου μού ζήτησε να πετάξω μερικά χαρτιά της. Καθώς τα έσκιζα, βρήκα αλληλογραφία της με δικηγόρο διαζυγίων — η οποία κρατούσε από την αρχή του γάμου μας. Στα γράμματα σχεδίαζε πώς να πάρει όσο περισσότερα χρήματα μπορούσε από εμένα, και αναφερόταν και σε έναν μυστικό επενδυτικό λογαριασμό που διατηρούσε. Ρώταγε πότε να μεταφέρει μετοχές από τον κοινό μας λογαριασμό στον προσωπικό της. Όταν πέρασε το σοκ και σκούπισα τα δάκρυά μου, βγήκα για έναν μακρύ περίπατο στο κρύο και κατάλαβα ότι είχα πέσει τελείως θύμα. Ήξερα πως δεν υπάρχει επιστροφή.»

— Ματ Σ.



Η «ανοιχτή» σχέση που δεν λειτούργησε

«Αυτό που έβαλε τέλος στον γάμο ήταν όταν η τότε γυναίκα μου έστελνε μηνύματα με μια ερωμένη, ενώ καθόμασταν στον καναπέ – κι εμένα με αγνοούσε πλήρως. Προσπαθούσα να της μιλήσω, αλλά δεν μου απαντούσε. Είχαμε συμφωνήσει να “ανοίξουμε” τη σχέση μας, καθώς είχε ενδιαφέρον για τις γυναίκες. Το είχα δεχτεί, με την προϋπόθεση να υπάρχει ιεραρχία — εγώ να είμαι η βασική της σχέση. Ήταν φανερό ότι δεν ήμουν πια η προτεραιότητά της. Αν δεν μπορούσαμε να εκτιμήσουμε ο ένας τον άλλον, δεν υπήρχε ελπίδα να σώσουμε τον γάμο μας.»

— Φίλιπ Τ.



Ένας χρόνος στον καναπέ

«Η τελευταία σταγόνα για μένα ήρθε μετά από έναν ολόκληρο χρόνο ύπνου στον καναπέ. Άρχισα να παθαίνω κρίσεις πανικού, να ξυπνάω με την καρδιά μου να χτυπάει σαν τρελή, με ιδρώτα και με την αίσθηση ότι θα πάθω έμφραγμα από το στρες. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι αν δεν κάνω μια αλλαγή, μπορεί και να πεθάνω από αυτό.»

— Στηβ Ρ.



Το τηλεφώνημα

«Και οι δύο είχαμε κάνει τις απιστίες μας στα 8 χρόνια του γάμου μας. Αλλά είχαμε συμφωνήσει: αν ξανασυμβεί, τελειώσαμε. Λίγο μετά, δέχτηκα τηλεφώνημα από την κοπέλα του εραστή της γυναίκας μου. Μου έδωσε τον αριθμό του και μου είπε: “Αν καλέσεις τώρα, θα σου τηλεφωνήσει η γυναίκα σου σε 2 λεπτά.” Το έκανα. Και μου τηλεφώνησε. Ο γάμος τελείωσε επίσημα εκείνη τη στιγμή.»

— Ντέιβιντ Α.



Ο τραπεζικός λογαριασμός

«Ήμουν εξαντλημένος, προσπαθώντας να επιστρέψω σπίτι μετά από μια δύσκολη εβδομάδα επαγγελματικών ταξιδιών. Τότε με πήραν τηλέφωνο από την τράπεζα, ρωτώντας αν είχα μεταφέρει 50.000 δολάρια στο όνομα της γυναίκας μου και αν είχα αλλάξει τους κωδικούς πρόσβασης και τις μυστικές ερωτήσεις. Σύντομα κατάλαβα ότι είχε βάλει άλλον άντρα να προσποιηθεί ότι ήταν εγώ. Η τράπεζα ευτυχώς υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πάει καλά. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι όλα τα χρόνια προσπαθειών για να σώσω τον γάμο μας δεν ήταν αρκετά. Εκείνη δεν ήθελε απλώς να χωρίσει — ήθελε να με καταστρέψει οικονομικά. Ακόμα και η μισθοδοσία μου γύρισε πίσω, επειδή είχε κλείσει τον κοινό μας λογαριασμό. Πλέον, δεν ήμουν ο μόνος που έβλεπε τον εγωισμό της.»

— Μπράιαν Σ.



Το καλάθι με τα “δώρα”

«Η τελευταία σταγόνα ήρθε όταν τα πράγματα ήδη δεν πήγαιναν καλά κι εκείνη το είπε στις φίλες της. Ήμασταν στο σπίτι με τα δύο μας παιδιά, όταν χτύπησε το κουδούνι. Στην πόρτα υπήρχε ένα μεγάλο καλάθι, με μπίρες και δώρα. «Η κόρη μου, που τότε ήταν 8 χρονών, πήρε το σημείωμα και άρχισε να το διαβάζει. Κοίταξα πάνω από τον ώμο της και είδα ότι το σημείωμα ήταν υπογεγραμμένο από τις “Καργιόλες”. Ήταν από τις φίλες της πρώην συζύγου μου. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι έγραφε, αλλά είχε λόγια στήριξης προς εκείνη και ένα υποτιμητικό σχόλιο για μένα. Ήξεραν ότι ήμουν στο σπίτι μαζί της και με τα παιδιά. Ήταν ώρα δείπνου. Ήταν εντελώς προσχεδιασμένο. Ήθελαν να το δω. Εκείνη τη στιγμή, που η οικογένειά μας κρεμόταν από μια κλωστή, δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί κάτι χειρότερο. Επιπλέον, τα παιδιά δεν ήξεραν τι πραγματικά συνέβαινε μεταξύ μας.

Αυτό όμως που με σόκαρε περισσότερο ήταν η αντίδρασή της στο ότι η κόρη μας διάβασε το σημείωμα. Η πρώην γυναίκα μου είπε: «Ε, τουλάχιστον τώρα η κόρη μας ξέρει πώς είναι να έχεις καλές φίλες» και χαμογέλασε. Το απόλαυσε. Τότε κατάλαβα με βεβαιότητα ότι ήρθε το τέλος».

— Μαρκ Π.

