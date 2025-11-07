Το κλειδί για να κρατήσουμε τους μικροοργανισμούς μας χαρούμενους είναι να τους «ταΐζουμε» τη σωστή τροφή – και είναι πιο εύκολο απ’ ό,τι νομίζουμε να διατηρήσουμε ένα υγιές έντερο – αναφέρει σε άρθρο του στο BBC o δρ Χαντ βαν Τουκέλεν, βρετανός γιατρός και τηλεοπτικός παρουσιαστής.

Αν σκλοράρουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ρίξουμε μια ματιά στα ράφια του σούπερ μάρκετ, θα δούμε αμέτρητα προϊόντα που ισχυρίζονται ότι βελτιώνουν την υγεία του εντέρου μας.

Φαίνεται πως όλοι μιλούν για τη φροντίδα του μικροβιώματός μας – τα τρισεκατομμύρια μικροσκοπικά οργανισμών που ζουν στο πεπτικό μας σύστημα – και επηρεάζουν τα πάντα, από την πέψη και την ανοσία μέχρι τη διάθεση και τον ύπνο.

Η υγεία του εντέρου αφορά κυρίως τη σωστή ισορροπία βακτηρίων και την επαρκή πρόσληψη τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες, ώστε να λειτουργούν όλα ομαλά και το σώμα να «αισθάνεται» στην καλύτερή του κατάσταση.

Αντί να καταφεύγουμε σε ακριβά προβιοτικά ροφήματα ή σνακ, ας δούμε αυτές τις πέντε απλές διατροφικές εναλλαγές για να δώσουμε ώθηση στο έντερό μας:

Ας αντικαταστήσουμε τα πατατάκια με ποπ κορν. Το ποπ κορν είναι δημητριακό ολικής άλεσης, γεμάτο φυτικές ίνες που θρέφουν τα καλά βακτήρια του εντέρου. Είναι επίσης πιο ελαφρύ και πολύ λιγότερο επεξεργασμένο από μια σακούλα πατατάκια.

Ας αντικαταστήσουμε τα γλυκά με αποξηραμένα φρούτα. Μπορεί να είναι δύσκολο αν λατρεύεις τα γλυκά, αλλά τα αποξηραμένα βερίκοκα, οι σταφίδες ή οι χουρμάδες ικανοποιούν την επιθυμία μας για γλυκό, ενώ παράλληλα προσφέρουν φυτικές ίνες, βιταμίνες και φυσικά σάκχαρα – κάτι που θα «ευχαριστήσει» το έντερό μας και θα ενισχύσει τα επίπεδα ενέργειάς μας.

Ας προσθέσουμε φακές ή ρεβίθια στη μπολονέζ μας. Τα όσπρια είναι πλούσια σε πρεβιοτικές ίνες, που λειτουργούν ως τροφή για τα μικρόβια του εντέρου. Επίσης, αυξάνουν τον όγκο του φαγητού, προσθέτοντας υφή και επιπλέον φυτική πρωτεΐνη – ένας εξαιρετικός τρόπος να μειώσουμε το κρέας χωρίς να νιώθουμε ότι μας λείπει κάτι.

Ας αλλάξουμε τους αρωματισμένους ξηρούς καρπούς με απλούς. Οι αρωματισμένοι ξηροί καρποί (σ.σ. επεξεργασμένοι για να πάρουν διάφορες γεύσεις) περιέχουν συχνά πολύ αλάτι και ζάχαρη, ενώ οι απλοί μας προσφέρουν υγιή λιπαρά και φυτικές ίνες χωρίς πρόσθετα που το έντερό μας θα προτιμούσε να αποφύγει.

Ας αλλάξουμε το παγωτό με κατεψυγμένα μούρα και κεφίρ. Το παγωτό μπορεί να ικανοποιεί τον ουρανίσκο μας, αλλά τα κατεψυγμένα μούρα με κεφίρ (ένα ξινόγαλο που έχει υποστεί ζύμωση) προσφέρουν φυσική γλυκύτητα, αντιοξειδωτικά και ζωντανούς μικροοργανισμούς που βοηθούν το μικροβίωμά μας να ανθίσει.

Φυσικά, υπάρχουν κι άλλες τροφές που μπορούμε να καταναλώσουμε για να βελτιώσουμε την υγεία του εντέρου μας – όπως το κομπούχα (ποτό, προϊόν ζύμωσης, ελάχιστα ανθρακούχο, αρωματισμένο με μαύρο ή πράσινο τσάι. Θεωρείται λειτουργικό προϊόν λόγω των ωφέλιμων για την υγεία βακτηρίων και μυκήτων (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, εν συντομία SCOBY) που το παράγουν και περιέχονται στο τελικό προϊόν), ή τα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση όπως το κιμτσί ή το ξινολάχανο – αλλά δεν χρειάζεται να επικεντρωνόμαστε υπερβολικά σε αυτά.

Το πιο σημαντικό για το έντερό μας – και τη συνολική μας υγεία – είναι να τρώμε μια ποικιλία από φυσικές, ολικής άλεσης, τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, όπως φρούτα και λαχανικά.

Και όσον αφορά τα συμπληρώματα και τα προβιοτικά, η συμβουλή είναι η ίδια: δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι μας κάνουν καλό, ενώ προϊόντα όπως προβιοτικά ροφήματα και σκόνες που υπόσχονται θαυματουργά αποτελέσματα μπορεί να μας κοστίσουν εκατοντάδες ευρώ– κάτι που θεωρώ σπατάλη χρημάτων.

ΠΗΓΗ: bbc

