Η κακοσμία του στόματος είναι αναμενόμενη κάποιες φορές – είναι φυσιολογικό να συμβαίνει όταν μόλις ξυπνάμε, μετά την κατανάλωση ορισμένων τροφών και κατά τη λήψη ορισμένων φαρμάκων.

Ωστόσο, η κακοσμία μπορεί επίσης να αποτελεί ένδειξη ξηροστομίας, αμυγδαλίτιδας, γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης ή οδοντιατρικών προβλημάτων, σύμφωνα με το NHS.

Μιλώντας στη HuffPost UK, ο δρ ΄Αλι, οδοντίατρος στην Emerdency, ανέφερε ότι αυτό το φαινομενικά ακίνδυνο ζήτημα μπορεί μερικές φορές να αποτελεί ένδειξη προβλημάτων που απαιτούν επίσκεψη σε γιατρό ή οδοντίατρο.

Αυτά περιλαμβάνουν:

1) Ουλίτιδα

Αυτό, μας είπε ο οδοντίατρος, είναι μία από τις πιο κοινές αιτίες κακοσμίας. Η δυσοσμία προκύπτει, εξήγησε, επειδή «τα βακτήρια που σχετίζονται με τα αέρια του θείου συνδέονται επίσης με φλεγμονή και βλάβη στους περιοδοντικούς ιστούς». Τα προβλήματα στα ούλα μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια οστού και δοντιών με την πάροδο του χρόνου, οπότε είναι σημαντικό να εντοπίζονται έγκαιρα. «Επειδή η πρώιμη ουλίτιδα μπορεί να εξελιχθεί χωρίς εμφανή συμπτώματα, η επίμονη κακοσμία μπορεί να είναι ένα πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι», αναφέρει ο δρ ‘Αλ.

Αν υποψιαζόμαστε πρόβλημα στα ούλα, ας επισκεφθούμε τον οδοντίατρο.

2) Ξηροστομία

Αν και η ξηροστομία συνήθως δεν αποτελεί ένδειξη σοβαρού προβλήματος, κάποιες φορές μπορεί να οφείλεται σε καταστάσεις όπως ο διαβήτης ή το σύνδρομο Sjögren, που μπορεί να επηρεάσει επίσης τα μάτια, τους μύες και τις αρθρώσεις. Μπορεί επίσης να αποτελεί παρενέργεια φαρμάκων όπως τα αντικαταθλιπτικά, τα αντιυπερτασικά και τα αντιισταμινικά. Καθώς τα επίπεδα του προστατευτικού σίελου μειώνονται, λέει ο δρ ΄Αλι, «τα βακτήρια ευδοκιμούν, οι ενώσεις θείου συσσωρεύονται και η δυσοσμία επιμένει ακόμη και μετά το βούρτσισμα».

Είτε η επίμονη ξηροστομία προκαλείται από φάρμακα είτε από άλλη αιτία, αξίζει να επισκεφθούμε γιατρό αν επηρεάζει την καθημερινότητά μας και συνοδεύεται από συμπτώματα όπως ξηροφθαλμία ή λευκά σημάδια στο στόμα.



3) Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Όσοι υποφέρουν από δυσπεψία τη νύχτα μπορεί να παρατηρήσουν πονόλαιμο και κακοσμία το πρωί λόγω της επιστροφής του γαστρικού οξέος στον οισοφάγο. «Η συνεχής έκθεση στο οξύ μπορεί να ερεθίσει τους ευαίσθητους ιστούς», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δρ ΄Αλι, «οπότε είναι σημαντικό να συζητήσουμε τυχόν αλλαγές στην αναπνοή που ίσως συνδέονται με την παλινδρόμηση με τον γιατρό ή τον οδοντίατρό μας».



4) Συστηματικές παθήσεις

Κάποιες φορές, η έντονη δυσοσμία μπορεί να αποκαλύψει υποβόσκοντα, αδιάγνωστα προβλήματα.

«Ο κακώς ελεγχόμενος διαβήτης μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα κετονών, προκαλώντας στην αναπνοή οσμή ακετόνης ή φρουτώδη. Η νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση ουρίας, η οποία διασπάται και σχηματίζει αμμωνία και έντονη οσμή», εξηγεί ακόμα ο δρ ΄Αλι.

«Η προχωρημένη ηπατική ανεπάρκεια μπορεί να αυξήσει τις ενώσεις θείου στο αίμα, παράγοντας μια γλυκιά, μούχλα μυρωδιά, γνωστή ως foetor hepaticus. Αυτές οι αλλαγές στην αναπνοή μπορεί να εμφανιστούν νωρίς στην πορεία του διαβήτη, ακόμη και πριν από άλλα συμπτώματα».

Ας επικοινωνήσουμε με γιατρό αν παρατηρήσουμε τέτοιες αλλαγές.

Με πληροφορίες από HuffPost.Uk