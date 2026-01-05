ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (AP) — Οι άνθρωποι σταματούν να διαβάζουν στην ενήλικη ζωή για πολλούς λόγους. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στη HuffPost, η ιστορικός, συγγραφέας, δραματουργός, μεταφράστρια, σκηνοθέτης, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Γραμμάτων του υπουργείου Πολιτισμού, Σίσσυ Παπαθανασίου, είχε αναφέρει ότι το 35% του συνολικού πληθυσμού δεν διαβάζει ούτε ένα βιβλίο τον χρόνο. Συγκεκριμένα, μια περιεκτική κοινωνιολογική έρευνα έχει γίνει από την πλευρά του ΟΣΔΕΛ και με επιστημονική διεύθυνση του καθηγητή Νίκου Παναγιωτόπουλου, με τίτλο: «Αναγνώσεις, αναγνώστες και αναγνώστριες: Το βιβλίο και το κοινό του στην Ελλάδα». Είναι προσβάσιμη από το site του ΟΣΔΕΛ και σε μορφή βιβλίου από τις εκδόσεις Gutenberg. Από την έρευνα αυτή προκύπτουν μοιρασμένα πράγματα: Το 35% του ελληνικού πληθυσμού δεν διαβάζει ούτε ένα βιβλίο τον χρόνο, το 34% διαβάζει κατά μέσο όρο 1 έως 4 βιβλία το χρόνο και το 31% διαβάζει πάνω από 5 βιβλία τον χρόνο.

Το να κουρνιάζουμε με ένα καλό βιβλίο μπορεί να μειώσει το στρες, να αυξήσει τη δημιουργικότητα και να ενισχύσει την ενσυναίσθηση. Πρόσφατη ανάλυση στοιχείων της αμερικανικής κυβέρνησης διαπίστωσε ότι το ποσοστό των Αμερικανών που διαβάζουν για ευχαρίστηση μέσα σε μια μέση ημέρα έπεσε στο 16% το 2023, από 28% το 2004. Σε αυτό περιλαμβάνονται όχι μόνο τα βιβλία, αλλά και τα ηχητικά βιβλία, τα ηλεκτρονικά βιβλία και έντυπα όπως τα περιοδικά.

Φταίνε τα χρόνια υποχρεωτικής ανάγνωσης στο σχολείο; Φταίει το ατέλειωτο σκρολάρισμα στα σόσιαλ μήντια, αναρωτιέται το άρθρο του AP.

«Είναι δύσκολο για ανθρώπους που είναι πραγματικά κουρασμένοι και πολυάσχολοι να σκεφτούν να αρχίσουν το διάβασμα, αν δεν είναι κάτι στο οποίο είναι συνηθισμένοι», αναφέρει η Τζάκλιν Ράμερ, διευθύντρια της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Menomonee Falls στο Ουισκόνσιν.

Κι όμως, υπάρχουν τρόποι να θέσουμε αναγνωστικούς στόχους ή αποφάσεις για το 2026:

Η Ράμερ και το προσωπικό της ρωτούν τους επισκέπτες της Βιβλιοθήκης: Ποιο ήταν το τελευταίο βιβλίο, τηλεοπτικό σόου ή ταινία που απολαύσατε πραγματικά; Έπειτα αναζητούν παρόμοια είδη ή θεματικές.

Πώς μπορούμε να εγκαθιδρύσουμε μια ρουτίνα ανάγνωσης

Σύμφωνα με τα όσα δηλώνει η Γκλόρια Μαρκ, ειδικός στη διάρκεια προσοχής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ίρβαϊν, για να δημιουργήσουμε μια συνήθεια που να διαρκεί, «ας ξεκινήσουμε εντάσσοντας το διάβασμα στο καθημερινό μας πρόγραμμα». Με ποιο τρόπο; Ας διαβάσουμε πέντε σελίδες στο διάλειμμα για μεσημεριανό ή ακριβώς πριν τον ύπνο.

Αν διαβάζουμε έντυπο, η ίδια Μαρκ συνιστά να αποφεύγουμε τους περισπασμούς, κρατώντας τα κινητά τηλέφωνα και τους φορητούς υπολογιστές εκτός οπτικού μας πεδίου.

Ωστόσο, ο πειραματισμός με άλλες μορφές μπορεί να κάνει το διάβασμα πιο βολικό. Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι φορητά και τα ηχητικά βιβλία είναι ιδανικά για να συνοδεύουν τις δουλειές του σπιτιού ή τη μετακίνηση το πρωί. Πιθανότατα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και στα δύο δωρεάν, κατεβάζοντας σχετικές εφαρμογές.

Πολύ σημαντικό: Ας προσπαθήσουμε να διαβάζουμε σε ήσυχο περιβάλλον, αλλά ας μη φοβόμαστε να το κάνουμε κοινωνική δραστηριότητα.

Μπορούμε επίσης να συμμετάσχουμε σε μια χειμερινή αναγνωστική πρόκληση της τοπικής βιβλιοθήκης ή σε ομάδες ανάγνωσης.

Ας μη διάστάσουμε να εγκαταλείψουμε ένα βιβλίο αν μας φαίνεται κουραστικό

Το διάβασμα «δεν θα έπρεπε να μοιάζει με αγγαρεία», λέει η Τζες Μπόουν από το University College London, η οποία ανέλυσε τα δεδομένα της έρευνας σχετικά με τους ενήλικες Αμερικανούς που διαβάζουν για ευχαρίστηση. Γι’ αυτό ας μη διάστάσουμε να εγκαταλείψουμε ένα βιβλίο αν μας φαίνεται κουραστικό

Στη Ράμερ πάνω απ’ όλα, της αρέσουν τα βιβλία που τελειώνουν με ένα «ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα».

«Νομίζω ότι η βεβαιότητα πως ξέρεις ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά είναι πραγματικά παρηγορητική», καταλήγει η ίδια.

Με πληροφορίες από: AP , dardanosnet.gr , nb.org