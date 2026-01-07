Οι χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα όταν πέφτουν κάτω από το μηδέν, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές φθορές, αλλοιώσεις ή ακόμη και κινδύνους σε αντικείμενα που δεν είναι σχεδιασμένα να αντέχουν το κρύο. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι πρέπει να αποφεύγουμε να κρατάμε στο αυτοκίνητο τους χειμερινούς μήνες.

Όπως αναφέρεται σε άρθρο στο realsimple.com, υπάρχουν συγκεκριμένα αντικείμενα που δεν αντέχουν τις χαμηλές θερμοκρασίες:

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι φορητοί υπολογιστές, κινητά και tablets δεν πρέπει να μένουν στο αυτοκίνητο, ούτε για λίγες ώρες. Το έντονο κρύο μπορεί να προκαλέσει εσωτερική υγρασία όταν τα μεταφέρουμε σε ζεστό χώρο, κάτι που καταστρέφει σταδιακά τα κυκλώματα.

Τρόφιμα

Αν και η κατάψυξη είναι συνηθισμένη μέθοδος συντήρησης, οι κονσέρβες δεν είναι ασφαλείς όταν παγώσουν στο αυτοκίνητο. Το υγρό στο εσωτερικό τους διαστέλλεται, με αποτέλεσμα να φουσκώνουν ή να σκίζονται, αυξάνοντας τον κίνδυνο αλλοίωσης και βακτηρίων.

Φάρμακα

Τα περισσότερα φάρμακα πρέπει να φυλάσσονται σε σταθερή θερμοκρασία δωματίου. Το κρύο μπορεί να επηρεάσει τόσο τα υγρά όσο και τα στερεά σκευάσματα, μειώνοντας την αποτελεσματικότητά τους ή αλλοιώνοντάς τα πλήρως.

Καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης

Κρέμες, λοσιόν και μακιγιάζ μπορεί να διαχωριστούν ή να αλλοιωθούν λόγω επαναλαμβανόμενης κατάψυξης και απόψυξης. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα αεροζόλ (λακ, ξηρό σαμπουάν), καθώς σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Άλλο άρθρο του carmoney μας προειδοποιεί για ακόμα κάποια επίφοβα αντικείμενα:

Μουσικά όργανα

Τα ξύλινα ή μεταλλικά όργανα (π.χ. κιθάρα, βιολί) μπορούν να υποστούν ζημιά από τις χαμηλές θερμοκρασίες. Το ξύλο συστέλλεται με το κρύο και μπορεί να σπάσει ή να χάσει την τονικότητά του, ενώ τα μεταλλικά μέρη μπορεί να παγώσουν και να δυσλειτουργήσουν.

Μπαταρίες

Οι απλές μπαταρίες (AA, ΑΑΑ, μπαταρίες κινητών/φορητών φορτιστών) χάνουν γρήγορα ενέργεια στο κρύο, και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί ακόμη και να διαρρεύσουν ή να σπάσουν.

Χρωματιστά δοχεία/κουτιά βαφής

Η σύνθεση της μπογιάς μπορεί να επηρεαστεί από το κρύο – τα συστατικά διαχωρίζονται, παγώνουν ή σβολιάζουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά.

Τι να κρατάμε τελικά στο αυτοκίνητο;

Το μόνο που αξίζει να παραμένει μόνιμα στο όχημα τον χειμώνα είναι ένα κιτ έκτακτης ανάγκης (κουβέρτα, φακός, νερό, φαρμακείο).

Όλα τα ευαίσθητα αντικείμενα καλό είναι να τα παίρνουμε μαζί μας, ειδικά – στις έκτακτες για την Ελλάδα – συνθήκες που η θερμοκρασία πέφτει κάτω από το μηδέν.

Με πληροφορίες από realsimple.com και carmoney

