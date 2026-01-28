Τι είμαστε; Πρωινός τύπος ή βραδινός; «Πρωινό πουλί», δηλαδή, ή «κουκουβάγια» ; Η κατηγορία στην οποία ανήκουμε έχει αντίκτυπο στην υγεία μας.

Μια μεγάλη μελέτη διαπιστώνει ότι ότι οι άνθρωποι που είναι πιο δραστήριοι αργά το βράδυ – όταν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού χαλαρώνει ή ήδη κοιμάται – έχουν χειρότερη συνολική καρδιακή υγεία από τον μέσο άνθρωπο, σύμφωνα με άρθρο του AP.

Ωστόσο, «δεν είναι ότι οι νυχτόβιοι είναι καταδικασμένοι», δηλώνει η ερευνήτρια Σίνα Κιανέρσι, του Brigham and Women’s Hospital και της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, η οποία ηγήθηκε της μελέτης. «Η πρόκληση είναι η αναντιστοιχία μεταξύ του εσωτερικού μας ρολογιού και των τυπικών καθημερινών προγραμμάτων» που δυσκολεύει την τήρηση συμπεριφορών που είναι υγιείς για την καρδιά. Και αυτό διορθώνεται, προσθέτει η Κιανέρσι, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως «ένα είδος νυχτόβιου κουκουβάγιας» που νιώθει μια ώθηση στην «αναλυτική του σκέψη» μετά από περίπου 7 ή 8 το βράδυ.

Πώς η νυχτερινή ζωή υπεισέρχεται στα καρδιολογικά προβλήματα; Αυτό έχει να κάνει με τον κιρκάδιο ρυθμό του σώματος, το κύριο βιολογικό μας ρολόι. Ακολουθεί ένα περίπου 24ωρο πρόγραμμα που ρυθμίζει όχι μόνο πότε νυστάζουμε και πότε είμαστε πιο ξύπνιοι, αλλά διατηρεί και τα συστήματα οργάνων σε συγχρονισμό, επηρεάζοντας πράγματα όπως ο καρδιακός ρυθμός, η αρτηριακή πίεση, οι ορμόνες του στρες και ο μεταβολισμός.

Ο κιρκαδικός ρυθμός του καθενός είναι λίγο διαφορετικός. Προηγούμενη έρευνα είχε υποδείξει ότι οι «νυχτόβιοι» μπορεί να έχουν περισσότερα προβλήματα υγείας, καθώς και παράγοντες κινδύνου όπως υψηλότερα ποσοστά καπνίσματος και λιγότερη σωματική δραστηριότητα, από άτομα με πιο τυπικές ώρες ύπνου, δηλώνει η ίδια.

Η έρευνα που διενεργήθηκε σε περισσότερους από 300.000 ανθρώπους μέσης ηλικίας αλλά και μεγαλύτερους, σε ένα διάστημα 14 ετών απέδειξε ότι οι νυχτόβιοι είχαν 16% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης πρώτης καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου σε σύγκριση με τον μέσο πληθυσμό, διαπίστωσαν οι ερευνητές.

Οι «νυχτόβιοι», ειδικά οι γυναίκες, είχαν επίσης συνολικά χειρότερη καρδιαγγειακή υγεία με βάση την εκπλήρωση των οκτώ βασικών παραγόντων της καρδιολογικής ένωσης, ανέφεραν οι ερευνητές σήμερα, Τετάρτη, στο Journal of the American Heart Association.

Πώς ένας «νυχτόβιος» προσπαθεί να ζήσει στον κόσμο ενός καθημερινού ανθρώπου

«Ο βραδινός τύπος που εργάζεται αναγκάζεται να ξυπνήσει νωρίς για δουλειά αλλά αυτό μπορεί να μην ευθυγραμμίζεται με τον εσωτερικό του ρυθμό», δηλώνει η Κρίστεν Κνούτσον του Πανεπιστημίου Northwestern, η οποία ηγήθηκε πρόσφατων οδηγιών της καρδιολογικής ένωσης για τους κιρκαδικούς ρυθμούς, αλλά δεν συμμετείχε στη νέα μελέτη.

Ως γνωστόν, όπως αναφέρει επίσης το ίδιο άρθρο, ο μεταβολισμός κυμαίνεται καθ ‘όλη τη διάρκεια της ημέρας καθώς το σώμα παράγει ινσουλίνη για να μετατρέψει την τροφή σε ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι πιο δύσκολο για έναν βραδινό τύπο να διαχειριστεί ένα πρωινό υψηλής θερμιδικής αξίας που καταναλώνεται πολύ νωρίς μέσα στην ημέρα, κατά τη διάρκεια αυτού που κανονικά θα ήταν ακόμα η βιολογική του νύχτα, λέει η Κνούτσον. Και αν είναι έξω αργά το βράδυ, μπορεί να είναι πιο δύσκολο να βρει υγιεινές επιλογές τροφίμων.

Οι δυο «διορθωτικές» κινήσεις

Ακόμα κι αν δεν μπορούμε να πετύχουμε το ιδανικό των τουλάχιστον επτά ωρών, η τήρηση μιας σταθερής ώρας ύπνου και αφύπνισης μπορεί επίσης να βοηθήσει, όπως αναφέρουν και οι δυο επιστήμονες.

Κι ένα από τα καλύτερα βήματα για την προστασία της υγείας της καρδιάς – για τους νυχτόβιους και οποιονδήποτε – είναι να κόψουμε το κάπνισμα όσοι είμαστε καπνιστές.

«Εστιάστε στα βασικά, όχι στην τελειότητα», καταλήγει η Κιανέρσι, μια συμβουλή που είναι καλή για όλους;

Σύμφωνα με τον Independent, oι καρδιακές παθήσεις είναι η κύρια αιτία θανάτου στις ΗΠΑ. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία έχει καταρτίσει μια λίστα με οκτώ βασικούς παράγοντες που όλοι πρέπει να λάβουν υπόψη για καλύτερη υγεία της καρδιάς: μεγαλύτερη σωματική δραστηριότητα, αποφυγή καπνού, επαρκής ύπνος και υγιεινή διατροφή, και έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης, του σακχάρου στο αίμα και του βάρους.

Σύμφωνα με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, ένας στους τρεις θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα συμβαίνουν πρόωρα σε άτομα ηλικίας κάτω των 70 ετών. Περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από καρδιαγγειακά νοσήματα παγκοσμίως παρά από οποιαδήποτε άλλη αιτία: πάνω από 18,6 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Το 85% των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα οφείλονται σε έμφραγμα και εγκεφαλικό. Να γιατί της Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς (World Heart Day) που γιορτάζεται στις 29 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο είναι: «Χρησιμοποιήστε την καρδιά, Γνωρίστε την καρδιά».

Με πληροφορίες από: AP , Independent , Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

