Το εξαιρετικά ενδιαφέρον ζήτημα της ανάπτυξης, συμπεριφοράς, και φροντίδας υγείας παιδιών και εφήβων εξετάζει το 2ο Winter School για λειτουργούς υγείας, θεωρητικούς επιστήμονες και εκπαιδευτικούς που πραγματοποιείται στις 5-6 Δεκεμβρίου 2025 στη Λάρισα σε διοργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.) και το UNESCO GHE/WHO Collaborating Centreσε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας τον Δήμο Λάρισας, το Π.Μ.Σ. “Στρ. Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας” Ιατρική Σχολή – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την UNESCO ITE.

Το Winter School περιλαμβάνει εντατική χειμερινή επιμόρφωση λειτουργών υγείας,

και εκπαιδευτικών (συμμετέχοντες: έως 60).

Πρόγραμμα

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 16.00μ.μ.-20.00 μμ

16.00-16.30 Εγγραφές – Χαιρετισμοί

16.30-17.30 Ανάπτυξη και συμπεριφορά παιδιού και εφήβου

17.30-18.00 Εκπαίδευση Γονέων- Ενίσχυση της θετικής Γονεϊκότητας Μικρό διάλειμμα 18.30- 19.00 Διατροφή παιδιού και εφήβου και παρεκτροπές

19.00- 19.30 Πώς επιδρούν τα παραμύθια στην νευροβιολογική

ανάπτυξη των παιδιών;

19.30- 20.00 Ενίσχυση του τρόπου ζωής (lifestyle) προς την κατάκτηση

της ευεξίας (wellbeing)

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 10.00 π.μ.-14.00 μμ

10.00-11.00 Διερευνώντας το συναρπαστικό ταξίδι της σεξουαλικότητας

11.00-12.00 Χρήση οθονών και ανάπτυξη του εγκεφάλου

Μικρό διάλειμμα για καφέ

12.00-13.00 Η σχέση με τους «σημαντικούς άλλους», μέσα από τις

αφηγήσεις μαθητών/τριών που δέχθηκαν σχολικό εκφοβισμό

13.00-13.30 Εμβολιασμοί παιδιών και εφήβων: τα νεότερα και η

σημασία τους στην πρόληψη σοβαρών ασθενειών

13.30-14.00 Δημιουργική τέχνη και ψυχική υγεία

14.00-14.30 Βιωματικό εργαστήριο: «το πάπλωμα της διαφορετικότητας»

14.30-15.00 Κλείσιμο – συζήτηση

Ομιλητές/Επιστημονική ομάδα

Ελένη Ανδρέου

Καθηγήτρια-Παιδαγωγική Ψυχολογία Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πελαγία Γαλάνη

MD, Ειδικευόμενη ιατρός Παιδιατρικής, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», MSc «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» Ιατρική Σχολή- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελένη Ζευγαρίδου

Παιδίατρος «Ψυχική υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων» MSc

Άννα Κατσάβα

Παιδίατρος MD, Πρόεδρος Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Λάρισας, Μέλος ΔΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων

Νικόλαος Κοζέης

MSc, PhD1, PhD2, FICO, FEBO, MRCOphth Χειρουργός Οφθαλμίατρος – Παιδοοφθαλμίατρος

Διευθυντής ‘’Παιδοοφθαλμολογικού Ελλάδος’’ Επισκ. Καθηγητής Οφθ/γίας University Hospitals, Cleveland, Ohio, USA Επισκ. Καθηγητής Οφθ/γίας Life line Express Academy, Hong Kong,China

Σπύρος Μαζάνης

Παιδίατρος PhD, Συγγραφέας Παραμυθιών και Εκπρόσωπος Τύπου Παναλλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων

Βασιλική Μακρυδάκη

Ψυχολόγος MSc, Υπ. Διδάκτωρ/Ακαδημαϊκή Υπότροφος ΔΕΚΑ

Σταυρούλα Παπαχατζή Παιδίατρος MRCPH, MSc Candidate «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και

Εφηβικής Υγείας» Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ – Μέλος Δ.Σ. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγελματιών Παιδιάτρων

Εβελίνα Πρεβέντη

Ψυχολόγος, MSc «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» Ιατρική Σχολή- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νικόλαος Σκεντέρης

Αναπλ. Καθηγητής Παιδιατρικής-Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γραμματέας Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.)/UNESCO LoI

Άρτεμις Κ. Τσίτσικα

Καθηγήτρια και Εκπρόσωπος UNESCO GHE & WHO Collaborating Centre

Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α.

Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ), Β ́ Παιδιατρική

Κλινική ΕΚΠΑ- Νοσοκομείο Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”

Διευθύντρια ΠΜΣ «Στρ. Αναπτυξιακής & Εφηβικής Υγείας»

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.)/UNESCO LoI

Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετοχών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούμε δηλώστε το ενδιαφέρον σας με mail στο [email protected] έως την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025.