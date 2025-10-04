Συχνά, την ώρα της βόλτας μιλάμε στο κινητό, χαιρετάμε κόσμο, ο σκύλος τραβάει, μυρίζει, διαλέγει μόνος του πού πάμε… και στο τέλος κανείς δεν δίνει σημασία στον άλλον. Δεν λέω να μην μιλάς ή να μην χαιρετάς. Λέω πως, αν θέλεις προσοχή από τον σκύλο σου, πρέπει πρώτα να του τη δώσεις εσύ, και να του δείξεις καθαρά τι κάνετε μαζί στη βόλτα.

Σκέψου το απλά: ό,τι κάνουμε συχνά, αυτό μαθαίνει. Αν οι βόλτες χρόνια ολόκληρα είναι «πάμε και βλέπουμε», θα μάθει να ασχολείται με ό,τι συναντήσει στην βόλτα, τις μυρωδιές, τα περιστέρια, τα μηχανάκια και όχι εσένα. Δεν είναι ότι δεν σε αγαπά. Έτσι το έμαθε.

Πριν πεις «δεν ακούει», ρώτησε τον εαυτό σου μερικά πράγματα:

Είναι το μέρος πολύ δύσκολο; Αν έχει πολλά σκυλιά, παιδιά, πατίνια και θορύβους, ξεκίνα σε πιο ήσυχο σημείο.



Έχει «ξεσκάσει»; Πολλοί σκύλοι χρειάζονται λίγα λεπτά να μυρίσουν και να περπατήσουν, πριν ζητήσεις «κάτσε», «κοίτα» κτλ.



Οι ανταμοιβές έχουν αξία; Έξω διάλεξε κάτι που του αρέσει πολύ (νόστιμη λιχουδιά, αγαπημένο παιχνίδι).



Τις δίνεις άμεσα; Μόλις κάνει αυτό που θες, δώσε ανταμοιβή αμέσως. Αν αργήσεις, δεν καταλαβαίνει για ποιο πράγμα επιβραβεύτηκε.



Ζητάς πολλά με τη μία; Κάν’το εύκολο: 2 δευτερόλεπτα «κοίτα» → μπράβο. Μετά 3, μετά 5. Μικρά βήματα.

Κάποιες απλές ιδέες που θα βοηθήσουν :

1. Ξεκίνα κάθε βόλτα «μαζί». Πριν προχωρήσετε πολύ, σταμάτα σε ήσυχο σημείο, πες το όνομά του, περίμενε να σε κοιτάξει, πες «ναι» και δώσε μια μικρή ανταμοιβή και συνέχισε την βόλτα. Αυτό δημιουργεί σύδεση με εσένα. Δείξε του ότι απο εσένα συμβαίνουν ωραία πράγματα.

2. Δούλεψε λίγο–λίγο. 1–2 λεπτά που κάνετε κάτι μαζί όπως το να σε κοιτάει η κάποιο κάτσε και μετά διάλειμμα για να μυρίσει και να χαλαρώσει. Ξανά 1–2 λεπτά μαζί, ξανά διάλειμα. Έτσι κρατάς το μυαλό του κοντά σου χωρίς τσακωμούς.

3. Διάλεξε σωστά τον χώρο. Πρώτα ήσυχες γειτονιές/ώρες, μετά πιο «ζωντανά» μέρη. Όταν κάτι δυσκολεύει, πάρε λίγη απόσταση. Μισό τετράγωνο πιο πίσω κάνει θαύματα. Δοκιμασέ το.

4. Κράτα τα «εργαλεία» σου. Μικρές, νόστιμες λιχουδιές σε τσεπάκι, και όπου είναι ασφαλές, λίγο πιο μακρύ λουρί για να έχει επιλογές χωρίς να χάνεις τον έλεγχο.

5. Μίλα καθαρά και λίγα. Μία λέξη, μία φορά. Αν δεν το κάνει, κάν’ το πιο εύκολο (πιο μακριά από τον περισπασμό ή πιο απλό ζητούμενο) και ξαναπροσπάθησε. Δεν χρειάζονται φωνές ούτε να λέμε τις εντολές μέχρι να ακούσει.

Τι να θυμάσαι: έξω ο σκύλος σου «βομβαρδίζεται» από νέα. Η προσοχή κερδίζεται με μικρά, καθαρά βήματα, σωστό χρόνο ανταμοιβής και μικρές επιτυχίες στο σωστό μέρος. Αν οι βόλτες σας εξελίσουν την σχέση σας έστω και λίγο κάθε μέρα, μετά απο λίγο καιρό το «δεν με ακούει» θα γίνει «με προσέχει». Και τότε η βόλτα θα είναι πραγματικά κοινή υπόθεση.

