Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι γάτες αξιολογούν τους ανθρώπους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους και αναλύοντας τη γλώσσα του σώματος.

Η όσφρηση αποτελεί το βασικό τους εργαλείο για την αναγνώριση οικείων προσώπων, καθώς οι έντονες μυρωδιές ή η παρουσία άλλων ζώων μπορεί να τις κάνουν επιφυλακτικές.

Οι απότομες κινήσεις, οι δυνατές φωνές και το επίμονο βλέμμα εκλαμβάνονται συχνά ως απειλή από τις γάτες, προκαλώντας την απομάκρυνσή τους.

Αντίθετα, οι ήρεμες κινήσεις, η χαμηλή ένταση φωνής και ο σεβασμός στα όρια του ζώου ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας και την εμπιστοσύνη.

Επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι οι γάτες διακρίνουν εύκολα τη μυρωδιά των οικείων ανθρώπων από εκείνη των αγνώστων, αξιολογώντας το περιβάλλον τους.

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Μας έχει συμβεί σχεδόν σε όλους. Χτυπάει το κουδούνι, ανοίγουμε την πόρτα και η γάτα μας είτε πλησιάζει αμέσως τον επισκέπτη είτε εξαφανίζεται κάτω από το κρεβάτι. Αν και μοιάζει σαν μια αυθόρμητη αντίδραση, όπως αναφέρει η International Cat Care, οι γάτες αξιολογούν πολύ γρήγορα κάθε νέο άνθρωπο, βασιζόμενες κυρίως στις αισθήσεις τους και στη γλώσσα του σώματος που «διαβάζουν» μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Τι είναι αυτό που προσέχουν πρώτο και γιατί ορισμένοι άνθρωποι τις κερδίζουν αμέσως ενώ άλλοι τις κάνουν να εξαφανίζονται;

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Η όσφρηση είναι το πρώτο τους… εργαλείο

Πριν ακόμη ένας επισκέπτης προλάβει να μιλήσει, η γάτα έχει ήδη συγκεντρώσει πολύτιμες πληροφορίες από τη μυρωδιά του. Σύμφωνα με την American Association of Feline Practitioners (AAFP), η όσφρηση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αισθήσεις της γάτας και τη βοηθά να αναγνωρίζει ανθρώπους, άλλα ζώα και αντικείμενα του περιβάλλοντός της. Έτσι, η μυρωδιά ενός άλλου κατοικίδιου ή ακόμη και ενός έντονου αρώματος μπορεί να την κάνει πιο επιφυλακτική.

Οι κινήσεις μας λένε περισσότερα από τα λόγια

Δεν είναι μόνο η μυρωδιά που μετράει. Όπως επισημαίνει η International Cat Care, οι γάτες παρατηρούν συνεχώς τη στάση του σώματός μας. Οι απότομες κινήσεις, οι γρήγορες χειρονομίες ή η προσπάθεια να τις χαϊδέψουμε αμέσως μπορεί να εκληφθούν ως απειλή. Αντίθετα, όταν κινούμαστε ήρεμα και τις αφήνουμε να κάνουν εκείνες την πρώτη κίνηση, είναι πολύ πιο πιθανό να μας πλησιάσουν.

Ο τόνος της φωνής μπορεί να κάνει τη διαφορά

Οι γάτες διαθέτουν εξαιρετικά ευαίσθητη ακοή και αντιλαμβάνονται εύκολα τόσο την ένταση όσο και τον τόνο της φωνής μας. Σύμφωνα με τον οργανισμό Cats Protection, οι ήρεμες φωνές και οι χαμηλοί τόνοι τις βοηθούν να αισθανθούν μεγαλύτερη ασφάλεια, ενώ οι δυνατές φωνές και οι υπερβολικά ενθουσιώδεις χαιρετισμοί συχνά τις οδηγούν να απομακρυνθούν ή να κρυφτούν.

Το επίμονο βλέμμα δεν είναι πάντα φιλικό

Αυτό που για εμάς μοιάζει με ένδειξη ενδιαφέροντος, στον κόσμο των γατών μπορεί να ερμηνευθεί διαφορετικά. Το παρατεταμένο βλέμμα μπορεί να θεωρηθεί απειλητικό, ενώ η αποφυγή της συνεχούς οπτικής επαφής δείχνει σεβασμό στα όρια του ζώου και αυξάνει τις πιθανότητες να μας εμπιστευτεί.



Οι γάτες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις δονήσεις του πατώματος και αντιλαμβάνονται πολύ εύκολα τις κινήσεις γύρω τους. Σύμφωνα με τις οδηγίες της της AAFP, τα βαριά ή απότομα βήματα μπορεί να τις κάνουν να αισθανθούν ανασφάλεια, ενώ οι ήρεμες και προβλέψιμες κινήσεις μεταδίδουν αίσθημα ασφάλειας και τις κάνουν πιο πιθανό να πλησιάσουν έναν επισκέπτη.

Οι γάτες μπορούν να αναγνωρίσουν ακόμη και… τη μυρωδιά μας

Το πόσο σημαντική είναι η όσφρηση επιβεβαιώνεται και από μια πρόσφατη επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό PLOS ONE. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι γάτες μπορούν να ξεχωρίσουν τη μυρωδιά ενός οικείου ανθρώπου από εκείνη ενός αγνώστου χρησιμοποιώντας δείγματα οσμής από τις μασχάλες και τα πόδια. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η όσφρηση αποτελεί βασικό «εργαλείο» με το οποίο οι γάτες αναγνωρίζουν και αξιολογούν τους ανθρώπους γύρω τους.

Με πληροφορίες από International Cat Care, American Association of Feline Practitioners (AAFP), International Cat Care,Cats Protection, PLOS ONE





