Συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας και της Αιγύπτου στην Αθήνα - Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υποδέχεται τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα, Ελλάδα, 6 Αυγούστου 2025. REUTERS/Στέλιος Μισινάς

Κανένας δεν μπορεί να αγγίξει τη Μονή του Σινά, η οποία θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον κομβικό της ρόλο, διαμηνύει σε καθησυχαστικούς τόνους ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελατί, μετά την θερμή υποδοχή και συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο υπουργείο Εξωτερικών.

Η στρατηγική εταιρική σχέση των δύο γειτονικών χωρών αποτυπώνει τους στενούς ιστορικούς δεσμούς των λαών μας και τη διαχρονική πορεία των αρχαίων πολιτισμών μας, απάντησε σε ανάλογο ύφος ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών.

«Ελλάδα και Αίγυπτος παραμένουν πυλώνες σταθερότητας, έχοντας αναπτύξει μία υποδειγματική και πολύπλευρη σχέση σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, όπως αυτή της Ανατολικής Μεσογείου, με εντεινόμενες κρίσεις και περίπλοκες προκλήσεις», υπογραμμίζει ο κύριος Γεραπετρίτης, ενώ χαρακτηρίζει «υποδειγματική» την συμφωνία για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), 5 χρόνια μετά την υπογραφή της.

Τα μηνύματα Γεραπετρίτη για Λιβύη και Σινά

«Ως προς τη Λιβύη, κοινή γειτονιά των δύο χωρών μας, ενημέρωσα τον κύριο Υπουργό για τις πρόσφατες επισκέψεις μου στη Βεγγάζη και την Τρίπολη.

Συμφωνούμε στην ανάγκη να αναβιώσει η πολιτική διαδικασία. Συμφωνούμε επίσης ότι ο λιβυκός λαός θα πρέπει να αποφασίσει για το μέλλον του με ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις για την ανάδειξη αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης. Μια σταθερή και ενωμένη Λιβύη είναι προς το συμφέρον της ίδιας της χώρας, αλλά και της περιφερειακής ειρήνης και ευημερίας.

Με την Αίγυπτο έχουμε κοινή θέση στα δύο μείζονα θέματα που αφορούν την Λιβύη, την παράτυπη μετανάστευση και την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Η Αίγυπτος έχει επιδείξει ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα στην προστασία των θαλασσίων συνόρων της. Συμφωνήσαμε δε να υπάρχει ενίσχυση του συντονισμού στον τομέα των παράτυπων μεταναστευτικών ροών. Σχετικά με την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει σε μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο και προτιθέμεθα να εκκινήσουμε συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο με την Λιβύη. Ελλάδα, Αίγυπτος και Λιβύη είναι γνήσια γειτονικές χώρες και έχουν κάθε συμφέρον να προχωρήσουν στις εναπομείνασες οριοθετήσεις με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Συμφωνίες που δεν ερείδονται στο Διεθνές Δίκαιο είναι αυτονόητο ότι δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Προκαλούν δε ένταση σε μια ήδη βεβαρημένη περιοχή. Στηρίζουμε το δικαίωμα της Αιγύπτου στους φυσικούς της πόρους και στην προστασία του φυσικού της περιβάλλοντος.

Θα ήθελα ιδιαίτερα να εξάρω τον διαμεσολαβητικό ρόλο της Αιγύπτου και προσωπικά του φίλου Υπουργού Εξωτερικών προς όφελος της περιφερειακής σταθερότητας σε εξαιρετικά χαλεπούς καιρούς, στη σύνθετη κατάσταση στη Λιβύη, στη μείζονα κρίση στη Μέση Ανατολή, στο ζήτημα του Ιράν και του πυρηνικού του προγράμματος, στις συρράξεις και τους ανθρωπιστικούς κινδύνους στην υποσαχάρια Αφρικη. Στην περιοχή αυτή, η Αίγυπτος αποτελεί τη φυσική ηγέτιδα δύναμη, έχοντας τη δυνατότητα όχι μόνο να διασφαλίζει συνθήκες ομαλότητας, αλλά και να ανακόψει κάθε αθέμιτη και αποσταθεροποιητική επιρροή που επιχειρείται να ασκηθεί από άλλες χώρες στην ευρύτερη αυτή περιοχή.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κατανοώ και εκτιμώ την ευαισθησία που επιδεικνύει ο Πρόεδρος Σίσι και τις προσπάθειες τόσο του Προέδρου όσο και τις δικές σας σχετικά με τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά. Για την Ελλάδα και τους απανταχού Ορθόδοξους, η Μονή δεν αποτελεί μόνο τον μακροβιότερο εν λειτουργία λατρευτικό χώρο, αλλά και ένα μοναδικό σύμβολο οικουμενικού πολιτισμού. Άλλωστε ήταν ο ίδιος ο Πρόεδρος Σίσι που αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη συνέχεια του λατρευτικού χώρου, όταν επισκέφθηκε την Αθήνα στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Όπως και τον περασμένο Ιούνιο στο Κάιρο, έτσι και σήμερα, στην Αθήνα, η συζήτησή μας με τον υπουργό ήταν εξαιρετικά παραγωγική, σχετικά με τη νομική κατάσταση της Μονής, αλλά και την ανάδειξή της ως παγκόσμιου θρησκευτικού κέντρου.

Η κοινή μας πρόθεση είναι να συνεχίσει η Μονή την αδιατάρακτη πορεία της, με το διαμορφωμένο επί δεκαπέντε αιώνες status quo. Είμαι πεπεισμένος ότι η Αίγυπτος θα τιμήσει την παράδοση σεβασμού όλων των θρησκειών και των δογμάτων που η ίδια διαμόρφωσε μέσα στον χρόνο. Τη διαβεβαίωση ότι δεν θα διαταραχθεί η συνέχεια και ο λατρευτικός ελληνορθόδοξος χαρακτήρας της Μονής έλαβα και σήμερα από τον φίλο Υπουργό, χαρακτηριστικό της θρησκευτικής ανοχής αλλά και του σεβασμού στα θρησκευτικά δικαιώματα που ανέκαθεν επιδεικνύει η Αίγυπτος.»

