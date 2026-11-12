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Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπεραμύνθηκε των διατάξεων για τις ενισχύσεις στους συνταξιούχους, την επιστροφή ενοικίων και τον νέο επενδυτικό κουμπαρά.

Η αντιπολίτευση ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση, με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ να καταψηφίζουν το νομοσχέδιο, ενώ το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση και η Νίκη τηρούν επιφυλακτική στάση.

Παράλληλα, κατατίθεται νομοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 51 για τη διόρθωση δηλώσεων Ε9, εξαιρώντας από την απαλλαγή προστίμων τα τραπεζικά ιδρύματα και τους διαχειριστές πιστώσεων.

Η ψηφοφορία για το σύνολο των μέτρων έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο κοινοβούλιο το μεσημέρι της προσεχούς Παρασκευής.

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Η δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, ένα πακέτο ύψους 2,2 δις ευρώ, συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να τονίζει πως «το πακέτο των μέτρων που συζητάμε σήμερα είναι από τα μεγαλύτερα που έχουν ανακοινωθεί ποτέ στη ΔΕΘ», το οποίο – όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας – «αγγίζει σχεδόν κάθε ελληνικό νοικοκυριό».

Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί το μεσημέρι της Παρασκευής μετά από διήμερη «μάχη» στο κοινοβουλευτικό τερέν με την αντιπολίτευση να επιτίθεται στην κυβέρνηση κάνοντας λόγο για μικροπολιτικές στοχεύσεις με το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη και όχι στην στήριξη των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δηλώσει «παρών» επί της αρχής, ενώ θα υπερψηφίσει όποια μέτρα κρίνει ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Το νομοσχέδιο καταψηφίζουν το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Ελληνική Λύση θα δηλώσει «παρών», στο «παρών» προσανατολίζεται και η Νίκη.

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«Τέλη Νοεμβρίου εκατομμύρια πολίτες θα δουν στην πράξη την επιστροφή στην κοινωνία της προόδου στην οικονομία»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επεσήμανε πως το νομοσχέδιο με το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ υλοποιεί απολύτως τον κυβερνητικό στόχο για την μόνιμη ενίσχυση των εισοδημάτων και τις στοχευμένες φορολογικές επιβαρύνσεις. «Τέλη Νοεμβρίου εκατομμύρια πολίτες θα δουν στην πράξη την επιστροφή στην κοινωνία της προόδου στην οικονομία, με την αυξημένη ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους, ενώ σχεδόν ένα εκατομμύριο ενοικιαστές θα λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου» δήλωσε, χαρακτηριστικά, ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Αναφερόμενος στον επενδυτικό «κουμπαρά», και απαντώντας στις σχετικές «βολές» της αντιπολίτευσης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας σημείωσε πως η συγκεκριμένη ρύθμιση θα συμβάλει στην προσπάθεια της οικογένειας να προσφέρει στα παιδιά της πιο πολλά από ό,τι είχε η προηγούμενη γενιά. «Από πότε η δυνατότητα αποταμίευσης αποτελεί προνόμιο των πλουσίων; Για κάθε ευρώ που κατατίθεται, η Πολιτεία θα προσθέτει άλλο ένα, μέχρι 1200 ευρώ ετησίως» είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Νομοτεχνική βελτίωση για το άρθρο 51

Ο υπουργός, αναφερόμενος στο άρθρο 51 του νομοσχεδίου, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στο Ε9 για τα έτη 2014 έως 2026 χωρίς την επιβολή αναδρομικού ΕΝΦΙΑ, τόκων και προστίμων, έκανε γνωστό πως θα κατατεθεί σχετική νομοτεχνική ρύθμιση, με την οποία θα εξαιρούνται από την πρόβλεψη όσοι δεν είχαν δηλώσει καθόλου του ακίνητό τους, καθώς και τα τραπεζικά ιδρύματα και οι διαχειριστές πιστώσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός προέτρεψε τους ιδιοκτήτες να δηλώσουν την περιουσία τους, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή θα είναι η τελευταία ευκαιρία, και πως δεν θα δοθεί άλλη περίοδος χάριτος. Σημειώνεται, πάντως, πως νωρίτερα στην παρέμβαση του ο Κυριάκος Βελόπουλος κατήγγειλε πως το άρθρο 51 ευνοεί τα funds και τους servicers, ζητώντας αυτοί να εξαιρεθούν από την απαλλαγή επιβαρύνσεων.