«Ανταλλαγή πυρών» μεταξύ των υπουργείων Άμυνας Τουρκίας και Ελλάδας έλαβε χώρα την Πέμπτη- με την τουρκική πλευρά να καταφέρεται κατά της «ρητορικής ορισμένων Ελλήνων αξιωματούχων» και πηγές του ΥΠΕΘΑ να τονίζουν πως κατά της Ελλάδας υφίσταται διατυπωμένη απειλή (casus belli).

Σε τοποθέτηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας αναφερόταν πως παρακολουθούνται στενά οι στρατιωτικές δραστηριότητες της Ελλάδας και ότι οι ενέργειες και η ρητορική «ορισμένων Ελλήνων αξιωματούχων που αυξάνουν τις εντάσεις» (θεωρείται πως αναφέρεται στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, λόγω δηλώσεών του σχετικά με το νέο αμυντικό δόγμα της Ελλάδας που προκάλεσαν αντιδράσεις στον τουρκικό Τύπο, με δημοσιεύματα περί «κλειδώματος» του Αιγαίου και πυραύλους στα νησιά).

Όπως υποστήριξε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, τέτοιες δηλώσεις είναι «αποκομμένες από την πραγματικότητα» και «βλάπτουν τη θετική ατμόσφαιρα»- ενώ πρόσθεσε πως οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν είναι απειλή για κανέναν που δεν τις απειλεί, μα έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να «εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή» κατά της Τουρκίας.

Πηγές του ελληνικού ΥΠΕΘΑ σχολίασαν τις δηλώσεις του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου σημειώνοντας πως «η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει την αποτρεπτική της ισχύ, πράττοντας το αυτονόητο για την προστασία της σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον. Είναι προφανές ότι αυτό δεν μπορεί να εκληφθεί σαν “πρόκληση” από οιονδήποτε. Δεν είναι δυνατόν επίσης να αγνοηθεί ότι κατά της Ελλάδας υφίσταται διατυπωμένη απειλή (Casus Belli). Η Ελλάδα δεν απειλεί οιονδήποτε. Είναι γνωστή σε όλους η προσήλωσή της στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας».