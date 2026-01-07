Διευκρινίσεις από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλα Φαραντούρη, ζήτησε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή τη στάση και τις δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με την πολιτική πρωτοβουλία που ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της Κουμουνδούρου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επικοινώνησε με τον ευρωβουλευτή ζητώντας να αποσαφηνίσει τις προθέσεις του και τη σχέση του με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα.

Ο κ. Φαραντούρης φέρεται να διαβεβαίωσε ότι παραμένει μέλος και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «βεβαίως είμαι ΣΥΡΙΖΑ». Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει άμεσα σε δημόσια διευκρίνιση, προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές ή παρερμηνείες γύρω από τη στάση του.

Υπενθυμίζεται ότι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, σε συνέντευξή του στις 5 Ιανουαρίου στον ΣΚΑΪ και σε ερώτηση για τη δημιουργία κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, το είχε χαρακτηρίσει «καλοδεχούμενο», χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει την προσχώρησή του σε αυτό.

Η παρέμβαση Φάμελλου εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της ηγεσίας του κόμματος να διατηρηθεί η εσωτερική συνοχή, σε μια περίοδο κατά την οποία σενάρια για νέες πολιτικές κινήσεις και ανακατατάξεις στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο προκαλούν έντονη συζήτηση.

Αιχμές από Θεοχαρόπουλο

Νωρίτερα, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, είχε δηλώσει στο Action 24 ότι «θα υπάρξει επικοινωνία της ηγεσίας με τον κ. Φαραντούρη, προκειμένου να ζητηθούν διευκρινίσεις».

«Πώς μπορεί να είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτόχρονα να δημοσιολογεί για την ένταξή του σε ένα κόμμα Καρυστιανού», ερωτήθηκε ο κ. Θεοχαρόπουλος, που απάντησε:

«Κοιτάξτε, πρώτα απ’ όλα, όταν η κυρία Καρυστιανού, ξεκινάω απ’ όλα αυτά τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να της πιστώσουμε, στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό το είπαμε όλοι μας. Οφείλω να το πω, ότι με τον αγώνα της, μαζί με τους συγγενείς, ανέδειξαν ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό και ο αγώνας τους πραγματικά όχι μόνο δυναμικός, αλλά έφερε στο προσκήνιο και πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαν εύκολα να έρθουν στο προσκήνιο. Και έβγαλαν δυο εκατομμύρια κόσμου στις πλατείες. Άρα λέω ότι αυτόν τον αγώνα, εγώ τον τιμώ», απάντησε αρχικά ο κ. Θεοχαρόπουλος.

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Δεύτερο που θέλω να πω, είναι ότι ειπώθηκε και προηγουμένως με έναν τρόπο, ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία πολιτικός αντίπαλος αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Δημοκρατία και το ζήτημα είναι πώς θα απαλλαγεί η χώρα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας… Η χώρα χρειάζεται ένα ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Κατά την άποψή μου δεν χρειάζεται απολίτικες και αντιπολιτικές λογικές. Δεν χρειάζεται περαιτέρω κερματισμό, χρειάζεται ενότητα και ταυτοχρόνως δεν χρειάζεται μια συνολική απαξίωση του πολιτικού συστήματος που είναι και άδικη. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι στο πολιτικό σύστημα. Δεν είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις οι ίδιες… Να σας πω μάλιστα ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα γίνει η επικοινωνία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου για να ζητηθούν κάποιες διευκρινίσεις».