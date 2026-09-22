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Δεν θα χρειαστεί τελικά να εκτελεστεί το ευρωπαϊκό ένταλμα που είχαν εκδώσει οι βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου, καθώς ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας προσήλθε οικειοθελώς ενώπιόν τους και εξετάστηκε για την υπόθεση του Qatargate.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα την ανάκληση του εντάλματος από τις βελγικές αρχές, γεγονός που γνωστοποιήθηκε και στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται πλέον ενεργό ένταλμα που να πρέπει να εκτελεστεί στην Ελλάδα.

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Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε δηλώσει εξαρχής ότι επιθυμούσε να εμφανιστεί αυτοβούλως στις βελγικές αρχές και να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για όσα περιλαμβάνονται στη δικαστική έρευνα. Η παρουσία του στις Βρυξέλλες είχε μάλιστα προγραμματιστεί έπειτα από συνεννόηση των δικηγόρων του με τις αρμόδιες αρχές.

Κατά την εξέτασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής προσκόμισε στοιχεία σχετικά με τον ρόλο του στην υπόθεση, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με παράνομη δραστηριότητα.

Η υπόθεση είχε οδηγήσει στην έναρξη της διαδικασίας για την άρση της βουλευτικής του ασυλίας στην Ελλάδα. Η Βουλή, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας και με τη σύμφωνη γνώμη του ίδιου του βουλευτή, αποφάσισε την άρση της, προκειμένου να μην υπάρξει εμπόδιο στη δικαστική διερεύνηση.