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Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δηλώνει πως δεν επιθυμεί τη χρήση της ασυλίας του και ζητά τη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του σε παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με το Κατάρ ή άλλες τρίτες χώρες κατά το παρελθόν.

Ο βουλευτής υποστηρίζει ότι η προηγούμενη μη ανταπόκρισή του στις κλήσεις των βελγικών αρχών βασίστηκε σε νομική στρατηγική των συμβούλων του.

Η Ολομέλεια της Βουλής θα λάβει την τελική απόφαση για την άρση της ασυλίας του με ονομαστική ψηφοφορία μετά τη θερινή ανάπαυλα.

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Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγείται ομόφωνα στην Ολομέλεια η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatargate.

Στο υπόμνημά του προς την επιτροπή Δεοντολογίας ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Επίτροπος επισημαίνει πως δεν θέλει να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας και ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. «Δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης. Επαφίεμαι πλήρως στην κρίση της αρμόδιας επιτροπής ως προς το αίτημα άρσης της ασυλίας μου» σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στο υπόμνημά του.

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«Δηλώνω εξαρχής και απερίφραστα πως δεν έχω καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ουδέποτε συμμετείχα, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα συνδεόμενη με την αποκαλούμενη υπόθεση Qatargate», τονίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, επιμένοντας πως ουδέποτε συμμετείχε σε παράνομη δραστηριότητα που αφορούσε το Κατάρ ή άλλη τρίτη χώρα.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στο υπόμνημα του υποστηρίζει πως δεν σκόπευε να αποφύγει τη Δικαιοσύνη, σημειώνοντας – αναφερόμενος στην πρόσκληση που του είχαν απευθύνει το 2025 οι βελγικές αρχές προκειμένου να εξεταστεί – πως η μη ανταπόκρισή του δεν εξέφρασε δική του πρόθεση να αποφύγει τη βελγική Δικαιοσύνη ούτε άρνηση να δώσει εξηγήσεις, αλλά επρόκειτο για μια στάση που «βασίσθηκε στη νομική εκτίμηση και στρατηγική που υποδείχθηκε τότε από τους νομικούς του συμβούλους».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τονίζει πως «τώρα εκτιμώ ότι εάν είχα ανταποκριθεί στην αρχική πρόσκληση του 2025, όπως προσωπικά θα εκτιμούσα, θα είχα ήδη προσέλθει ενώπιων των βελγικών αρχών, θα είχα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και θα είχα καταθέσει όλα τα στοιχεία που διαθέτω. Πιστεύω ότι τότε η υπόθεση θα είχε εξελιχθεί ομαλά και δεν θα είχαμε φθάσει στη σημερινή διαδικαστική κατάσταση».

Ο τελικός λόγος για την άρση ή μη της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου βρίσκεται στα χέρια της Ολομέλειας, η οποία με ονομαστική ψηφοφορία θα αποφασίσει μετά την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής από την ολιγοήμερη θερινή ανάπαυλα.