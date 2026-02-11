Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό προχωρά, και το πρωί της Τετάρτης (11/2) το έργο επισκέφτηκαν από κοντά ο Γιάννης Αλαφούζος, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Νωρίτερα, ο Κώστας Μπακογιάννης, έβγαλε ανακοίνωση, όπου υπογραμμίζει ότι υπάρχει κίνδυνος καθυστέρησης για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Το γήπεδο σιγά-σιγά παίρνει μορφή, με την αγωνιστική επιφάνεια να παίρνει μορφή. Ο Δήμαρχος Αθηνών, Χάρης Δούκας, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωρά με βάση τα χρονοδιαγράμματα, ξεκινήσαμε και το νότιο κομμάτι και αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Ν’ αποτελέσει καταλύτη για την Ανάπλαση μιας περιοχής που έχει μεγάλη σημασία. Είμαστε 1,5 χλμ. από την Ομόνοια, θα γίνουν μεγάλα έργα με πράσινο, υποδομές. Με συνέπεια και οργάνωση υλοποιούμε όλα τα έργα για να γίνει μια πολύ όμορφη, πράσινη γειτονιά στην Αθήνα και να ξεκινήσουμε συζητήσεις και με τους άλλους Δήμους».

Από τη μεριά του, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε: «Χαίρομαι που η σκυταλοδρομία εξελίσσεται ομαλά μεταξύ των Κυβερνήσεων και των Δημοτικών Αρχών. Είναι κάτι που όλοι εργαζόμαστε συντονισμένα. Είναι και η ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα όπου η Κυβέρνηση κάνει μια παρέμβαση. Μου ανέθεσε ο κ.Μητσοτάκης να συντονίσω το σχέδιο Ανάπλασης του Ελαιώνα. Δεν μιλάμε μόνο για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, αλλά και τις εταιρίες και τη μεταφορά τους. Σε μικρογραφία θα θυμίζουν το Ελληνικό, θα πάρει τελείως διαφορετική μορφή η περιοχή. Να στείλω μήνυμα επιτάχυνσης των προσπαθειών από εδώ και πέρα, το αξίζουν οι Αθηναίοι, να δημιουργήσουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα στην εγκαταλελειμμένη εδώ και τόσες 10ετίες, περιοχή του Βοτανικού και Ελαιώνα».

Η Διπλή Ανάπλαση γύρω από το γήπεδο περιλαμβάνει νέα πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους πολιτισμού. Στόχος των υπευθύνων είναι να δημιουργηθεί μια ζωντανή και σύγχρονη γειτονιά, μόλις 1,5 χιλιόμετρο από την Ομόνοια. Σύμφωνα με το πλάνο, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα τοποθετηθούν περίπου 2.700 καθίσματα σε κερκίδες, το στάδιο θα χωρά έχει συνολική χωρητικότητα γύρω στους 40.000 θεατές.

Μπακογιάννης: Κίνδυνος καθυστέρησης για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

Η παράταξη «Αθήνα ψηλά» του Δήμου Αθηναίων, με επικεφαλής τον Κώστα Μπακογιάννη, έβγαλε ανακοίνωση, όπου υπογραμμίζει ότι υπάρχει κίνδυνος καθυστέρησης για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Ο λόγος, σύμφωνα με τον πρώην δήμαρχο Αθηναίων, είναι η χαμηλή απορροφητικότητα σε συνοδά έργα της Διπλής Ανάπλασης.

Η ανακοίνωση, με τίτλο “Συναγερμός για τη Διπλή Ανάπλαση και άλλα έργα” έχει ως εξής:

“Τα έργα του δήμου Αθηναίων, που εντάχθηκαν στην προηγούμενη θητεία και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης εμφανίζουν εξαιρετικά χαμηλή επίσημη απορροφητικότητα, με αρκετά από αυτά να βρίσκονται ήδη σε οριακή κατάσταση. Με τα χρονοδιαγράμματα να στενεύουν, οι καθυστερήσεις απειλούν την ολοκλήρωση τόσο των έργων της Διπλής Ανάπλασης όσο και του ψηφιακού μετασχηματισμού της πόλης.

Στο πλαίσιο της Διπλής Ανάπλασης, τα μεγάλα συνοδά έργα του γηπέδου ύψους 23,7 εκατ. ευρώ, που αφορούν τη διαμόρφωση πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων, εμφανίζουν απορροφητικότητα μόλις 12,3%.

Αντίστοιχα, τα έργα οδοποιίας, ποδηλατοδρόμου, κατασκευής δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης, ύψους 21 εκατ. ευρώ, έχουν απορροφητικότητα 12%.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες και για τα δύο έργα είναι τα τέλη Απριλίου. Χωρίς την ολοκλήρωσή τους, το γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να λειτουργήσει, καθιστώντας ορατό τον κίνδυνο καθυστέρησης στην παράδοσή του.

Στα ενταγμένα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού της πόλης, που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών, προϋπολογισμού 19,8 εκατ. ευρώ, η απορροφητικότητα δεν ξεπερνά το 3%, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης λήγει τον Ιούνιο.

Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελούν μια μοναδική αναπτυξιακή ευκαιρία και η χαμηλή απορροφητικότητα επηρεάζει άμεσα τη ζωή στην πόλη και τις υποδομές της. Δεν είναι απλά καθυστερήσεις. Είναι ανικανότητα. Είναι ανευθυνότητα. Είναι η χαμένη ευκαιρία της Αθήνας”.

