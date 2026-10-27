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Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε ο βουλευτής Ηλείας Διονύσης Καλαματιανός.

Ο κ. Καλαματιανός είχε εκλεγεί βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Προτού εκλεγεί βουλευτής διετέλεσε γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (2017-2018) και Διοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (2015-2016).

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Στην επιστολή παραίτησής του, ευχαριστεί “θερμά” τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, για τη συνεργασία, κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του θητείας.

Υπενθυμίζεται πως είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να συμπορευτεί με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤnews