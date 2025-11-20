Την ίδρυση τμήματος Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων (ζωοκλοπή, αγροζημίες, κ.ά) που συνδέουν με το αδίκημα της ζωοκλοπής, ώστε να παραπέμπονται στο Οργανωμένο Έγκλημα ανακοίνωσε από το Ρέθυμνο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος παράλληλα “ξεδίπλωσε” δέσμη παρεμβάσεων τόσο σε νομοθετικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο με στόχο τον αφοπλισμό όσων κατέχουν όπλα χωρίς άδεια.

Ο κ.Χρυσοχοϊδης ανακοίνωσε επίσης την ίδρυση Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσαράς με έδρα τις Μοίρες, υπογραμμίζοντας την επαρκή στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό. Θα στεγάζεται σε κτίριο που παραχώρησε ο Δήμος Φαιστού και θα είναι έτοιμο στα τέλη του χρόνου.

Παράλληλα ανακοίνωσε την ενίσχυση του ΤΑΕ με 40 νέους αστυνομικούς και σύγχρονο εξοπλισμό.

Ο Υπουργός ανακοίνωσε επίσης και νέα τμήματα:

Ομάδα ΔΙΑΣ για την αστική και περιαστική περιοχή: Άγιοι Δέκα, Μοίρες, Καπαριανά

Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων

ΤΑΕ Μεσαράς ως επιχειρησιακός βραχίονας των ανωτέρων τμημάτων

Αλλαγές και στο νόμο περί όπλων μέσω σειράς διατάξεων ανακοίνωσε ο Μ.Χρυσοχοΐδης, προαναγγέλλοντας περιοριστικούς όρους που θα επιβάλλονται από τους Εισαγγελείς για την αποτροπή κινδύνου λόγω φιλονικίας.

Για τους άσκοπους πυροβολισμούς και εκρηκτικά ανήγγειλε την αυστηροποίηση των ποινών τόσο ως προς την ποινή φυλάκισης όσο και την χρηματική ποινή.

Ο κ.Χρυσοχοΐδης τόνισε την ευθύνη καταστηματάρχη που επιτρέπει τις μπαλοτιές. Υποχρεούται, είπε, να το καταγγείλλει αλλιώς αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης, χρηματική ποινή και διοικητική κύρωση σφράγισης του καταστήματός του ως και απώλεια της άδειας λειτουργίας.

Για την κοινωνική πίεση για συμμόρφωση με παραβατική συμπεριφορά ανακοίνωσε ποινή φυλάκισης ως 2 ετών και χρηματική ποινή 1000 ως 30.000 ευρώ.

Χρυσοχοΐδης για όπλα

Για τα όπλα σε γάμους βαφτίσεις, κηδείες και κοινωνικές εκδηλώσεις σημείωσε ότι ως και σήμερα αποτελεί κακούργημα η οπλοκατοχή και οπλοφορία πυροβόλου όπλου σε δημόσιους χώρους με προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης ως 8 έτη. Τώρα, ανακοίνωσε, διεύρυνση του χώρου και επιβολή και χρηματικής ποινής σε περίπτωση που φέρει πυροβόλο όπλο ή μαχαίρια και σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις, δικαστικά καταστήματα κ.ά.

“Μένει ατιμώρητος για το αδίκημα της παράνομης οπλοκατοχής, όποιος παραδώσει τον οπλισμό του εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου” -ανακοίνωσε ο Υπουργός τονίζοντας ότι θα απαλλαχθούν από τις βαριές ποινές που θα αντιμετωπίζουν, ενόψει και των επιχειρήσεων που γίνονται και θα εξακολουθήσουν να γίνουν.

Ο κ.Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε την εντατικοποίηση των μηχανισμών επιτήρησης κι ελέγχου στα σημεία εισόδου της χώρας για τον εντοπισμό της διακίνησης των πυροβόλων όπλων, με έμφαση στα λιμάνια. Επίσης στο “μικροσκόπιο” της ΕΛ.ΑΣ. μπαίνουν οι σκοπευτικές άδειες με την αυστηροποίηση των κριτηρίων για τη χορήγησή τους, καθώς και η θέσπισης δικλείδων ασφαλείας στη διάθεση πυρομαχικών προς αποτροπή διαρροών σε εγκληματικά δίκτυα.

