Με τις δύο λέξεις “δεν ισχύει”, που δεν αφήνουν περιθώρια παρανόησης, συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα αντιδρώντας άμεσα απορρίπτουν (και) το τελευταίο σενάριο που είδε το φως της δημοσιότητας, εμφανίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό αποφασισμένο να εγκαταλείψει τη βουλευτική του έδρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να κινηθεί για τον σχηματισμό εξωκοινοβουλευτικού κόμματος στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και ακολουθούμενος από στελέχη και βουλευτές, σε ένα μαζικό κύμα παραιτήσεων από την Κουμουνδούρου.

Σενάριο με δύο…υποσενάρια

Το σενάριο που κυκλοφορεί οδηγεί σε δύο αβάσιμες εκδοχές, που στην πραγματικότητα αποτελούν δύο άλλα διαφορετικά σενάρια, με εντελώς διαφορετικές προεκτάσεις:

Στη μία περίπτωση, να καταλήξει το “κόμμα Τσίπρα” εκτός κυβερνητικού σχήματος μετά τις εκλογές και να αναλάβει ρόλο σκληρής αντιπολίτευσης

Στη δεύτερη, εάν τα ποσοστά στις εκλογές οδηγήσουν εκεί, να εξελιχθεί σε κυβερνητικό εταίρο για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμανλή! Μία υπόθεση εργασίας που, όμως, δεν έχει λογική εάν ο Καραμανλής δεν το επιθυμεί – ενώ προφανώς είναι και άγνωστο αν έχει συζητήσει ποτέ κάτι τέτοιο…

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, σε πρώτο χρόνο δεν προβλέπεται επίσημη διάψευση από το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, καθώς θεωρούν ότι δεν συντρέχει λόγος να διαψεύσουν μία σειρά εικασιών και υποθέσεων που δεν βασίζονται σε λόγια ή απόψεις του πρώην πρωθυπουργού.

Τέλος, σημειώνουν ότι όσα γράφονται για “σειρά περιοδειών” μετά την έκδοση του βιβλίου που ετοιμάζει ο ίδιος, δεν ευσταθούν και δεν έχει γίνει ιδιαίτερος σχεδιασμός για παρουσιάσεις. Θεωρούν δε πιθανότερο να περιοριστούν αυτές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ίσως μία τρίτη πόλη.