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Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία φτάνει το 31%, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός από το 31% των ερωτηθέντων.

Οι πολίτες αξιολογούν αρνητικά τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συγκεντρώνει πάντως το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών κρίσεων για την παρουσία του.

Το 85,3% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν θα ψήφιζε ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται συνολικά στο 11%.

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Στο 27,5% ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει 14%. Το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται στο 10,1%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,5% και το ΚΚΕ με 6%.

Στην ίδια μέτρηση, η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 4,9%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού υποχωρεί στο 4,6%. Η Φωνή Λογικής καταγράφει 2,9%, όσο και το ΜέΡΑ25, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 1,3%. Το 3,8% δηλώνει ότι θα επέλεγε «άλλο κόμμα», ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 11%.

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Πρόθεση ψήφου

Ειδικότερα, η ΝΔ αυξάνει το ποσοστό της από το 26,8% στο 27,5%. Αντίθετα, η ΕΛ.Α.Σ. υποχωρεί κατά 0,3 μονάδες, από 14,3% σε 14%. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει άνοδο από το 9,2% στο 10,1%, ενώ η Ελληνική Λύση κινείται από το 6,1% στο 6,5%.

Το ΚΚΕ φτάνει στο 6% από 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 4,9% από 4,6%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί σημαντικά, από το 9,2% στο 4,6%. Μικρή άνοδο καταγράφουν η Φωνή Λογικής, από 2,3% σε 2,9%, και το ΜέΡΑ25, από 2,4% σε 2,9%. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει οριακά το ποσοστό του, από 1,1% σε 1,3%.

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 31%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. ακολουθεί με 16%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 11,5%, η Ελληνική Λύση στο 7,2% και το ΚΚΕ στο 6,8%.

Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφεται στο 5,5%, ενώ στο ίδιο ποσοστό βρίσκεται και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η οποία εμφανίζεται αισθητά χαμηλότερα από την προηγούμενη μέτρηση, όπου βρισκόταν στο 10,5%.

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Ακολουθούν η Φωνή Λογικής με 3,5% και το ΜέΡΑ25 με 3,2%. Εκτός του ορίου για την είσοδο στη Βουλή εμφανίζονται ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%, οι Σπαρτιάτες με 1,4%, η Νίκη με 1,3% και οι Δημοκράτες με 1%. Το 4% επιλέγει την απάντηση «άλλο κόμμα».

Ποιοι αποτελούν την αδιευκρίνιστη ψήφο

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προέλευση των ψηφοφόρων που δεν έχουν αποφασίσει ακόμη. Το 34,6% προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το 18,8% δηλώνει ότι είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ.

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Ακολουθούν οι Σπαρτιάτες με 8,3%, το ΠΑΣΟΚ με 6,6%, η Νίκη με 6,2% και η Ελληνική Λύση με 3,2%. Από άλλο κόμμα προέρχεται το 8,6% των αναποφάσιστων.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Στην ερώτηση για την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας με 14,9%.

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Ακολουθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με 8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,8% και η Μαρία Καρυστιανού με 3,6%.

Τι κυβέρνηση επιθυμούν οι πολίτες

Σχετικά με το μοντέλο διακυβέρνησης που προτιμούν οι ερωτηθέντες, το 27,8% επιλέγει την αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ.

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Ποσοστό 27,1% τάσσεται υπέρ συνεργασίας ΠΑΣΟΚ, ΕΛ.Α.Σ. και μικρότερων αριστερών κομμάτων, ενώ το 9,6% προτιμά συνεργασία ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Συνεργασία της ΝΔ με μικρότερα δεξιά κόμματα επιλέγει το 8%.

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Πώς αξιολογούνται οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ αξιολογούνται θετικά ή μάλλον θετικά από το 38,4% των ερωτηθέντων, ενώ το 55% τις κρίνει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

Για τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη, θετική ή μάλλον θετική άποψη εκφράζει το 29,7%, έναντι 55,4% που έχει αρνητική ή μάλλον αρνητική άποψη.

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Αντίστοιχα, οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα αξιολογούνται θετικά ή μάλλον θετικά από το 24,1%, ενώ το 62,7% τις αντιμετωπίζει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

Συνολικά, στο ερώτημα ποιος είχε την πιο ικανοποιητική παρουσία στη ΔΕΘ, το 35,7% επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 20,6% τον Αλέξη Τσίπρα και το 15% τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Η δυνητική ψήφος σε κόμμα Σαμαρά

Η έρευνα της MARC εξετάζει, τέλος, και το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Το 85,3% των ερωτηθέντων απαντά ότι μάλλον ή σίγουρα δεν θα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα, ενώ το 12,1% δηλώνει ότι θα ήταν σίγουρα ή αρκετά πιθανό να το επιλέξει.