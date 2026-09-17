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Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 27,5%, ακολουθούμενη από την ΕΛ.Α.Σ. με 14% και το ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει 10,1% σύμφωνα με δημοσκόπηση της MARC.
- Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία φτάνει το 31%, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός από το 31% των ερωτηθέντων.
- Οι πολίτες αξιολογούν αρνητικά τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συγκεντρώνει πάντως το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών κρίσεων για την παρουσία του.
- Το 85,3% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν θα ψήφιζε ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται συνολικά στο 11%.
Στο 27,5% ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει 14%. Το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται στο 10,1%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,5% και το ΚΚΕ με 6%.
Στην ίδια μέτρηση, η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 4,9%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού υποχωρεί στο 4,6%. Η Φωνή Λογικής καταγράφει 2,9%, όσο και το ΜέΡΑ25, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 1,3%. Το 3,8% δηλώνει ότι θα επέλεγε «άλλο κόμμα», ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 11%.
Πρόθεση ψήφου
Ειδικότερα, η ΝΔ αυξάνει το ποσοστό της από το 26,8% στο 27,5%. Αντίθετα, η ΕΛ.Α.Σ. υποχωρεί κατά 0,3 μονάδες, από 14,3% σε 14%. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει άνοδο από το 9,2% στο 10,1%, ενώ η Ελληνική Λύση κινείται από το 6,1% στο 6,5%.
Το ΚΚΕ φτάνει στο 6% από 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 4,9% από 4,6%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί σημαντικά, από το 9,2% στο 4,6%. Μικρή άνοδο καταγράφουν η Φωνή Λογικής, από 2,3% σε 2,9%, και το ΜέΡΑ25, από 2,4% σε 2,9%. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει οριακά το ποσοστό του, από 1,1% σε 1,3%.
Εκτίμηση ψήφου
Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 31%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. ακολουθεί με 16%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 11,5%, η Ελληνική Λύση στο 7,2% και το ΚΚΕ στο 6,8%.
Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφεται στο 5,5%, ενώ στο ίδιο ποσοστό βρίσκεται και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η οποία εμφανίζεται αισθητά χαμηλότερα από την προηγούμενη μέτρηση, όπου βρισκόταν στο 10,5%.
Ακολουθούν η Φωνή Λογικής με 3,5% και το ΜέΡΑ25 με 3,2%. Εκτός του ορίου για την είσοδο στη Βουλή εμφανίζονται ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%, οι Σπαρτιάτες με 1,4%, η Νίκη με 1,3% και οι Δημοκράτες με 1%. Το 4% επιλέγει την απάντηση «άλλο κόμμα».
Ποιοι αποτελούν την αδιευκρίνιστη ψήφο
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προέλευση των ψηφοφόρων που δεν έχουν αποφασίσει ακόμη. Το 34,6% προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το 18,8% δηλώνει ότι είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ.
Ακολουθούν οι Σπαρτιάτες με 8,3%, το ΠΑΣΟΚ με 6,6%, η Νίκη με 6,2% και η Ελληνική Λύση με 3,2%. Από άλλο κόμμα προέρχεται το 8,6% των αναποφάσιστων.
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός
Στην ερώτηση για την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας με 14,9%.
Ακολουθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με 8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,8% και η Μαρία Καρυστιανού με 3,6%.
Τι κυβέρνηση επιθυμούν οι πολίτες
Σχετικά με το μοντέλο διακυβέρνησης που προτιμούν οι ερωτηθέντες, το 27,8% επιλέγει την αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ.
Ποσοστό 27,1% τάσσεται υπέρ συνεργασίας ΠΑΣΟΚ, ΕΛ.Α.Σ. και μικρότερων αριστερών κομμάτων, ενώ το 9,6% προτιμά συνεργασία ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Συνεργασία της ΝΔ με μικρότερα δεξιά κόμματα επιλέγει το 8%.
Πώς αξιολογούνται οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ
Οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ αξιολογούνται θετικά ή μάλλον θετικά από το 38,4% των ερωτηθέντων, ενώ το 55% τις κρίνει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.
Για τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη, θετική ή μάλλον θετική άποψη εκφράζει το 29,7%, έναντι 55,4% που έχει αρνητική ή μάλλον αρνητική άποψη.
Αντίστοιχα, οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα αξιολογούνται θετικά ή μάλλον θετικά από το 24,1%, ενώ το 62,7% τις αντιμετωπίζει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.
Συνολικά, στο ερώτημα ποιος είχε την πιο ικανοποιητική παρουσία στη ΔΕΘ, το 35,7% επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 20,6% τον Αλέξη Τσίπρα και το 15% τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Η δυνητική ψήφος σε κόμμα Σαμαρά
Η έρευνα της MARC εξετάζει, τέλος, και το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Το 85,3% των ερωτηθέντων απαντά ότι μάλλον ή σίγουρα δεν θα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα, ενώ το 12,1% δηλώνει ότι θα ήταν σίγουρα ή αρκετά πιθανό να το επιλέξει.