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Την κυριαρχία της ΝΔ και τον περαιτέρω κατακερματισμό της αντιπολίτευσης με το κόμμα Τσίπρα να παίρνει τη θέση του ΠΑΣΟΚ (και τα ποσοστά του) καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διατηρείται οριακά στην τρίτη θέση με προβάδισμα μόλις 0,8 μονάδων από την Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού, επιβεβαιώνει η δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega.



Η ΝΔ καταγράφηκε στην πρόθεση ψήφου με 22,7% , με προβάδισμα 10,7 μονάδων από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα που «έγραψε» 12%. Το ΠΑΣΟΚ μέσα σε έναν μήνα χάνει 2,3 μονάδες στην πρόθεση πρόθεση ψήφου στο 9% , ενώ το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού που καταγράφεται ως η δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός με δεύτερη τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι στο 8,3% στην εκτίμηση ψήφου.



Στο νέο πολιτικό σκηνικό, τα μόνα κόμματα της αντιπολίτευσης που δείχνουν να μην επηρεάζονται είναι η Φωνή Λογικής και το ΜεΡΑ25, που εξασφαλίζουν την είσοδό τους στη Βουλή με χαμηλά, αλλά σταθερά ποσοστά λίγο πάνω από το 3% στην εκτίμηση ψήφου, οδηγώντας έτσι σε μία Βουλή με 9 κόμματα. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα εμφανίζουν μεγάλες απώλειες – είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός Βουλής.



Σημειώνεται ότι μειώθηκε κατά μία μονάδα (από το 39% στο 38%) το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν για πολιτική σταθερότητα – ωστόσο στον χώρο των κεντροδεξιών ψηφοφόρων, το ποσοστό υπέρ της ψήφου για την σταθερότητα είναι στο 70%. Ωστόσο αυξήθηκε κατά 3 μονάδες (από 66% στο 69%)το ποσοστό εκείνων που λένε ότι η χώρα βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση.

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