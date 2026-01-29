Την πτώση του ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση κατέγραψε η MRB στην πρώτη δημοσκόπησή της για το 2026, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του OPEN. To κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης χάνει μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου και 0,8 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου και ισοβαθμεί με την Ελληνική Λύση στην τρίτη θέση, πίσω από την Πλεύση Ελευθερίας, που κερδίζει 4 μονάδες σε σχέση με την έρευνα της ίδιας εταιρείας τον Νοέμβριο.

Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην πρώτη θέση με 22,3%.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου καταγράφονται τα εξής:

ΝΔ 22,3%

ΣΥΡΙΖΑ 3,5%

ΠΑΣΟΚ 9,7%

ΚΚΕ 6%

Ελληνική Λύση 9,7%

Νίκη 2,2%

Πλεύση Ελευθερίας 10,1%

Φωνή Λογικής 2,6%

ΜέΡΑ25 2%

Νέα Αριστερά 1%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,6%

Άλλο κόμμα 5,7%

Δεν αποφάσισα/Δεν απαντώ 18,5%

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ/ΑΠΟΧΗ 5,1%

Όσον αφορά στην αναγωγή στο σύνολο καταγράφοναι τα εξής ποσοστά:

ΝΔ 29,2%

ΣΥΡΙΖΑ 4,6%

ΠΑΣΟΚ 12,7%

ΚΚΕ 7,9%

Ελληνική Λύση 12,7%

Νίκη 2,9%

Πλεύση Ελευθερίας 13,2%

Φωνή Λογικής 3,4%

ΜέΡΑ25 2,6%

Νέα Αριστερά 1,3%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,1%

Άλλο κόμμα 7,4%

Στο ερώτημα «ποιο από τα παρακάτω σχήματα μπορεί να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους αριστερά της ΝΔ και να αποτελέσει κύριο και αξιόλογο αντίπαλο της ΝΔ με πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές» οι ερωτηθέντες απαντούν:

Το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη 17,8%

Το νέο κόμμα Τσίπρα που θα δημιουργηθεί με τον πρώην πρωθυπουργό 19,1%

Το νέο κόμμα με αρχηγό την Μ. Καρυστιανού 30,6%

Άλλο 12,2%

Κανένα από αυτά / ΔΑ 20,4%





Κόμμα Τσίπρα – Πόσοι θα το ψήφιζαν

Όσον αφορά το υπό δημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα» καταγράφονται τα εξής:

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 7,1%

ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 13,3%

ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 15,2%

ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 59,5%

ΔΞ/ΔΑ 4,9%





Κόμμα Καρυστιανού – Πόσοι θα το ψήφιζαν

Όσον αφορά το υπό δημιουργία κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό την κ. Μ. Καρυστιανού» καταγράφονται τα εξής:

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 12,3%

ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 20,1%

ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 19,2%

ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 38,8%

ΔΞ/ΔΑ 9,7%





Δείτε όλη την έρευνα: